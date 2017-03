Nỗi niềm đàn ông nuôi con người khác

Theo PNO



(*) Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó không phải là con mình.

1. Anh tên Vạn Kiếp, sinh năm 1955, bị thấp khớp, trụy tim - nguyên đơn ly hôn. Anh bảo, anh từng ngờ rằng việc người vợ nhỏ hơn mình non một con giáp thường xuyên hờ hững chuyện gối chăn là do đang có người thứ ba. Vì thế, khi biết rõ vợ mình có quan hệ gần gũi với người đàn ông trẻ hơn vợ gần chục tuổi, anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, vờ như không hề biết gì. Vợ anh vốn là cô học trò lớp ngoại ngữ của anh, trở thành vợ anh từ năm 1993, là người tình của một đối tác đàn em từ năm 1997, là mẹ của con anh từ năm 2000, là bị đơn trong án ly hôn của anh từ đầu năm 2011. Mọi thứ diễn ra còn khiến anh buộc phải “mơ hồ” nốt về đứa con được xem là… chung của vợ chồng.Anh kể, năm 1990, cô ấy được bạn giới thiệu đến chỗ tôi học Anh văn. Lúc đó, tôi đã 40. Chúng tôi đã có quan hệ trước khi tổ chức lễ cưới nhưng mãi đến 10 năm sau, khi hy vọng có con nối dõi của tôi rơi vào tuyệt vọng thì cô ấy bảo mình có thai. Khỏi phải nói, tôi sung sướng như thế nào! Cô ấy quả là người vợ tuyệt vời khi mang đến cho tôi một niềm vui quá lớn mà trước khi nhắm mắt, mẹ tôi vẫn luôn ao ước: có một đứa cháu trai.“Đứa con ra đời là nỗi khao khát của tôi. Tôi yêu thương, lo lắng, ẵm bồng, nâng niu… nhưng giờ đây, tôi buộc phải xác định xem nó có thật là con của tôi. Đau lòng lắm, nhưng nếu không trắng đen rõ ràng, có lẽ tôi sẽ ôm hận cả đời”. Anh bảo, quyết định giám định ADN cho con trai là một quyết định rất khó khăn. Tận đáy lòng, anh không muốn kết quả giám định sẽ đúng như nghi ngờ của anh vì đó là niềm tin còn sót lại để anh thấy cuộc đời cũng không quá nghiệt ngã với anh.2. Hai mươi tuổi, Trần Thành Long rời quê Cà Mau lên TPHCM lập nghiệp. Sẵn có một ít vốn, anh vay thêm của người thân để mua một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi, Q.5 mở xưởng sản xuất kem. Công việc đang ăn nên làm ra thì căn nhà bị trục trặc giấy tờ, anh lại gom góp tài sản dành dụm trong ba năm mua lại một căn nhà mặt tiền khác ở đường Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, khởi nghiệp lại từ đầu. Lúc này, anh đang mang đủ chứng bệnh trong người. Thương con, ba anh khuyên anh cưới vợ để có người chăm sóc. Người anh yêu thì không được mẹ chấp nhận. Giữ lòng hiếu nghĩa, anh nghe lời mai mối “cưới đại” một cô thợ may ở quê cho mẹ vui lòng.Xưởng kem của anh làm ăn phát đạt, có thời điểm mỗi ngày anh xuất đến bảy, tám tấn kem các loại đưa về các tỉnh. Đó cũng là lúc vợ anh, chị Thùy Trang mang thai đứa con đầu lòng. Lâng lâng với niềm vui được làm cha, bao nhiêu yêu thương anh dồn hết cho vợ con. Anh mua sắm mọi tiện nghi trong nhà, mua cả xe hơi cho vợ, tài sản làm ra anh giao hết cho vợ đứng tên, gửi ngân hàng. Đáp lại tình yêu thương đó, vợ anh tiếp tục sinh cho anh một đứa con gái. Giữa lúc hạnh phúc đang ngập tràn trong gia đình anh thì anh tình cờ phát hiện mình… vô sinh! Đêm nằm, nhìn hai đứa con gái xinh xắn, dễ thương, lòng anh như xát muối khi nghĩ đến chuyện chúng có thể không phải là giọt máu của mình. Anh âm thầm chịu đựng đau xót và theo dõi vợ.Một lần anh bất ngờ trở về nhà, phát hiện vợ anh cùng người tình đang coi phim sex ngay tại trong phòng ngủ của vợ chồng anh! Người tình của vợ lại chính là đứa cháu vợ anh lâu nay làm thuê trong gia đình anh. Đã vậy, vợ anh lại tiếp tục mang bầu đứa con thứ ba! Cay đắng lắm nhưng anh vẫn không dám làm lớn chuyện bởi toàn bộ tài sản đều do vợ anh đứng tên. Anh bảo: “Nếu làm lớn chuyện hoặc ly dị tôi sẽ trắng tay! Tuổi không còn trẻ nữa nên tôi sợ không đủ sức để lo cho con, dù biết cả ba đứa đều không phải con mình. Tôi muốn làm tròn bổn phận làm cha vì ba đứa trẻ đều vô tội”.Anh lao vào tìm quên trong công việc, trong khi vợ anh vẫn sống nhởn nhơ như không hề có chuyện xảy ra. Đứa con gái đầu không được cha mẹ quan tâm dạy dỗ nên thường xuyên bỏ nhà đi. Năm 16 tuổi, phát hiện câu chuyện đau lòng giữa ba mẹ, cô bé đã nhảy lầu tự tử.Cái chết của con gái cũng không làm trái tim người mẹ thức tỉnh. Vợ anh lại tiếp tục có thai đứa con thứ tư! Mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Lần này, anh quyết định xét nghiệm gien cho các con. Dù đã lường trước nhưng kết quả giám định đã khiến anh suy sụp hoàn toàn: “Cả bốn đứa con đều không phải con ruột của tôi và cũng không phải từ một cha chung!” - anh Long cho biết.Tòa chấp nhận sự thuận tình ly hôn, ghi nhận kết quả giám định là bốn đứa trẻ không cùng gien với anh Long nhưng chưa xác nhận anh Long không phải là cha của bốn đứa trẻ (nếu anh Long chưa làm thủ tục yêu cầu tòa án xác nhận anh không phải là cha của bốn đứa trẻ theo điều 64 Luật HNGĐ *). Vì vậy, nghĩa vụ làm bố, anh Long vẫn phải thực hiện đối với những đứa trẻ không phải con mình cho đến khi nào anh Long có yêu cầu tòa xác định lại. Một quyết định không dễ dàng…