Nữ sinh lớp 7 có bầu, rủ người yêu cùng tự thiêu

Thông tin nữ sinh La Thị H. (13 tuổi) HS lớp 7 trường THCS Thuận An (Phú Vang – Thừa Thiên Huế) có bầu với bạn trai Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi, ngụ tại thị trấn Thuận An) sau khi được báo chí đăng tải đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.



Trước những lời xì xào của bạn bè, từ giữa tháng 2, H. đã xin nghỉ học hẳn ở nhà để chờ sinh con làm đám cưới. Song do bố mẹ Đạt ở tận TP.HCM nên đám cưới như dự định phải lùi vào cuối năm.



Cứ ngỡ mọi chuyện êm đẹp chờ ngày H. sinh con thì bất ngờ vào tối 20/5, Đạt đi mua xăng rồi đổ lên giường, tẩm lên người Đạt và H. rồi cả 2 trùm chăn, châm lửa tự thiêu do không chịu nổi ánh mắt soi mói của dư luận.



Vụ việc sau đó được gia đình H. phát hiện kịp thời nên cả 2 được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng toàn thân. Hiện H. đã mang thai được khoảng 4 tháng.



Đến chiều 22/5, theo thông tin trên Dân Việt, cả Đạt và H. hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại BV Trung ương Huế.



Được biết Đạt và H. đã yêu nhau được hơn 1 năm nay. Sau khi H. có bầu, Đạt đã chủ động bàn bạc với bố mẹ xin làm đám cưới.



Theo đánh giá của nhà trường, H. là học sinh ngoan và chăm chỉ. Khi nộp đơn xin nghỉ học cho con, gia đình H. chỉ giải thích rằng cho H. nghỉ để đi học nghề chứ không nói rõ H. mang bầu nên nhà trường không hề hay biết về vụ việc.



H. là con út trong một gia đình có 7 anh chị em, nên hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Sau khi nghỉ học, H. chia sẻ sẽ mở một quán nước nhỏ gần nhà để kiếm sống.

Theo Đ.Tâm (VNN)