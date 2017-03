Nỗi sợ tật nguyền, chết oan

Hỗ trợ lắp chân giả cho bệnh nhân bị cưa chân Ngày 16-3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho báo Pháp Luật TP.HCM biết hôm nay (17-3), Sở sẽ xuống BV Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân Hà Vi. BV Cư Kuin phải khắc phục hậu quả trước mắt và lo chi phí cho bệnh nhân. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, BV Cư Kuin đã được cấp phép thực hiện kỹ thuật mổ mâm chày năm 2015. Tuy nhiên, đa số bác sĩ ở đây là người đồng bào, học cử tuyển và có hạn chế về chuyên môn. Cũng trong hôm nay, BV Cư Kuin cũng sẽ họp hội đồng chuyên môn đánh giá về việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Hà Vi để báo cáo Sở Y tế tỉnh. BS Y’Tâm - người bó bột cho Hà Vi đã bị tạm đình chỉ công việc để làm rõ sự việc. Lãnh đạo BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (TP.HCM) cho biết đã liên hệ với BV Chợ Rẫy và gia đình Hà Vi để bàn bạc việc hỗ trợ lắp chân giả cho bệnh nhân khi vết thương lành lặn. Theo TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115, bị chấn thương mâm chày thì biến chứng tổn thương động mạch khoeo thường gặp nhất. Tổn thương này ban đầu chưa phát hiện được ngay vì chân vẫn hồng hào, bác sĩ phải theo dõi sát vì khối máu tụ sẽ gây chèn ép sau 24-48 giờ, thậm chí 72 giờ. Sau 48 giờ thì chụp DSA mạch máu và đánh giá ngay, nếu thấy không có vấn đề gì khác thì mới bó bột, nếu nặng thì mổ. DUY TÍNH BẠN ĐỌC PHẢN HỒI • Làm ngành y, sai lầm một chút là một mạng người ra đi hay một cuộc đời tật nguyền. Y, bác sĩ hãy xem người bệnh như người nhà của mình. Ai trả lại đôi chân lành lặn cho nữ sinh này? Bó bột sao lại không kiểm tra để chân bệnh nhân bị hoại tử? Trong thời gian chân bị hoại tử, bệnh nhân rất đau nhức, sao không phát hiện được? Là người trong ngành, tôi rất bức xúc. (nhatdangct…) • Chưa nói về trách nhiệm pháp lý nhưng xét về trách nhiệm nghề nghiệp, nếu còn những bác sĩ yếu chuyên môn, kém y đức sẽ còn xảy ra rất nhiều trường hợp như em Vi. Làm nghề y, xin đừng nghĩ đơn giản rằng việc sai là sẽ sửa lại được, vì có lúc hậu quả không thể nào khắc phục. (vda02…) • Một số người làm nghề y ngoài yếu kém còn có thái độ “ra dáng”. Tôi đã từng thấy ở khoa hô hấp một bệnh viện: Thấy truyền nước biển và truyền máu quá nhanh, bệnh nhân sốc nên người nhà hoảng, chạy đi kêu cứu. Bác sĩ bèn giận dữ giằng co với người nuôi bệnh, đòi rút dây nước biển và dây truyền máu. Trong thời gian giằng co đó, bác sĩ trực từ phòng trực chạy đến phòng bệnh nhân chỉ chừng 8 m có phải tốt hơn hay không? Đôi co xong, bác sĩ mới cho điều dưỡng điều chỉnh van truyền, bệnh nhân từ từ tỉnh lại... (tranthanhtung23…)