Ớn lạnh tiệc bikini

Sau phần thi thảy banh, rượu trở thành màn thi đấu của các hot girl. Trông tiểu thư mà uống rượu thì vô tư - Ảnh: PHI LONG

Vé ghi thư mời nhưng Hùng cho biết có giá 300k (300.000 đồng). Tiệc do Công ty D có địa chỉ tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM) tổ chức. Trên vé có in hình một cô gái mặc đồ hai mảnh trong tư thế khêu gợi.

Hồ bơi, nhạc và rượu "Nhân viên phục vụ tá hỏa khi chứng kiến cảnh phòng ốc ngổn ngang bao cao su, vỏ thuốc lắc và cả những chiếc quần lót bị vứt lại" Anh T. (giám đốc điều hành một resort ở Mũi Né)

Đó là một hồ bơi lớn, không gian rộng rãi, thoáng đãng. Khi vào “lãnh địa”, có đội ngũ vệ sĩ mặt mũi lạnh lùng soát vé gắt gao. Bên trong là một sân khấu nhỏ, rượu và thức ăn nhẹ bày ngay sát mép hồ bơi. Cứ như trong phim Mỹ.

Rồi thì lần lượt các em tuổi teen cũng xuất hiện, nóng bỏng, hở trên kín dưới. Hùng cười bảo đó chưa phải là “hàng thật” mà là những hot girl, là “chim mồi” ban tổ chức tuyển để vừa cho khách “rửa mắt”, vừa dẫn dụ các cô gái “nhà lành” dự tiệc lột đồ, diện bikini và nốc rượu. Rượu ở đây uống miễn phí vô tư, do một nhãn rượu tài trợ. Hùng có vẻ từng trải: “Chỉ có rượu vào sừng sừng thì quần áo mới văng ra, có hứng cởi đồ và làm tất cả những điều lúc bình thường ít ai dám làm”.

Để xử lý phần rượu được tài trợ, đã có trò chơi thảy banh. Đội thua mỗi người phải uống một ly và đội thắng sẽ được tặng rượu. Màn này có vẻ hào hứng, mọi người đăng ký rần rần. Khúc đầu khách nam đăng ký tham gia nhiều nhưng sau đó các cô gái tranh chơi từ đầu chí cuối. Trông các cô mỏng manh đài các nhưng uống rượu như nước, giành cả phần của bạn trai làm các chàng lắc đầu lè lưỡi. Hạnh - tên một cô gái tự giới thiệu - vừa liên tiếp ừng ực mấy ly trong tiếng reo hò cổ vũ phấn khích, tự hào: “Em uống thì tính bằng chai chứ ly nhằm nhò gì”. Trò chơi thảy banh càng về sau trở thành màn... đọ rượu của các cô.

Khi tiếng nhạc nổi lên, hoàng hôn buông xuống và hồ bơi lên đèn, rượu đã thấm thì sự phấn khích càng tăng. Các cô gái bắt đầu uốn éo và lần lượt cởi đồ, chỉ còn lại bộ đồ bơi hai mảnh và nói cười ướt át hơn. Những động tác uốn éo xuất hiện. Những cái vuốt ve mời gọi nhiều hơn, liên tục hơn dành cho cánh con trai và cả những động tác khêu gợi có lẽ chỉ nên thể hiện chốn riêng tư. Một cô quá phấn khích, thò tay định giật phăng chiếc áo ngực đang mặc nhưng anh bạn trai đã nhanh tay ngăn lại.

Hùng tỏ ra kinh nghiệm: “Ở đây ngoài các em phục vụ của công ty còn có hai dạng chính: một là các em gái con nhà giàu ham chơi; hai là mấy cô gái đi để mồi chài khách. Thích thì tán tỉnh chút đỉnh, lấy số điện thoại và nhắn tin trao đổi giá. Thế là xong”.

Du nhập Xuất phát từ các nước phương Tây, pool party (tạm dịch: tiệc bikini tại hồ bơi) đang trở thành cách chơi của một bộ phận giới trẻ nhiều tiền và ham chơi trò lạ ở Hà Nội và TP.HCM. Mỗi tiệc có một quy định khác nhau về lượng khách, điều kiện tham dự nhưng luật chung là các chàng chi bạo, các em xinh tươi diện bikini và chịu chơi là được.



Ken - tên tự xưng của anh chàng mà chúng tôi làm quen - cho biết có thói quen đi tiệc kiểu này khi du học ở Mỹ và anh ta tự nhận “đi hoài đâm nghiện”. “Tiệc ở Mỹ thường tổ chức trong nhà riêng của bạn bè. Ai uống rượu cứ uống, ai bơi cứ bơi và ai thích làm tình thì có bãi cỏ rộng ngay cạnh hồ, rồi cả những bộ salon trong phòng khách. Không gian khép kín nên khá thoải mái và họ sống thoáng nên ai lo việc nấy. Họ xem chuyện đó như bao chuyện bình thường khác” - Ken cho biết. Đó là lý do anh chàng thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc như thế này.

Hùng chen ngang câu chuyện của Ken vì “Sài Gòn thiếu gì”. Có điều những buổi tiệc này chỉ dành cho các nhóm bạn chơi thân với nhau, mỗi người góp vài triệu đồng để mua gói dịch vụ do công ty tổ chức hoặc mua rượu, thuốc lắc rồi về nhà một thành viên trong nhóm có hồ bơi để bày cuộc vui.

Trai có yêu cầu, gái không từ chối

“Yêu cầu chung của một buổi tiệc như thế này là không điện thoại, không máy chụp hình, tự do và thoải mái như trong phòng ngủ” - Kiệt, bạn của Hùng, nói và cho biết “các nhóm thường không nhận thêm người trừ gái đẹp hoặc bạn thân của những thành viên chủ chốt”. Một buổi tiệc như vậy cũng do một nhóm đứng ra tổ chức: tìm biệt thự, thu tiền các thành viên nam để mua đồ và đếm các thành viên nữ trong nhóm. Trong trường hợp thiếu nữ thì bổ sung theo các tiêu chí: chịu chơi, đẹp và chịu... làm tình tập thể. Kiệt nói không thiếu những cô gái chấp nhận các điều kiện trên vì mọi chi phí đã do đám con trai bao trọn gói và nhiều cô cũng thích thử cho biết.

Nếu như những bữa tiệc hồ bơi tổ chức tại nơi công cộng có giá vé 300.000-500.000 đồng thì loại hình tự tổ chức có chi phí thấp nhất vài triệu đồng/người, tùy túi tiền. Đó là chưa kể những lần tổ chức ngoài TP.HCM như Mũi Né hay Phuket (Thái Lan) mỗi thành viên phải đóng không dưới 1.000 USD. Nữ tham gia gần như được miễn phí hoàn toàn, nhưng cũng không hiếm cô tiểu thư sẵn sàng tài trợ vài nghìn đô cho mỗi buổi tiệc để lấy tiếng thơm. Những thành viên chủ chốt cũng khéo léo sắp đặt không gian ít ánh sáng, nhạc vũ trường sôi động và thuốc lắc nằm cạnh với rượu và trái cây. Luật chung là dùng bao cao su khi quan hệ, không phân biệt bạn là ai, không được từ chối khi có lời đề nghị làm tình, nhưng cô gái có quyền từ chối nếu đã quá mệt và báo với nhóm trưởng.

Hằng - một cô gái do Kiệt giới thiệu - cho biết rất tình cờ tham gia tiệc này vì được một người bạn giới thiệu. “Lúc đó bạn tôi chỉ nói gọn: ăn miễn phí, uống vô tư, làm tình thoải mái và không phải đóng tiền vì bọn con trai bao trọn rồi. Nhóm đang thiếu nữ nên cần tuyển thêm, thích thì tham gia nhưng phải nhiệt tình. Lần đầu hơi ngại vì tự nhiên có hai ba anh chàng lạ hoắc đến vuốt ve... Đi vài lần thấy thích và hiếm khi bỏ mỗi lần nhóm tổ chức. Vui mà!”, Hằng nói.

Anh T., giám đốc điều hành một resort bốn sao ở Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận), cho biết từng nhận được một yêu cầu 12 phòng ngủ cho 24 khách. Nhóm khách này đưa ra đề nghị trả tiền gấp đôi để có thể sở hữu hồ bơi riêng cho nhóm trong đêm ngủ ở resort với yêu cầu: không ai được bén mảng đến khu vực hồ bơi. “Vì chúng tôi muốn phục vụ khách tốt nhất nên cho hai nhân viên đến xem khách có nhu cầu gì cần phục vụ để đáp ứng.

Tuy nhiên, nhân viên báo lại khách có những biểu hiện làm tình ngay tại hồ bơi. Chúng tôi đã yêu cầu dừng lại vì tránh làm ảnh hưởng đến khách khác. Trưa hôm sau, khi đoàn trả phòng về lại TP.HCM, nhân viên phục vụ tá hỏa khi chứng kiến cảnh phòng ốc ngổn ngang bao cao su, vỏ thuốc lắc và cả những chiếc quần lót bị vứt lại”.

Hùng cho biết đi kèm theo những bữa tiệc dạng này không thể thiếu chất kích thích để tăng phần hưng phấn: “Nam nữ gì cũng cắn thuốc hết, cắn mới phê và tham gia nhiệt tình được”.

Theo PHI LONG (TTO)