Nổi loạn: Hậu quả của chấn thương sâu kín

Cứng đầu, hay cãi, lầm lì...

Hùng được cha mẹ đưa đến đơn vị tâm lý BV Nhi đồng 1 khám vì lý do: Cha mẹ nói không nghe, đánh bạn, đôi co với cô giáo, mặc dù học rất thông minh nhưng không chịu đi học. Bác sĩ tâm lý truy lại tuổi thơ, Hùng kể ba mẹ bỏ em lại quê sống với ông bà để lên thành phố làm việc. Khi đi nhà trẻ, em bị cô giáo bắt ăn lại thức ăn do em ói ra. Từ đó, dấu ấn này theo em mãi đến giờ khiến em cảm thấy bất mãn và khó hòa nhập được với xã hội.

Tác nhân gây tổn thương tâm lý của Hùng khá rõ nhưng có những trường hợp khác hầu như không tìm thấy tác nhân cụ thể.

Huy, bảy tuổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM), đến khoa Tâm lý BV Nhi đồng 2 khám tâm lý vì em cãi tay đôi với ba và không chịu đi học. Khi bác sĩ tâm lý hỏi vì sao không đi học, Huy nói vì sợ cô giáo đánh. Vì sao cãi tay đôi với ba? Em nói vì ba lúc nào cũng chỉ nói học và học. Sau đó Huy hứa đi học lại nhưng một, hai, ba ngày… em cũng không chịu đi học, em bảo mình chưa sẵn sàng.

Thanh Anh (quận 1) là con ngoài giá thú, tuy được cha thừa nhận nhưng mỗi năm Anh chỉ được gặp ba vài lần, hoặc ba vào thăm hoặc mẹ con em phải đi thăm ba… Mẹ buôn bán suốt ngày, Anh sống với ông bà ngoại và được ông bà nuông chiều hết mực. Anh đòi gì cũng được mẹ mua cho. Nhưng khi đi học, Anh là đứa trẻ ngỗ nghịch, đánh bạn, bán đồ đạc mình có để đi chơi. Hậu quả là Anh ở lại lớp liên tục. Cho đến bây giờ, Anh cứ sống lầm lì, ai nói gì cũng mặc kệ…

Phải đặt mình vào hoàn cảnh của con

Tạo không khí đoàn tụ. Một câu hỏi được đặt ra với một số em là: Các em giải quyết những rắc rối của bản thân như thế nào? Trong đó, 70% em trả lời tự giải quyết, 16% nhờ thầy cô giúp đỡ, chỉ 14% muốn nói cha mẹ. Con số thống kê này cho thấy con cái luôn xem cha mẹ là uy nghiêm, sợ sệt, có chuyện gì trẻ không dám nói với cha mẹ. Chính cha mẹ phải giúp con mình xóa bỏ ranh giới, mặc cảm này và sẵn sàng lắng nghe con nói và một khi trẻ thấy mình được tôn trọng, tin tưởng, càng bộc lộ, không khí gia đình càng cởi mở, chan hòa. Bữa cơm tối, gia đình đoàn tụ quanh mâm cơm là cơ hội tốt nhất để cả nhà tâm tình với nhau nhưng ngày nay trẻ thường không thích cùng ăn cơm với cha mẹ, vì vậy cha mẹ phải tạo điều kiện để cùng con cái ăn cơm, để tâm nghe con nói.

Xem con như là người bạn. Muốn hiểu con tuổi mới lớn, có khi cha mẹ phải hạ mình xuống, đặt mình vào hoàn cảnh của con. Nếu muốn trao đổi với con một cách thẳng thắn và mong được sự cảm thông của con, có lẽ không cách nào hay hơn là chúng ta phải trở nên như một người bạn của con.

Thể hiện tình thương khi con cái vâng lời hay làm theo ý mình, hoặc làm cho mình hãnh diện thì cha mẹ bày tỏ tình thương yêu ra mặt. Mỗi khi thấy con có hành động khác thường như trên thì đó chính là lúc các em cần cha mẹ vỗ về, đáp ứng bằng tình thương và sự thông cảm.

Để có thể hóa giải, hàn gắn hay thu ngắn khoảng cách giữa hai thế hệ, thiết nghĩ cả cha mẹ lẫn con cái không những chấp nhận, cảm thông ở mỗi vai trò của nhau mà còn phải cố gắng, kiên nhẫn tìm hiểu để ngày càng thích ứng, chan hòa, hạnh phúc hơn.

Chuyên viên tâm lý KIỀU THANH HÀ, BV Nhi đồng 2

Một số địa chỉ hỗ trợ phụ huynh kỹ năng nuôi dạy con:

- Tổ chức phi lợi nhuận Bạn của bé, Phòng 606, Khu B - Indochina Park Tower (4 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1).

- Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt (55 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận).

- Công ty Ý Tưởng Việt (225/11 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3).