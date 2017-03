Nỗi buồn nội trợ

Trần Thị Kim Nga, giáo viên trường mầm non Hương Sen, Q. Bình Tân, TP.HCM: Phụ nữ cần có nghề nghiệp ổn định Tôi rất yêu nghề nên không thể nào bỏ việc được. Tôi sẽ nhờ bên ngoại hoặc bên nội lo chuyện nhà cửa, con cái giúp để không phải lâm vào tình cảnh nghỉ việc ở nhà. Phụ nữ ngày nay cần có nghề nghiệp ổn định, vừa làm việc nhà vừa làm việc xã hội. Trần Văn Quang, quản lý kinh doanh, công ty Thép không gỉ Long An; Phụ nữ đi làm không phải vì kiếm tiền Tôi có thể bảo đảm kinh tế gia đình mà vợ không cần phải đi làm. Nhưng theo tôi, phụ nữ đi làm không phải chỉ vì kiếm tiền mà vì họ cũng có quyền được ra xã hội giao tiếp, được tự do, bình đẳng. Tuỳ hoàn cảnh gia đình mà có thể sắp xếp để người phụ nữ được bước ra xã hội.