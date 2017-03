Nữ sinh Trung Quốc a dua hẹn hò 'trai già'

Một nữ sinh trong quán bar tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: China Newsweek.

Theo Nguyễn Mơ (VNE)



Khi mặc đồng phục học sinh, trông nhiều cô gái không có gì khác biệt so với những thiếu niên đồng lứa, nhưng ngay khi thay đổi trang phục, họ trở thành bạn tình của những người đàn ông xa lạ. Họ đang tham gia “enjo-kosai”, nghĩa là “hẹn hò tính phí” trong tiếng Nhật. Trong đó, những người đàn ông có tuổi sẽ trả tiền hay những món đồ đắt giá để thu hút nữ giới làm bạn gái hay đáp ứng nhu cầu tình dục, China Newsweek đưa tin.Từ Nhật Bản, Enjo-kōsai bắt đầu lan sang các quốc gia Đông Á khác vào cuối những năm 90 và cuối cùng lan tới Trung Quốc đại lục, nơi nó trở thành mối quan tâm của dư luận cả nước trong thời gian gần đây.Ngày 5/11, cảnh sát Thượng Hải công bố một vụ án liên quan đến một nhóm gồm hơn 20 nữ sinh, trong đó người trẻ nhất chỉ khoảng 14 tuổi. Họ bị cáo buộc bán dâm.Nana- một cô gái đã bỏ học do gia đình khó khăn, là người khởi xướng hoạt động bán dâm của nhóm. Bắt đầu từ năm 2009, cô dụ dỗ các cô gái trẻ, chủ yếu là nữ sinh cùng lớp, bán dâm cho nam giới. Hội của cô nhanh chóng mở rộng và ngày càng có nhiều cô gái tham gia.“Rất nhiều cô gái sẵn sàng làm gái điếm để kiếm một chút tiền. Họ không xấu hổ khi đem tình dục ra giao dịch. Một số cô thậm chí xuất thân từ gia đình giàu có và chỉ bán dâm để phục vụ nhu cầu mua sắm và giải trí", Han Konglin, một quan chức Thượng Hải, nói."Chúng tôi cần tiền để mua quần áo, phụ kiện và giải trí. Tuy nhiên, tiền chi tiêu từ cha mẹ chúng tôi không đủ để trả cho mọi thứ. Vì vậy, ý tưởng kiếm tiền từ việc bán dâm xuất hiện", Tiểu Văn, một người bạn của Nana, tự biện.Tiểu Văn còn nói thêm rằng, đối với những nữ sinh như cô, bán dâm để kiếm tiền đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu xã hội thuộc Đại học Thanh niên Trung Quốc thì tiền là động cơ chính khiến các cô gái trẻ tham gia “hẹn hò tính phí”.Tống Tiểu Quân, một trong những người viết báo cáo, cho biết, enjo-kōsai có xu hướng phát triển ở các thành phố hơn là khu vực nông thôn - nơi ham muốn vật chất của con người không quá mạnh.Lisa See, một nhà văn,tiểu thuyết gia Mỹ đã chỉ ra trong cuốn sách “Những cô gái Thượng Hải” của mình rằng những cô gái ở đây “đấu đá” nhau về mặt vật chất rất mạnh mẽ.Thượng Hải là mảnh đất của các nhà hàng sang trọng, các quán rượu đắt tiền và các trung tâm mua sắm cao cấp. Chính vì thế, nó đã trở nên nổi tiếng với lối sống buông thả và chạy theo vật chất của các cô gái.Một cô gái 20 tuổi có bí danh Xixo Yun nói với các phóng viên tờ China Newsweek rằng cô đã đến Thượng Hải cách đây hai tháng và thấy đây là một nơi đầy sự “tươi mát”, nơi cô có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước đây cô không dám tưởng tượng đến.Theo các nhân viên xã hội, nhiều nữ thiếu niên khoảng 15 tuổi sẵn sàng tự quảng cáo bản thân cho việc “hẹn hò tính phí”. Hiện tượng này ngày càng được chấp nhận bởi các cô gái trẻ Hồng Kông - những người nghĩ rằng “hẹn hò có phí” không phải là một loại tệ nạn mại dâm. Vài người nghĩ nó khác với mại dâm bởi dịch vụ không nhất thiết bao gồm cả quan hệ tình dục và họ có thể lựa chọn khách hàng -từ nam thiếu niên cho tới đàn ông đã kết hôn. Một số cô thậm chí tin rằng họ đang giúp đỡ người khác.Ông Han chỉ ra rằng hiện tượng này đã phơi bày những yếu kém trong giáo dục đạo đức xã hội, liên quan đến cả gia đình và trường học. Người giám hộ thiếu thông tin liên lạc với con cái, dẫn đến sự thất bại trong giáo dục gia đình và đẩy chúng vào con đường sai lầm.Trong số 20 cô gái bị bắt gần đây ở Thượng Hải thì một người xuất thân từ gia đình có bố mẹ đã ly hôn, một là con nuôi. Ba trong số họ từng bị lạm dụng hoặc phải chịu những lời mắng mỏ thậm tệ từ gia đình.Tống Tiểu Quân cho rằng Trung Quốc nên thành lập những nhóm dịch vụ cho trẻ em và thanh thiếu niên tham gia để thúc đẩy giáo dục định hướng với gia đình và trường học nhằm ngăn chặn sự lạc lối của các cô gái trẻ.Ở Nhật Bản, mại dâm là hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 1958, và một luật mới cấm vị thành niên hành nghề mại dâm đã được công bố vào năm 1999. Đảo Đài Loan cũng đã ban hành một quy định năm 1995 nhằm giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến mại dâm. Thế nhưng, hiện nay, thuật ngữ "hẹn hò tính phí" không tồn tại trong bất cứ bộ luật liên quan nào của Trung Quốc đại lục.