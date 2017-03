Nữ sinh "lộ hàng" trong lớp vì muốn chứng tỏ "đẳng cấp"?

Từ vô tình đến cố ý



Ngay từ những ngày đầu năm học cô bạn My (trường NH - TP.HCM) đã bị thần dân trong lớp chú ý bởi cái kiểu ăn mặc hớ hênh của mình. Chẳng biết My bận bịu thế nào mà cứ đầu tiết một là người ta lại thấy áo cô bạn bật tung 1,2 cúc trên, lộ cả một phần áo chip... Là con gái với nhau,đôi khi nhìn còn phát ngượng, huống hồ gì là những chàng trai tội nghiệp trong lớp.



Không giống như My, trường hợp của cô bạn Thảo thì lại cố tình gây chú ý bằng cách “lộ hàng” mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi đi xuống căng tin Thảo cũng cố tìm cách “khoe” bằng được những loại quần chip hàng hiệu của mình khi sẵn sàng diện quần lưng “xệ” đi học. Tất nhiên cô bạn cũng phải khổ sở tránh né giám thị bằng cách dùng dây nịt thật chặt lưng quần cho đến khi qua khỏi “ải” thì mới lẻn vào WC tháo ra cho thoải mái. Chẳng biết Thảo cảm thấy việc “lộ hàng” là thú vị đến mức nào nhưng gần đây, hễ mỗi lần cô nàng xuống căng tin là mọi người đều cố tránh đi bàn khác ngồi ăn để không phải chứng kiến cảnh tượng “trái tai gai mắt”.





Không chỉ dừng lại ở mức độc “lộ” quần chip,

nhiều nữ sinh còn gây “sốc” hơn nữa khi cố tình để

lộ cả áo chip rồi chụp hình làm… kỉ niệm (Ảnh minh hoạ).



Những trò biến tướng tai hại

Nhìn lại văn hóa ăn mặc

Nimia chia sẻ: "Lên mạng thì rối tung lên với hàng chục việc "lộ hàng" của các ca sĩ, người mẫu, vào lớp lại càng rùng mình hơn nữa với những cô bạn cũng học đòi ăn theo việc "lộ hàng" khiến bạn bè phải mắt chữ A, mồm chữ O, rồi ái ngại lảng cái nhìn không mấy thiện cảm đi nơi khác. Để được yên thân chỉ còn cách chuyển vị trí ngồi nếu vô tình bị xếp ngồi gần những cô nàng thích "khoe" ra những thứ nhạy cảm".

Ngay từ những ngày đầu năm học cô bạn My (trường NH - TP.HCM) đã bị thần dân trong lớp chú ý bởi cái kiểu ăn mặc hớ hênh của mình. Chẳng biết My bận bịu thế nào mà cứ đầu tiết một là người ta lại thấy áo cô bạn bật tung 1,2 cúc trên, lộ cả một phần áo chip... Là con gái với nhau,đôi khi nhìn còn phát ngượng, huống hồ gì là những chàng trai tội nghiệp trong lớp.

Không giống như My, trường hợp của cô bạn Thảo thì lại cố tình gây chú ý bằng cách "lộ hàng" mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi đi xuống căng tin Thảo cũng cố tìm cách "khoe" bằng được những loại quần chip hàng hiệu của mình khi sẵn sàng diện quần lưng "xệ" đi học. Tất nhiên cô bạn cũng phải khổ sở tránh né giám thị bằng cách dùng dây nịt thật chặt lưng quần cho đến khi qua khỏi "ải" thì mới lẻn vào WC tháo ra cho thoải mái. Chẳng biết Thảo cảm thấy việc "lộ hàng" là thú vị đến mức nào nhưng gần đây, hễ mỗi lần cô nàng xuống căng tin là mọi người đều cố tránh đi bàn khác ngồi ăn để không phải chứng kiến cảnh tượng "trái tai gai mắt".

Không chỉ dừng lại ở mức độc "lộ" quần chip, nhiều nữ sinh còn gây "sốc" hơn nữa khi cố tình để lộ cả áo chip rồi chụp hình làm… kỉ niệm. Q (trường TP) kể: "Lớp mình có một nhỏ chuyên gia xài áo chip màu sắc sặc sỡ. Nhỏ cứ giả vờ thời tiết nóng bức rồi cởi 1-2 nút áo, thấy không ai nói gì thì ngày càng quá trớn. Hôm thì áo tím, hôm thì áo đỏ, có lúc... chấm bi khiến bọn con trai nhiều phen "lác" mắt, còn con gái tụi mình thì cảm thấy vô cùng xấu hổ giùm hành động của nhỏ ấy!".

Những trò biến tướng tai hại

Từ việc chỉ nghĩ đơn giản là "lộ hàng" để gây sự chú ý cho bạn bè, nhiều teengirl đã bị vướng vào những rắc rối phát sinh khi bị một số bạn trong lớp chụp lén lại rồi mang ra uy hiếp. Như trường hợp của cô bạn có nickname He0by chẳng hạn, chỉ vì phút lơ đễnh mà cô nàng "khoe" ra cả bên áo chip trong giờ ra chơi khiến bọn con trai trong lớp thi nhau lấy điện thoại di động ra chụp. Những tấm ảnh ấy cũng là thứ uy hiếp He0by phải trực nhật, dọn vệ sinh, thậm chí là sai khiến đi căng tin giúp mà cô nàng không được phép từ chối nếu như không muốn những hình ảnh ấy lập tức bị lan truyền rộng rãi trong trường.

Tai hại hơn hết là việc các teengirl nhà mình cứ vô tư nghĩ rằng bản thân mình "lộ hàng" còn thiên hạ ai nghĩ gì mặc họ. Thế nhưng nhiều nữ sinh đã trở thành nạn nhân của những trang web thiếu lành mạnh khi hình ảnh "lộ hàng" của các bạn bị tung lên diễn đàn và kèm những chú thích tục tĩu, khiêu dâm như: "Bé X quận 8 xinh xinh chân dài 50USD/đêm"… hay những cụm từ thóa mạ nhằm hạ thấp danh dự của khổ chủ: "Chuyên gia làm gái, đi khách và phục vụ quý ông trên 40 tuổi".

Nhìn lại văn hóa ăn mặc

Cô bạn Ngọc Linh (trường PB - TP.HCM) cho biết: "Mặc dù là con gái với nhau nhưng mình rất "dị ứng" với kiểu ăn mặc "hở" quá mức cần thiết của một số bạn nữ sinh hiện nay. Môi trường học đường không phải là sàn diễn thời trang để bạn phô trương những cách ăn mặc phản cảm như thế. Xem lại cách ăn mặc sao cho đúng đắn cũng là cách giúp bạn trở nên có văn hóa hơn trong mắt bạn bè!".

Chẳng ai chê bạn là nhà quê, "hai lúa" khi bạn ăn mặc kín đáo và lịch sự lúc bước vào cổng trường. Các teen girl nhà mình nên nhớ rằng, cách ăn mặc cũng một phần nào đó nói lên được con người bạn. Có thể bạn tự đắc với những kiểu "lộ hàng" mà bạn cho là sành điệu, dễ gây "sốc" và được chú ý, nhưng với môi trường học đường thì nó có thể khiến bạn gặp nhiều rắc rối đấy.