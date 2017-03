Ôm hận vì lén lút đi chụp ảnh nude

“Được vạ thì má đã sưng” Thạc sỹ Đặng Tất Dũng, phó giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Trường ĐH Luật TP.HCM. Hiện nay, có rất nhiều trường hợp bị phát tán ảnh nude lên trên mạng. Tuy nhiên, số lượng vụ việc được cơ quan chức năng can thiệp rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.



Hiện nay pháp luật cũng chưa quy định rõ ràng về việc phát tán ảnh nude trên mạng. Việc truy tìm dấu vết của người phán tán cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, bị phán tán ảnh nude lên mạng, người bị phán tán nếu xác định được người phán tán nên báo ngay cho cơ quan công an để can thiệp.



Trường hợp không rõ người phán tán, cần phải trình bày với cơ quan công an về đường đi của các bức ảnh nude để nhanh chóng tìm ra nguồn phát tán”.