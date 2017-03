Nổi cơn ghen, đốt xe máy trên phố

Vào ngày 19-2-2011, trước cửa nhà số 6 phố Thanh Hà, phường Đồng Xuân, một thanh niên bỗng nhiên phóng hỏa đốt cháy chiếc xe máy mình đang đi. Khi thấy nhiều người hiếu kỳ chú ý, người này đã để chiếc xe máy cháy rụi phần thân rồi bỏ đi.

Qua truy xét, công an đã làm rõ đối tượng là Lê Hồng Phong (SN 1986) ở nhà số 7, ngõ 20 Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng. Do phát hiện điện thoại của bạn gái có tin nhắn lạ, Phong nổi máu ghen tự đốt chiếc xe máy biển kiểm soát 30M5-3196.

Theo N.Quyết (NLĐO)