Những tình huống hẹn hò "dở khóc dở cười"

Anh chàng “dai như đỉa đói”



Lần hẹn hò ấy khiến tôi nhớ mãi không thể nào quên, thậm chí nó giống như một nỗi ám ảnh. Trong khi tôi cố gắng để chia tay với anh bạn trai đó, anh ta không chấp nhận (cứ như anh ta có quyền đưa ra quyết định vậy). Lúc ấy chúng tôi đang ở trên xe riêng của tôi, anh ta nhất định không chịu xuống xe cho đến khi tôi phải tự động rời khỏi xe của mình. Và rồi anh ta lại quay ra thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại muốn rời bỏ anh ta.











Anh chàng thám tử

Anh chàng mít ướt

Anh chàng “lừa tình”

Chạm trán người tình cũ

Người thứ ba xen vào

Theo Zing

Phải nói là trong những năm còn học đại học, tôi đã hẹn hò với một “tên cớm” thực thụ. Chúng tôi đã có một buổi tối rất lãng mạn, cùng nhau đi ăn tối, đi xem phim, và gửi cho nhau những lời nhắn chúc ngủ ngon vô cùng ngọt ngào. Nhưng sau buổi hẹn hò đó, không hiểu bằng cách nào anh ta nắm được thời khóa biểu trên lớp của tôi, rồi theo sát tôi từng centimeter. Tôi chỉ biết được điều này cho đến khi anh ta gặp tôi và hỏi tại sao tôi đã không đi học ngày hôm qua. Tôi thật sự rất shock.Không lâu sau đó, tôi lại đi dự sinh nhật một người bạn. Ngày hôm sau, anh ta gọi cho tôi và hỏi tôi đã đi đâu, khi nào anh ta có thể gặp lại tôi. Tôi nói với anh ta rằng, anh ta đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề, thì anh ta dọa sẽ …tự tử.Thật may mắn, cuối cùng anh chàng thám tử này cũng đã chịu từ bỏ sau khi liên lạc lại với tôi vài tuần mà không được.Đó là lần hẹn hò tồi tệ nhất với tôi. Anh chàng này tôi quen qua một người bạn. Chúng tôi hẹn gặp trong một nhà hàng sang trọng và có uống một chút rượu trong bữa ăn. Ban đầu, cuộc chuyện trò đang rất thú vị, rồi không hiểu làm sao chúng tôi lại chuyển chủ đề nói về người tình cũ. Đột nhiên anh ta òa lên khóc, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Thật sự lúc ấy tôi rất xấu hổ, chỉ muốn có một cái lỗ nào để chui xuống mà thôi. Tôi phải cố gắng an ủi, động viên, và đưa ra cho anh ta một vài lời khuyên.Cho đến cuối buổi hẹn, anh ta nói với tôi: “Anh xin lỗi. Thật sự anh chưa sẵn sàng để yêu ai”. Theo bạn, cảm giác của tôi sẽ như thế nào?Có lẽ câu chuyện của tôi mới thật sự oái oăm. Trong khi tôi đang hạnh phúc trong tình yêu, tôi và bạn trai đang “ân ái” trong phòng thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Đó là số máy của cô vợ chưa cưới của anh ta. Anh ta vội vàng cướp lấy máy và lập bập giải thích, xin lỗi. Lúc ấy là 3h sáng, và tôi rất muốn đi ngủ, nhưng anh ta không chịu cúp máy và cứ "lải nhải" bên tai tôi những lời lẽ mà tôi không muốn nghe chút nào.Anh chàng say xỉnĐó là quãng thời gian tôi mới từ quê lên thành phố học. Một lần rất vô tình tôi quen biết một anh chàng khá đẹp trai trong một quán cà phê, và chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau.Hai ngày sau, anh ta gọi lại cho tôi và ngỏ ý muốn gặp tôi ở chính cái quán mà lần đầu tiên chúng tôi đã gặp mặt. Khi tôi đến nơi, anh ta đã đứng đợi sẵn ở ngay lối vào, vẫn khuôn mặt đẹp trai ấy, nhưng tôi biết có chuyện chẳng lành. Người anh ta nồng nặc mùi rượu, và trong suốt buổi nói chuyện anh ta chẳng nói được một câu nào ra hồn. Sau rất nhiều lần phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn ói, cuối cùng, anh ta nói lời xin lỗi, để lại tiền trên bàn và ra về. Tôi tưởng mình đã thoát nạn, nhưng một lúc sau, anh chàng say xỉn lại quay lại ôm chầm lấy tôi và lè nhè: “Anh xin lỗi, nhưng anh hết say rồi. Chúng ta bắt đầu lại được không?”. Tôi yêu cầu anh ta bắt taxi cho tôi về nhà, và tất nhiên không bao giờ gặp lại anh chàng đẹp trai này thêm một lần nào nữa.Tôi quen anh chàng này qua mạng, và chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán café. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp, thì anh ta phát hiện ra một người quen trong quán – đó là một cô gái. Chúng tôi chuyển sang ngồi cùng bàn, và sau khi chuyện trò hỏi han, tôi được biết cô ấy chính là bạn gái cũ của anh chàng tôi đang hẹn hò. Trong khi đó, anh ta hồn nhiên nói với cô bạn gái kia rằng: “Đây là lần gặp mặt đầu tiên. Bọn anh quen nhau qua mạng”. Điều này làm cho tôi cảm thấy khá hụt hẫng. Đến khi ra về, anh ta quyết định sẽ đi taxi cùng cô gái kia, và đương nhiên tôi bắt xe bus đi về một mình.Khi còn học đại học, tôi thích một anh chàng khóa trên và anh ấy cũng có cảm tình với tôi. Anh ta rất thích đi dã ngoại, và đã rủ tôi đi cùng. Nhưng vì quen biết chưa lâu nên tôi vừa cảm thấy ngại, vừa thấy lo sợ. Tôi rủ một cô bạn đi cùng, nhưng thật ra đó lại là một sai lầm…Cô ấy có chung sở thích với anh chàng của tôi, họ chuyện trò rất hào hứng và rất hiểu nhau. Trong khi đó, tôi là người không quen đi du lịch, vì thế, tôi thường bị bỏ lại phía sau. Thỉnh thoảng, anh ta có quay lại đợi tôi, nhưng rất ít. Cuối cùng, tôi chấp nhận mình là “kẻ thất bại” và sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của họ. Tuy nhiên, tôi thật sự rất bất ngờ và shock trước thái độ của cô bạn. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đi cùng anh ta, chuyện trò vui vẻ cùng anh ta tất cả chỉ để giúp đỡ tôi mà thôi. Tôi thật không hiểu nổi bởi vì chính tôi mới là "người thừa" trong buổi hẹn ấy.