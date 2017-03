Nước đá làm mát cuộc yêu?

B.Dung (TP.HCM)



Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (TTO)



- Không chối cãi mấy cục nước đá mang lại cảm giác khác lạ trong tình dục, chỉ có điều đừng nhầm nước chấm không làm ra sơn hào hải vị. Người ta hoàn toàn có thể tạo ra cảm giác “dưới độ 0” bằng ngón tay, đầu lưỡi, thậm chí... hàng ria mép.Lợi phải chăng nhưng khuyết điểm lại thuộc hàng “chết người”: co mạch ngoại biên.Hậu quả với các ông là thảm họa “cương nhu bất nhất” do không đưa đủ máu vào tạng cương, với các bà là sự thiếu sẵn sàng do không tụ đủ máu vùng hội âm. Người ta khuyên những ai định làm tươi mát phòng the nhờ ngăn đá tủ lạnh chỉ nên thi triển ở các vị trí vệ tinh, tránh đụng đến chỗ ăn nói “ái nhiệt, kỵ hàn” kẻo thiệt.