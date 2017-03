Oral sex - Công tội phân minh

Mới đây, một bệnh nhân nữ 19 tuổi ở Hà Nội đã nhập viện trong tình trạng hai cuống họng sưng tấy đỏ, mưng mủ. Qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết cô đã mắc bệnh lậu và phải dùng kháng sinh liều cao để điều trị. Trước đó, cô thường quan hệ tình dục với bạn trai bằng… miệng và bị lây bệnh lậu từ con đường này.

Hiện nay, rất nhiều đôi uyên ương đã và đang sử dụng phương pháp oral sex (tạm dịch tình dục đường miệng) - được dùng với cả hai vai trò “khúc dạo đầu” hoặc gánh vác thay “phương tiện” truyền thống. Thực chất khả năng truyền bệnh của oral sex nhiều hay ít? Người ta nhận thấy có chừng 20 chứng bệnh lây qua đường tình dục (STDs) và cũng có từng ấy khả năng chuyển giao qua đường miệng. Danh sách các bệnh có thể lây lan gồm lậu, giang mai, chlamydia, hạ cam mềm, mụn rộp sinh dục, viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS… Bao quát thì mầm bệnh có trong dịch sinh dục (tinh dịch, dịch âm đạo…) và máu (từ vết trầy xước, vết thương, lở loét...). Do đó, bệnh muốn lây được thì cần thêm điều kiện là có các vết trầy xước li ti khi quan hệ tình dục, vết thương hở…

Với những lý do rõ như ban ngày như một bên đang mắc STDs, hoặc bên kia có vấn đề răng miệng (chảy máu nướu, nha chu, lở miệng, trầy xước do bàn chải đánh răng, tăm xỉa răng và cả vết nhổ răng mới…) thì việc kiêng dè oral sex phải đặt lên hàng đầu. Còn lại, với những trường hợp tranh tối tranh sáng thì tùy cơ ứng biến. Chẳng hạn, anh chồng có tiền sử “tăng hai, phòng nhì” thì bà xã nên cân nhắc xem mình có đủ can đảm không. Thật ra, sự sáng rõ giấy trắng mực đen rất khó tìm thấy trong thực tế, bởi lắm khi người truyền bệnh cũng không hề biết mình mang mầm bệnh trong người. Chưa nói, một số tật bệnh rất giỏi chém vè, mai phục trong cơ thể đương sự (người lành mang vi trùng) đợi dịp truyền lan.

Như đã nói, đa số bệnh lây qua oral sex đều có trong danh sách các bệnh lây qua đường tình dục ngả “chính quy”. Nghĩa là nếu tình dục đường miệng là một ngả trong cuộc chăn gối nhiều thành phần thì sự chuyển giao mầm bệnh có thể đã thành công từ sớm qua ngả “chính quy”, oral sex nếu có dự phần cũng là chuyện đã rồi. Tất nhiên, diện “nghi phạm” sẽ thu hẹp với những trường hợp chỉ có oral sex.

Tóm lại, việc mang họa vì oral sex trong phạm vi chồng vợ, gia đình thường hiếm, nếu không nói hi hữu. Vợ chồng tin yêu nhau thì có lẽ không cần phải “kính nhi viễn chi” thái quá với oral sex.

BS ĐỖ MINH TUẤN