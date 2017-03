Những vị chủ nhỏ

Khi bé Luna còn nhỏ, chỉ cần bước vào nhà, khách sẽ thấy ngay cách bày trí cũng thể hiện bé là "trung tâm vũ trụ". Nôi của bé đặt giữa nhà, trang trí diêm dúa với một thùng đồ chơi bên cạnh. Tivi, tủ, kệ dạt hết sang bên, để giành vị trí trung tâm sao cho cả nhà lúc nào cũng được ngắm bé một cách rõ nhất.

Bạn bè chị Lệ đều biết một nguyên tắc, đến nhà chơi không được bế bé, dù trông Luna rất yêu. Bởi ông bà ngoại sợ cháu bị nhiễm khuẩn, bị dính bẩn, dễ ốm.

Luna cứ như một quả trứng mỏng vậy. Chính vì thế, khi lớn lên, đi học lớp 1, chính chị Lệ cũng thấy khổ sở vì sự cưng chiều cháu của ông bà. Cuối tuần, hai vợ chồng muốn đưa con đi chơi cùng nhóm bạn cũng bị ông bà ngăn cản, sợ cháu đến chỗ đông người



Muốn gì được nấy, không ai dám đụng vào, công chúa bé của chị Lệ chẳng mấy chốc không còn là công chúa ngoan ngoãn. Một lần, đón con đi học về, chị Lệ chỉ biết cúi mặt khi cô giáo phản ánh, Luna luôn bắt nạt bạn, không nghe lời cô và còn có thái độ không tốt khi cô nhắc nhở. Chị Lệ liên tưởng ngay đến cảnh Luna ở nhà ương ngạnh với ông bà mà thấy đau lòng. Chị không muốn nuông chiều con hơn nữa.



Trường hợp chị Lệ vẫn là một sự thức tỉnh đúng lúc. Nhiều gia đình, việc nuông chiều con cái tựa như một "nghĩa vụ" của cha mẹ. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và đưa ra kết luận, thông thường trong 100 trẻ hư, có 70 trẻ do được nuông chiều, 25 trẻ do hoàn cảnh đặc biệt và chỉ có 5 trẻ còn lại là do một phần bản tính.



Ngày nay, tội phạm vị thành niên đang tăng cao. Nhưng đó chỉ là một phần nổi, còn phầm chìm chính là một lớp thanh thiếu niên, được gọi là thế hệ 9X, có lối sống hưởng thụ và những hành vi đạo đức lệch chuẩn. Đặc biệt là trẻ em thành thị, khi đời sống của cha mẹ khá giả hơn. Các em đặc biệt ý thức được sự giàu có của gia đình, hoặc em hiểu rõ bố mẹ sẵn sàng chi tiền cho mình.

Vì vậy, việc đòi hỏi ăn ngon, mặc "mốt", dùng điện thoại, xe máy, thậm chí xe hơi sành điệu... đã rất phổ biến. Đó thực sự là những "chủ nhân" trẻ "đáng gờm". Đáng gờm bởi những chủ nhân trẻ tuổi này thực sự không có quyền lực, nhưng lại có khả năng làm lay động lòng cha mẹ và họ biết rằng tình yêu của cha mẹ với mình là không hề giảm sút, dù họ có đòi hỏi nhiều hơn một chút đi chăng nữa.

