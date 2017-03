Những tuyệt chiêu giúp sử dụng “áo mưa” tốt hơn

Có thể bạn biết “áo mưa” rất dễ sử dụng, nhưng những tuyệt chiêu sau đây sẽ giúp bạn dùng “áo mưa” hữu ích hơn.

1. Mua “áo mưa” vừa với kích cỡ của bạn

Đây là điều mà đa số các quý ông rất ít khi để ý đến. Bạn có biết rằng có tới gần một nửa quý ông sử dụng bao cao su không đúng với kích cỡ của mình. Vì nhiều lý do tế nhị, các quý ông luôn muốn sử dụng “áo mưa” to hơn nhiều so với cậu nhỏ của mình. Đây là một thực tế rất đáng lo ngại, điều này sẽ làm giảm đi tác dụng vốn có của bao cao su. Vì thế, bạn hãy chú ý đến điều tế nhị này nhé, nếu như bạn không muốn bị làm giảm hưng phấn khi đang “yêu”, hay nhiễm các căn bệnh mà bạn không hề mong muốn.

2. Sử dụng chất bôi trơn

Rất nhiều đàn ông, đặc biệt là những người trẻ mới bước vào đời sống chăn gối thì rất hiếm khi sử dụng dầu bôi trơn. Tuy nhiên, tại sao lại không nhỉ? Bạn chỉ cần chấm một ít nước bôi trơn (chỉ bằng hạt đậu) lên đầu “cậu nhỏ” hoặc chấm chất này lên bề ngoài của “áo mưa” đang che phủ “cậu nhỏ”, nó sẽ giúp bạn thoải mái và tăng cảm giác hứng thú hơn khi làm “chuyện ấy”.

3. Cùng nhau mặc “áo mưa”

Đã bao giờ bạn đề nghị người tình của mình mặc “áo mưa” giúp “cậu nhỏ” của mình chưa? Hãy thử cách này xem nhé, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Khi nàng đang mặc “áo mưa” giúp bạn, bạn có thể tập trung được vào những điều khác như nhìn nàng một cách đầy âu yếm, hay chạm vào những điểm nhạy cảm của nàng. Điều này có thể giúp duy trì cảm giác hưng phấn và tăng sự cương cứng cho “cậu nhỏ” và chắc chắn “cuộc yêu” của hai bạn sẽ mặn nồng hơn.

4. Hãy đợi cho đến khi “cậu nhỏ” đã cương cứng hết cỡ

Bao cao su được thiết kế để sử dụng cho “cậu nhỏ” ở trạng thái cương cứng. Tại sao bạn lại vội vàng mặc “áo mưa” khi “cậu nhỏ” mới đi được nửa quãng đường? Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số lượng đáng kể quý ông thường mặc “áo mưa” khi họ chưa đạt tới cao trào của ham muốn, họ chưa được đánh thức hết cảm giác yêu cuồng nhiệt. Bạn hãy âu yếm, vuốt ve bạn tình của mình cho đến khi cảm thấy không thể kìm mình được nữa, cảm giác ham muốn của bạn đã lên đến tột đỉnh, lúc đấy bạn hãy mặc “áo mưa” nhé.

5. Cảm giác khi “yêu”

Nhiều quý ông cho rằng dùng bao cao su sẽ làm giảm cảm giác thích thú khi “lâm trận”, nhưng không hẳn đã là như vậy. Hiện nay với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, có rất nhiều loại bao cao su với những thiết kế độc đáo ở phần đầu bao sẽ giúp hai bạn tăng cảm giác thích thú khi “yêu”. Tại sao bạn không thử dùng những sản phẩm có thiết kế đặc biệt này nhỉ?

Theo Anh Đức (VTC News/Men’s Health)