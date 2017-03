Thụ tinh đến cả mấy lần



Là một luật sư, nhưng mọi người vẫn trêu đùa công việc chính của Thùy (Gia Lâm – Hà Nội) là ăn rồi đi thụ tinh. Mà đúng thế thật. Từ ngày lấy chồng, Thuỷ cũng chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ lo làm thế nào có con.

6 tháng sau khi cưới, hai vợ chồng đi khám, bác sỹ lại đưa ra một kết luận: “Trong người cô có một chất diệt tinh trùng của chồng”. Muốn có con, chỉ còn cách là thụ tinh nhân tạo hoặc nhờ mang thai hộ.



Thế là hai vợ chồng hôi hả đưa nhau lên BV Phụ sản Trung ương để thụ tinh mong có con từng ngày. Thế nhưng không hiểu tại sao, mấy lần liền, thai cứ phát triển đều khoảng 3 – 4 tháng lại tự tụt hoặc thai lưu. Cả gia đình hai bên đều ra sức cố gắng, giúp đỡ, chăm sóc, thuốc thang để cô nghỉ một chỗ mà vẫn không giữ được thai.

Cứ lo thụ tinh, rồi lo giữ thai, lại sảy, lại phục hồi sức khoẻ cho lần tiếp theo. Nghĩ thế cũng chán lắm, nhưng hai vợ chồng cô quyết tâm “cố đến mức cuối cùng thì thôi”. Ấy là chưa kể bao nhiêu tiền của đổ vào đó. Mỗi lần thụ tinh, mấy chục triệu đi tong như chơi.



Nỗi khát khao được làm cha làm mẹ quá lớn lao, nhưng đôi khi cũng làm cho người trong cuộc có niềm tin mù quáng dẫn tới hành động sai lầm



Lần này, Thuỷ đã thụ tinh đến lần thứ tư. Các bác sỹ ở bệnh viện đã quá quen mặt, biết tên và đều mong cho cô được mẹ tròn con vuông. Nếu lần này cũng không được, chắc hai vợ chồng phải khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh với những hy vọng cuối cùng.



Oải vì canh trứng



Bước ra khỏi phòng siêu âm, chị Thanh (Minh Khai – Hà Nội) nhắn tin ngay cho chồng: “Em vừa đi soi trứng về. Bác sỹ bảo làm ngay và luôn là ổn. Anh về ngay nhé!”. Nhận được tin nhắn của vợ mà chồng chị Thanh cũng phát hãi. Lấy vợ cả 3 năm rồi, chuyện chăn gối suôn sẻ mà chẳng có con.



Nghe nhiều người mách nước, hai vợ chồng cũng đi chạy chữa nhiều nơi mà chưa có kết quả. Lần này, theo một bác sỹ có phòng khám trên đường La Thành, gần BV Phụ sản Hà Nội, hai vợ chồng đặt hết niềm tin vào đó.



Có lúc, chồng chị “treo niêu” cả chục ngày chờ đến một ngày quyết định. Đó là ngày bác sỹ tiên đoán trứng rụng, hai vợ chồng phải tiến hành làm chuyện đó thì khả năng có con lên tới 99%. Nhưng cả 4 tháng nay, vẫn chưa thấy kết quả gì, anh đâm ra nản. Có lúc muốn yêu vợ t hì bị từ chối. Lúc cần hành sự thì căng thẳng, cậu bé lại chẳng chịu nghe lời, cứ ỉu xìu xìu, làm thế nào cho xong nghĩa vụ.



Mà canh trứng chị Thanh cũng oải lắm. Hôm trước chị vừa siêu âm trứng mới be bé, hôm sau đã phình to, vội vã bảo chồng về nhà động binh. “Ai mách gì tôi cũng nghe theo. Cách tính kỳ kinh, đo thân nhiệt, do dịch âm đạo, sử dụng que thử rụng trứng hoặc theo kinh nghiệm là khi nào có cảm giác đau tức và nhói ở vùng buồng trứng là trứng sẽ rụng, nhưng sao chẳng ăn thua”. Chị Thanh ngán ngẩm chia sẻ.



Lọc tinh trùng không ăn thua



Hiện nay, có nhiều ông chồng khó khăn về đường con cái đã chọn cho mình một phương pháp mới “Lọc tinh trùng”. Ở các bệnh viện, phương pháp này mới chỉ áp dụng cho các bệnh nhân HIV kèm theo cam kết sẽ chịu mọi rủi ro.

Còn hầu hết, những ai muốn lọc tinh trùng đều lựa chọn các phòng khám tư nhân cao cấp như điện di, nhuộm,lọc rửa than nồng độ, .... Dù phức tạp và tốn kém đến mấy, họ cũng sẵn sàng chấp nhận.



Theo một bác sỹ chuyên khoa sản cho biết: “Đây không phải là phương pháp khả thi vì khi kết thúc quá trình lọc tinh trùng, hấu như tất cả số giống đều đã chết. Các phương pháp chạy điện di thì càng nguy hiểm. Bởi khi kích thích bằng nguồn điện, tinh trùng dễ bị biến dị và gây quái thai”.



Bác sỹ Mai Trọng Hưng (BV Phụ sản Hà Nội) đưa ra lời khuyên cho các cặp vợ chồng: Từ 6 tháng – 1 năm sau khi cưới chưa thấy có thai, hai vợ chồng cần đi khám để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Xác định sớm nguyên nhân hiếm muộn là yếu tố quan trọng nhất trong việc khắc phục sự cố. Vì vậy, nguyên nhân càng sớm được phát hiện, càng có nhiều cơ hội có con.





