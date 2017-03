Nỗi niềm gái...ế

Vì sao tôi muộn chồng?

Trả lời cho một khảo sát có nội dung như trên tại một mạng xã hội chuyên dành cho phụ nữ, cô Lê Mỹ Thanh, 34 tuổi, ngụ Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, TPHCM chia sẻ: "Tôi trải qua ba mối tình. Anh đầu tiên là thời mới ra trường, tình yêu vụng dại, được hai năm thì chỉ vì một giận dỗi vu vơ, chúng tôi chia tay. Một năm sau, tôi quen một đồng nghiệp làm chung công ty. Ban đầu tình yêu cũng vui vẻ, hai đứa hợp nhau lắm nhưng đồng nghiệp mà yêu nhau thì nhiều rắc rối, người ta nói ra nói vào, rồi va chạm công việc, dần dà không dung hoà được. Tôi chuyển việc, hai đứa thôi nhau. Đến lần thứ ba, anh này hơn tôi gần mười tuổi, tôi nghĩ là ổn lắm rồi, tính đến chuyện cưới hỏi, thì đùng một cái... vợ cũ anh ta ở quê (chỉ ly thân nhiều năm nhưng chưa li dị) lên quậy. Thế là xong. Lận đận như là cái số trời, giờ tôi xác định chắc mình ở vậy luôn".



Còn chị Phan Thị Thu Thảo, nhân viên kế toán một công ty kinh doanh vàng bạc ở Phú Nhuận thì cho biết lý do: gia đình đông anh em, cha mẹ làm ăn nợ nần, chị cứ phải xoay đầu này đầu nọ, liên tục kiếm chỗ làm lương cao để phụ giúp gia đình, nuôi em út học hành... Không có cả thời gian đi chơi chứ nói gì đến yêu đương. Khi nhìn lại đã thấy mình ba lăm, mặt mũi người ngợm xơ xác, chẳng có ai yêu...



Có nhiều lý do để biến những cô gái thanh xuân ngời ngời thành "gái ế" lúc nào không hay, như chuyện của chị Thanh và chị Thảo ở trên. Cũng có lý do nghe thì khôi hài, nhưng không phải là hiếm gặp trong xã hội ngày nay, đó là do... ham chơi. Nhiều cô gái, mải vui bạn bè, hoặc do đam mê những thú vui riêng mà... quên cả chuyện yêu đương, chồng con.



Tô Thuý Linh, hoạ sĩ thiết kế làm việc tự do năm nay đã bốn mươi. Tuổi trẻ của mình, cô dành cho những chuyến du lịch "bụi" đường dài. Sắm một cái máy ảnh bán chuyên nghiệp và một số "đồ nghề" khác", cô lặn lội khắp đất nước, từ cổng trời Mèo Vạc cho đến cuối trời nơi đất Mũi, từ Tây nguyên hoang sơ đến những bãi biển miền Trung lồng lộng nắng gió. Kho ảnh của Linh ngày càng dày thêm, thuận chiều với những mối tình chia ly của cô ngày một nhiều. Không phải cô quên yêu, cô cũng yêu nhiều, yêu say đắm, nhưng không người đàn ông nào chịu nổi một người đàn bà chưa từng nghĩ đến chuyện dừng chân lại.



Một số lý do "mang tính thời đại" khác, khá phổ biến, phải nói đến "mê phấn đấu sự nghiệp", "hội chứng chán đàn ông" và "không có cơ hội". Ngày càng nhiều người phụ nữ thành đạt, mải mê cho sự học, cho công danh, đến khi ngoảnh lại đã thấy mình "tuổi băm", nhìn quanh thì toàn thấy đàn ông thấp kém hơn mình, nhìn lên thì đàn ông giỏi đã có gia đình... Lại nữa, trong một xã hội ngồn ngộn thông tin, ngươi phụ nữ có "quyền được biết" hơn xưa rất nhiều, thì sự thất vọng cũng nhiều hơn. Chính những thất vọng đó, cùng với những điều trông thấy trước mắt hoặc tự trải nghiệm đã khiến nhiều người nảy sinh tâm lý "chán đàn ông, sợ đàn ông", và chạy trốn hôn nhân.



Lại cũng có nhiều người phụ nữ, ra trường, đi làm trong những môi trường hạn chế giao tiếp, chỉ toàn cùng giới, cứ miệt mài như vậy, rồi do nhút nhát, không dám tự tạo cơ hội để mở rộng quan hệ, để tìm kiếm, mà rồi trở thành "gái ế".



"Gái ế" cũng lắm niềm vui

Áp lực lớn nhất khi bạn đang là một cô "gái ế", đó không phải là sự thiếu vắng một gia đình đầm ấm, hay chạnh lòng trước hạnh phúc của người khác, mà là "yếu tố ngoại cảnh". Đó là lời than vãn, hối thúc của gia đình, là những câu hỏi thường trực của người đối diện: Sao giờ vẫn chưa chồng?



Ngoài những điều ấy ra, thì "gái ế" không có gì là bất hạnh, thậm chí, xét ở một khía cạnh nào đó, họ hạnh phúc hơn rất nhiều người phụ nữ đã có gia đình. Họ có sự tự do và thời gian để làm điều mình mong muốn. Họ không bị những áp lực và vất vả chờ mình ở nhà sau mỗi ngày làm việc.



Như là một sự bù đắp của số phận, các cô "gái ế" ngày nay thường tạo cho mình một cuộc sống tươi tắn, rộn ràng, ít buồn tẻ, và họ có đủ phương tiện cũng nhưý chí để làm được điều đó. Một cái hay nữa là, các "gái ế" thường tìm thấy nhau để thành một hội, chia sẻ vui buồn, cùng nhau tận hưởng niềm vui cuộc sống.



Trên facebook, có rất nhiều hội được lập ra bởi các cô "gái ế", với những cái tên mang tính tự trào khiến người khác phải bật cười: Hội những cô gái ế đang sốt ruột; Hội gái ế nhưng không sốt ruột; Hội gái ế vì ham chơi; Hội ế vì... kén...



My Hoa, ngụ Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận thì có hẳn một nhóm bạn 5 người, toàn "gái ế", đều là những cô gái học với nhau từ thuở trung học. "Đến giờ vẫn chưa đứa nào có gia đình, cũng không có người yêu nốt. Mỗi người một lý do. Đứa thì bị phản bội, rồi chán yêu, đứa vì gánh nặng gia đình, đứa thì không có cơ hội tiếp xúc nhiều... Gặp nhau suốt, nhưng chưa bao giờ mở miệng than thở chuyện muộn chồng. Đơn giản vì tụi mình cảm thấy vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi chạnh buồn, gọi một tiếng, lập tức có nhau, là hết buồn ngay.” – cô chia sẻ.



Tất nhiên, nếu nói không buồn, không chạnh lòng, không đôi khi thở dài mơ ước thầm, thì đó sẽ là nói dối. Trong các cô "gái ế" vẫn đôi lần nhói lòng vì một cảnh gia đình ấm áp, vì một khao khát tiếng trẻ thơ gọi mẹ. Cũng không thoát khỏi đôi lúc lạnh lẽo khi nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, nhất là vào những dịp người ta cần có đôi.



