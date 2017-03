Nữ sinh trải lòng chuyện... bao cao su

Mẹ ơi, con đã lớn



"Mẹ không ngại buông lời mắng mỏ mình là đứa con hư hỏng, mất dạy mà không cho mình một cơ hội giải thích. Mình chỉ mang bao cao su để đề phòng trường hợp bất trắc. Mẹ không hiểu mà cũng chẳng lắng nghe mình", K.Q.H (Lớp 11, Trường THPT Hai Bà Trưng, Hà Nội) bày tỏ suy nghĩ về cách xử sự của mẹ khi phát hiện H. có bao cao su trong cặp.



H. còn nhớ như in cái ngày đưa cô bạn cùng lớp đến một phòng khám tư nhân để phá thai. Cái thai đã được 5 tháng, là kết quả của một lần đi quá giới hạn của cô bạn và người yêu. Vì cái thai quá to nên lúc đầu bác sĩ từ chối. Hai đứa khóc lóc van xin mãi bác sĩ mới chịu "giải quyết".



Đưa cô bạn mặt mũi xanh lét, nhợt nhạt ra khỏi phòng khám, H. tự nhủ giá như cô bạn biết cách tự bảo vệ mình thì đã không ra nông nỗi này.





Ở cái tuổi 16, H. cũng như không ít bạn cùng lớp đều đã có người yêu. Tình yêu của tuổi học trò rất trong sáng nhưng cũng rất bồng bột. Chỉ một phút không làm chủ được bản thân là đã đi quá giới hạn."Mình nghĩ mang bao cao su bên cạnh không có gì là xấu cả. Đó là một cách tự bảo vệ mình khi không thể từ chối anh ấy. Mình biết mẹ sẽ rất lo lắng nhưng mẹ cũng cần hiểu rằng mình đã lớn", H. giãi bày.Bố mẹ nào cũng sẽ lo lắng, hốt hoảng khi tình cờ phát hiện con có bao cao su hay thuốc tránh thai bên mình. Họ nghĩ chỉ người lớn mới được phép làm bạn với những thứ đó. Một số phụ huynh thường quát tháo, tra hỏi và cấm đoán con không được phép quan hệ với người yêu. Chính điều đó khiến cho mối quan hệ mẹ - con trở nên xa cách.H. chỉ ước sao mẹ có thể nhẹ nhàng, bình tĩnh lắng nghe em giải thích: "Có rất nhiều điều thầm kín mình muốn hỏi mẹ, nhờ mẹ tư vấn nhưng chính thái độ gay gắt, áp đặt của mẹ khiến mình không thể mở lời. Mẹ chưa bao giờ chủ động nói chuyện với mình về vấn đề giới tính cả".Sau khi đưa cô bạn đi phá thai, H. đã có lần hỏi mẹ rằng nạo phá thai có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ không. Mẹ không trả lời mà còn nặng lời quát tháo: "Mày còn là học sinh hỏi những chuyện đó làm gì? Hay là mày đã làm chuyện gì dại dột? Mẹ là mẹ cấm không có yêu đương gì đâu nhé".Vì lo lắng cho sức khoẻ của cô bạn, lại không được mẹ giải đáp nên H. đã gọi điện đến trung tâm tư vấn sức khoẻ sinh sản để hỏi. Sự nhẹ nhàng của những tư vấn viên tạo cho H. cảm giác tin tưởng nên em có thể kể hết những chuyện thầm kín."Giá như mẹ cũng biết lắng nghe và chia sẻ như các cô ấy thì tốt biết mấy" - H. bộc bạch.Có một người cha đã nói với con thế này "Hãy yêu khi con nghĩ đã tới lúc". Người cha ấy là Philip Van Munching, tác giả của cuốn sách "Nghe bố này con gái". Philip cho rằng các bậc cha mẹ ngày nay nên thẳng thắn nói chuyện với con gái về tất tần tật mọi thứ, cả tình yêu và giới tính. Đó là cách tốt nhất để con cái đủ hiểu biết để yêu và trân trọng bản thân trước những cám dỗ của cuộc sống.Tình trạng quan hệ tình dục sớm ngày càng phổ biến ở Việt Nam, độ tuổi trung bình khi lần đầu quan hệ ngày càng thấp và hiện đang ở mức “teen". Ở độ tuổi này, kiến thức an toàn tình dục của các em chưa thể ở mức cao. Người Việt vẫn còn tâm lý e ngại, xấu hổ khi phải tới cửa hàng để mua bao cao su về sử dụng.Các bậc cha mẹ ngày nay nên thẳng thắn nói chuyện với con gái về tất tần tật mọi thứ, cả tình yêu và giới tính. Đó là cách tốt nhất để con cái đủ hiểu biết để yêu và trân trọng bản thân trước những cám dỗ của cuộc sống.Vậy nên, không có gì khó lý giải khi đây là một trong những nguyên nhân khiến cho tỉ lệ nạo phá thai và mắc bệnh truyền nhiễm nhiều nhất là tập trung về phía những người trẻ tuổi."Hầu hết mọi người đều hiểu rằng, sử dụng bao cao su là hình thức tình dục an toàn cao nhất, tránh lây nhiễm bệnh tật và có con ngoài ý muốn.Khi phát hiện con cái có bao cao su, cha mẹ nên bình tĩnh nói chuyện với con. Qua cuộc nói chuyện có thể cung cấp cho con thêm những kiến thức về an toàn tình dục.Nói như vậy không phải chúng ta khuyến khích giới trẻ quan hệ tình dục sớm, mà là giúp chúng nhận thức được hành vi, biết hướng tới cách sống lành mạnh", Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý - Trung tâm tư vấn Gia đình & Trẻ em (Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam) chia sẻ.Ham muốn tình dục ở lứa tuổi vị thành niên là ham muốn tự nhiên, không ai có thể ngăn cấm. Thay vì tìm cách cấm đoán thì người lớn nên cung cấp cho giới trẻ những kiến thức để tự bảo vệ mình.Giống như Philip thủ thỉ với hai cô con gái: "Nếu đợi đến lúc hoàn toàn sẵn sàng để trao gửi cho một ai đó, con sẽ có mối quan hệ tốt đẹp, mỹ mãn hơn. Quan trọng là con có thể duy trì được nó suốt cuộc đời mình."Dính vào" và "chơi bời" chỉ dành cho những người chẳng biết gì. Những thứ đó sẽ hạn chế sức mạnh tuyệt vời mà tình dục mang lại. Con hãy yêu đương khi cảm thấy thực sự đã đến lúc!"