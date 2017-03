Những tuýp đàn ông làm khổ phụ nữ

1. Anh ta ghét công việc đang làm

Mỗi người đều dành phần lớn thời gian của đời mình cho sự nghiệp, và nếu anh ta ghét nó, tâm lý tiêu cực này sẽ phá hủy cả mối quan hệ yêu đương, vợ chồng. Thỉnh thoảng có chút bất mãn chốn công sở là việc bình thường, nhưng mệt mỏi, chán nản triền miên thì lại thành vấn đề khác.

Khi đã có những trải nghiệm nhất định, bạn sẽ hiểu yêu thích công việc mình đang làm là một điều quan trọng. Và nếu anh ta không thích công việc đó, tại sao đến giờ vẫn làm? Tại sao anh ta không làm gì để thay đổi công việc, hoặc khiến nó trở nên tốt đẹp hơn, hoặc thay đổi thái độ sang chiều hướng tích cực?

Bạn sẽ không muốn dính líu đến một người đàn ông mắc kẹt trong hoàn cảnh chán chường mà chẳng làm gì để thoát ra ngoài cả. Liệu anh ta có ứng xử tương tự khi chuyện hai người gặp rắc rối không?

2. Anh ta bị mẹ ám ảnh

Anh chàng quá yêu mẹ, bảo vệ mẹ, hỏi ý kiến mẹ trong mọi chuyện, hoặc một trường phái khác là ghét mẹ, luôn mồm kêu ca phàn nàn về mẹ, kỳ vọng bạn sẽ hoàn thiện hơn ở những điểm còn thiếu xót trong con người bà – cả hai trường hợp này đều không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ sẽ đi bên cạnh cuộc đời anh ta. Đơn giản vì mối quan hệ yêu đương này không đủ chỗ cho bạn, anh ta và cái bóng lớn là mẹ.

3. Anh ta cần được ngưỡng mộ

Bạn có nói anh ta thông minh, hài hước, quyến rũ nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Anh ta cần được nghe những lời tâng bốc đó từ cả những người khác nữa, và anh ta sẵn lòng làm mọi việc để đạt được điều đó bao gồm cả liếc mắt đưa tình với người khác, tán tỉnh qua thư, khi đi dự tiệc, khi xếp hàng thanh toán trong siêu thị… Cho dù anh ta có không ngoại tình đi chăng nữa, thì với anh ta, chỉ mình bạn cũng không bao giờ là đủ.

4. Anh ta có những người bạn bí ẩn

Bạn chưa bao giờ gặp những người này. Bạn đã thấy anh ta gửi mail, nhắn tin, chạy đến gặp “bạn anh”, nhưng anh ta chưa bao giờ rủ bạn cùng tới những nơi đó cả. Không cần phải nghi ngờ anh ta đang lừa dối, chỉ riêng việc phân định rõ ràng giữa “bạn” và “yêu” đã cho thấy điều không ổn - anh ta không rõ ràng hoặc chưa sẵn sàng giới thiệu hai bên với nhau. Có thể anh ta xấu hổ vì bạn, hoặc xấu hổ về những người bạn kia. Cách nào cũng không tốt.

5. Muốn giải cứu bạn

Vì một lý do nào đó, anh chàng này luôn muốn đóng vai người hùng, chỉ hẹn hò với những phụ nữ có hoàn cảnh thật éo le. Anh ta bước vào cuộc đời những người phụ nữ như một sức mạnh bền vững, giải cứu họ, khuyên nhủ, giúp đỡ họ… Người phụ nữ có hoàn cảnh càng phức tạp anh ta càng thấy bị hấp dẫn. Nhưng giây phút cuộc sống của cô ấy lặng yên trở lại, anh ta bỗng mất hứng và ra đi, để lại cho người phụ nữ vết thương khác - vết thương mà lần này anh ta không bao giờ làm lành được.

6. Mê vui thú tiệc tùng

Người đàn ông này rất ngại từ chối mọi lời mời tiệc tùng, nhậu nhẹt. Tính cả nể nên cứ ai gọi là đi, hết đám này đến đám khác, hết lý do này đến lý do khác, đều là những lý do “không thể chối từ, không thể bỏ lỡ dịp”. Cuối cùng là anh ta bỏ lỡ những khoảnh khắc yêu thương quý giá với chính bạn - cô gái đáng thương của anh ta.

Theo Huyền Anh ( DT/ Glamour)