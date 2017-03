Những tình bạn “kinh dị” của các cô nàng

M.P (sn1990) từng được coi là hot girl khi làm mẫu ảnh cho một vài báo mạng. Nhưng trong cộng đồng teen, thì M.P lại "nổi tiếng" hơn do sớm gia nhập thế giới chơi bời. Từ năm 13 tuổi, cô nàng đã thích cuộc sống tự do, hết đi chơi bạt mạng lại đến yêu đương vô tội vạ. Nhờ có gương mặt xinh xắn, lại thêm cái mác hot girl nên con trai đến với M.P đúng là “đuổi đi không hết”.



Tuy thế nhưng sở thích của nàng này lại khá khác người. Không thích lắm những cậu con trai còn đang “độc thân”, M.P chỉ để ý đến bạn trai của... các cô bạn quanh mình.



Cùng chơi trong một hội toàn con nhà giàu, vật chất thừa thãi nên bạn trai của các cô đều thuộc dạng "hoành tráng", cung phụng người yêu hết mình. Đáng lẽ chơi thân với nhau thì “nhảy” người yêu bạn là việc làm mà ít cô gái nào dám thực hiện. Nhưng riêng với M.P, chuyện đó nào có gì là khó!



Dùng sắc đẹp và sự khéo léo của mình, cô nàng chuyên xuất hiện bên cạnh cậu bạn trai kia với tư cách “bạn bè giúp đỡ nhau vô tư”. Vô tư đến đâu thì chưa biết, chỉ thấy sau vài lần đi chơi riêng, ra về trong tình trạng say khướt là cả 2 đã kịp “nhảy” vào khách sạn để “giúp đỡ”.



Suy nghĩ quá thoáng nhờ lối sống tự do từ bé nên M.P “giữ” những cậu người yêu của bạn bằng cách “vào nhà nghỉ”. Vì thế mà kẻ phản bội kia sẵn sàng về nói dối cô bạn gái tội nghiệp, không lâu sau thì “đá” luôn, khỏi thương tiếc. Bạn bè rồi người quen của M.P tức tối lên án thói quen xấu xí này, còn cô nàng "hot girl" này thì kệ, miễn sao “nhảy” được những anh bạn trai bóng loáng, giàu có, thừa điều kiện bao cả vật chất lẫn tinh thần cho hot girl!







Tình bạn của các hot girl còn thiếu chút chân thành

nên hay xảy ra những vụ "nhảy" người yêu của bạn.

(Ảnh minh họa)

Theo PLXH

À ơi, đong đưa bạn trai của chính bạn thân mình thì trước sau gì tình bạn cũng tan vỡ. Chưa kể còn bị mọi người lên án, tẩy chay, tai tiếng khỏi phải bàn. Thế nhưng chỉ vì thói ghen tị thường tình của con gái, mà một vài hot girl vẫn chấp nhận bỏ rơi tình bạn để “nhảy” các anh bạn trai sáng giá.Thấy cô bạn trong hội có được anh người yêu hoành tráng, mới 20 tuổi đã lái "bốn bánh" vi vu khắp nơi, còn mình thì mang tiếng hot girl mà chỉ toàn được bạn cùng trường để ý, L.L (sn1994) tỏ vẻ khó chịu lắm. L lên ngay kế hoạch “nhảy” chàng hot boy nhà giàu để tận hưởng cảm giác được ngồi 4 bánh đắt tiền.Bắt đầu từ những tin nhắn à ơi: “Anh có khỏe không?”, “Hôm nay nghe nói anh ốm, thương quá cơ...”. Sau đó là mỗi khi cả hội đi chơi có đôi kia, L cố tình ăn mặc thật sexy khiến mình thành nổi bật nhất. Anh chàng kia cũng thuộc loại chơi bời, “bắt được sóng” của L nên ậm ờ đưa đón cô nàng đi chơi riêng vài lần và không bỏ qua cơ hội đưa L vào nhà nghỉ.Chuyện lộ ra, cô bạn L làm ầm lên còn L thì “hiên ngang” cãi: “Nó (chàng kia) chán mày lắm rồi, đi với tao toàn nói mày không ra gì đâu!”. Tình bạn của hai người cũng tan như bọt xà phòng, xem ra L mất nhiều hơn được khi bị cả hội bạn tẩy chay, mang tiếng khắp trường là hot girl mà “nhảy” cả người yêu bạn. Đen nhất là sau khi chuyện lộ tẩy, anh chàng bóng sáng chẳng đứng về phía ai mà thản nhiên “bye bye” cả hai để tìm nhan sắc mới.Hay như vụ ầm ỹ của hot girl L.B và V.C, cả hai đều là bạn thân và đều nổi tiếng ngang nhau nhờ làm mẫu ảnh, đóng phim tuổi teen. Cậu bạn trai của V.C, bỗng một ngày lọt vào mắt xanh cô bạn thân là L.B. Hai hot girl chuyển sang từ mặt, nói xấu nhau các kiểu trên blog.Thế rồi chẳng hiểu vì sao V.C lại nhân cơ hội đôi kia cãi nhau để “nhảy” vào... à ơi lại bạn trai cũ của mình. Cuộc khẩu chiến trên mạng giữa hai cô hot girl và một anh con trai bùng nổ thành đề tài cực hot, khiến cộng đồng teen được một phen cười ngây ngất cho cái gọi là “giành đi giật lại” người yêu của nhau.Xem ra, tình bạn của các hot girl thời nay, tuy vui thì có vui thật, thân như chị em, sẵn sàng “trong cuộc vui chúng ta là bạn”, nhưng vì thiếu chút chân thành, lại nhiều ghen tị và ích kỷ nên nhiều lúc vẫn còn quá mong manh!