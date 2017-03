Những tai nạn khó nói khi chị em “yêu”

"Đôi lúc khi quan hệ với chồng, tôi bắt đầu một cách đầy hứng khởi nhưng rất nhanh chóng mất hứng. Tôi chỉ muốn anh ấy thỏa mãn thật nhanh rồi kết thúc thật nhanh. Điều này có bình thường không?"

Đừng lo lắng. Bạn không hề có biểu hiện rối loạn chức năng tình dục chỉ vì mất đi hưng phấn. Theo Amy Levine, chuyên gia tình dục học người Mỹ: “Chìa khóa để giải quyết vấn đề là phân tích những lần quan hệ khác. Rất có thể chồng bạn có một vài hành động hay tư thế nào đó khiến bạn thỏa mãn ở những lần không bị mất hứng. Hãy tự nhận ra những gì bạn muốn và nói cho anh ấy biết bạn thích gì và không thích gì. Nếu sau tất cả mà không làm thay đổi vấn đề, đừng cố ép mình làm chuyện ấy. Thay vào đó, hãy nói với anh ấy rằng bạn muốn thỏa mãn anh ấy bằng cách khác. Sự chiều chuộng, quan tâm, kích thích bằng tay hoặc miệng có thể phát huy tác dụng”.

“Đôi khi tôi cảm thấy có quá nhiều cảm xúc sau khi làm chuyện ấy. Thậm chí tôi có lần nằm khóc mà không hiểu vì sao?”

“Trên thực tế, tình trạng bạn gặp phải là hoàn toàn bình thường. Các hành vi tình dục có thể tác động và làm thay đổi trạng thái cảm xúc, từ lo lắng, tới buồn phiền, thậm chí tức giận. Mỗi phụ nữ có những trải nghiệm chuyện ấy qua góc nhìn rất riêng của bản thân. Nhiều câu hỏi nảy sinh trong họ ngay sau cuộc ái ân, chẳng hạn “Anh ấy có còn yêu mình như trước không?”, “Mình có thực sự hài lòng với cuộc hôn nhân này?”...

Những câu hỏi kiểu trên tác động khá lớn vào cảm xúc của nữ giới. Thêm vào đó, quan hệ tình dục khiến giải phóng một lượng lớn chất hóa học trong não bộ như oxytocin, dopammine và norepinephrine có tác dụng kích hoạt nguồn cảm xúc mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu chuyện ấy mang đến cho bạn cảm giác tiêu cực, hãy cẩn thận và tốt nhất là tìm đến bác sĩ tâm lý.

“Tôi cảm thấy “cô bé” có mùi rất khó chịu. Điều này không ảnh hưởng gì đến chuyện chăn gối của vợ chồng tôi nhiều năm rồi, nhưng tôi luôn thấy mùi ấy không bình thường. Tôi có nên lo lắng?”

Đừng quá lo lắng, nhất là khi mùi không làm thay đổi cuộc sống của bạn. Nhiều phụ nữ quá quan trọng hóa và lo lắng quá mức tới mùi “cô bé” của họ, trong khi chính chồng/bạn trai họ lại không mấy để ý tới điều đó. Trên thực tế, nhiều phụ nữ tỏ ra rất kinh ngạc khi mùi mà họ cho là khó chịu lại được các đức ông chồng đánh giá là “cuốn hút”, “đặc biệt”. Các nghiên cứu về sự tiến hóa đã chứng minh rằng, mùi cơ thể (bao gồm mùi của cơ quan sinh dục) là nhân tố chìa khóa đối với khả năng đáp ứng tình dục, cũng như sự thỏa mãn của cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc chồng bạn thực sự thấy có vấn đề không ổn với mùi của cô bé, hãy tìm đến sự trợ giúp của y học.

“Đôi khi sau khi làm chuyện ấy, tôi bị chảy máu, tuy không nhiều. Chuyện này có bình thường không?”

Tốt nhất bạn nên tìm đến bác sĩ để tư vấn và chẩn đoán với bất kì tình trạng chảy máu sau khi quan hệ. Trong hầu hết các trường hợp, chảy máu sau khi quan hệ là dấu hiệu rất bất thường, có thể do bệnh lý, hoặc thậm chí ung thư. Chảy máu đôi khi chỉ do hoạt động tình dục quá mạnh, hay những thay đổi ở tuổi vị thành niên hay do tình trạng mang thai. Dù sao đi nữa, trừ khi chảy máu do rách màng trinh ở lần đầu quan hệ, bạn rất nên tới phòng khám để xem xét cụ thể.

“Tôi thỉnh thoảng bị chuột rút sau khi quan hệ. Điều này có bất thường không?”

Không. Chuột rút sau khi giao hợp có thể là hiện tượng bình thường, đặc biệt nếu cổ tử cung bị tác động trong suốt quá trình quan hệ. Hiện tượng chuột rút cũng có thể là kết quả của sự khó chịu ở bàng quang hoặc đường tiết niệu. Để giảm tình trạng trên, hãy thử đi tiểu trước và sau khi quan hệ. Tuy nhiên, nếu chuột rút diễn ra dai dẳng, hãy tới gặp bác sĩ để loại trừ khả năng mắc các bệnh như nhiễm trùng đường tiết niệu, u xơ buồng trứng,...

“Đôi khi tôi không nhịn được trung tiện khi đang quan hệ. Điều này rất tệ hại và khiến tôi xấu hổ vô cùng”

Thực tế, hiện tượng trên là rất bình thường. Rất nhiều người than phiền và xấu hổ về cùng một chuyện như bạn. Các cơ quan sinh sản nữ, gồm tử cung, buồng trứng và âm đạo, được đặt rất gần với đại tràng, phần lớn nhất của đường tiêu hóa. Trong quá trình quan hệ, bất kì chuyển động nào của các cơ quan sinh sản cũng có thể gây ra chuyển động của ruột già, khiến khí bị nhốt bên trong được giải phóng. Đôi khi chính sự cực khoái cũng dẫn tới tình trạng không kìm được trung tiện, do lúc này, các cơ được thư giãn tối đa, gồm cả cơ vòng hậu môn. Đừng xấu hổ bởi có rất nhiều người như bạn.

“Một bên môi “cô bé” của tôi lớn hơn bên còn lại. Tôi chỉ lo chồng tôi nghĩ “cô bé” của tôi xấu xí”

Mỗi “cô bé” đều rất đặc biệt, và rất nhiều trong số đó không đối xứng. Không có “cô bé” nào là “bình thường”, hay “bất thường”. Chỉ khi “cô bé” có dấu hiệu lạ đột ngột như màu sắc thay đổi, xuất hiện đốm trắng, sưng tấy... thì bạn mới nên lo lắng và tìm tới bác sĩ sản khoa.

Theo Trang Lê (VTC News/Shine)