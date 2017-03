Ông xã cứ đòi “trả bài” nhưng lại không thuộc bài…

Điều đáng nói là anh không chỉ lười tập luyện thể dục như trước mà còn “lười” khi lên giường với vợ. “Lười” ở đây không phải là không đòi hỏi, trái lại mỗi lần đi nhậu hay ăn uống no nê về, anh rất ham muốn và đòi giải quyết ngay nhưng lại… đốt cháy nhiều giai đoạn, rút ngắn thời gian tác nghiệp. Điều đó lặp đi, lặp lại khiến tôi mất cảm giác, không còn thấy hứng thú gần gũi chồng. Trong trường hợp này, tôi hay ông xã là người “có bệnh” ? (mytram…@gmail.com)

Bạn thân mến!

“Tửu sắc” là hai thứ gắn bó với nhau như hình với bóng và là một trong những tác nhân “tàn phá” sức khỏe các đấng mày râu. Thông thường, các anh có chút rượu vào thì cảm thấy phấn chấn, muốn làm một điều gì nó để giải phóng năng lượng. Nếu không bản lĩnh thì gặp những trường hợp như vậy, “thằng nhỏ” hay dắt “thằng lớn” đi sai đường: thay vì về nhà thì lại đi tới một nơi khác hoặc làm một điều gì đó mà lúc bình thường không làm…

Bạn có may mắn là ông xã sau chầu nhậu còn biết đường về và nhận diện đúng đối tác của mình. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là việc quan hệ tình dục sau khi ăn uống no say là lợi bất cập hại. Bình thường, tình dục đã là một hoạt động rất “nặng nhọc, độc hại”, làm hao tổn một cách toàn diện sức lực, trí lực của các anh. Không chỉ “thằng nhỏ” mà toàn thân phải lao động cật lực để tạo ra khoái cảm. Những xung động thần kinh dù tuyệt vời cách mấy mà một khi bị lạm dụng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần.

Đó là nói lúc bình thường. Còn khi cơ thể có rượu vào thì không chỉ hệ thần kinh bị kích thích mà hệ thống hô hấp có thể gặp cản trở. Những lúc ấy, nếu “làm việc” quá sức, thậm chí có thể tử vong.

Ăn uống no nê cũng là kẻ thù của chuyện giường chiếu. Các bác sĩ thường khuyên chúng ta ngay sau khi dùng bữa không được làm việc ngay mà phải có thời gian nghỉ ngơi nhất định để thức ăn được tiêu hóa. Quan hệ tình dục cũng là “làm việc”, lại là công việc hết sức đặc biệt và nặng nhọc nên càng không thể tiến hành ngay khi cái dạ dày còn ấm ách. Khi ăn no, khả năng đạt khoái cảm sẽ thấp hơn bình thường. Ngoài ra, nếu làm chuyện ấy trong khi thức ăn đầy bụng thì các anh sẽ xoay chuyển chậm chạp, mau đuối sức; thậm chí không thể lên đỉnh.

Tóm lại, do ông xã cứ đòi “trả bài” trong lúc cô giáo chưa sẵn sàng; đã vậy còn… trả bài không thuộc nên khiến cô giáo nản lòng là tất yếu. Trong hoàn cảnh hiện nay của vợ chồng bạn, tốt nhất là phải có sự hợp tác từ hai phía. Nếu ông xã cứ đòi hỏi sau mỗi lần no say nhưng sau đó chẳng làm nên cơm cháo gì thì bạn nên cương quyết từ chối. Thay vào đó, bạn nên ép ông xã nghỉ ngơi, lau người anh ấy bằng nước ấm, cho uống nhiều nước để giải rượu.

Đặc biệt là phải nói cho ông xã hiểu “tâm tư, tình cảm” của mình. Đối với đàn ông, một trong những điều họ sợ nhất là làm cho bạn tình thất vọng. Bạn cứ mạnh dạn chia sẻ với ông xã để anh ấy điều chỉnh hành vi. Có như vậy mới mong tìm lại sự hòa hợp và cảm giác thăng hoa cho đời sống vợ chồng.