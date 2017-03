Phá vỡ "sự im lặng” trong đời sống tình dục

Sự “im lặng” bấy lâu dường như lần đầu tiên được “phá vỡ” tại hội nghị quốc gia về Giới, tình dục và sức khỏe tình dục, do viện Nghiên cứu phát triển xã hội và Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 8-9.11.2010.









Thạc sĩ Hoàng Tú Anh, giám đốc trung tâm Sáng kiến sức khoẻ và dân số Việt Nam, đơn vị đã thử nghiệm thành công chương trình tư vấn trực tuyến miễn phí cho thanh thiếu niên về các vấn đề tình dục qua website: www.tamsubantre.org (hiện có 95.000 thành viên và lượt truy cập là 40.000 lượt/ngày) cho rằng, online – với tính ẩn danh và tức thì, là những thuận lợi lớn của internet so với các hình thức khác, bởi các bạn trẻ sẽ dễ dàng chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ thầm kín của mình. Đây cũng là hình thức nhanh và dễ dàng nhất để các bạn trẻ “thoải mái” được tư vấn, trang bị những kỹ năng cần thiết.

Đã 12h đêm, khi đang hoàn thành bản báo cáo gấp, tôi nhận được cuộc điện thoại từ nước ngoài của một người đàn ông. Ban đầu tôi hơi khó chịu, nhưng sau người đàn ông đó đã đưa ra một tình huống thuyết phục tôi. Đó là câu chuyện của đại sứ Việt Nam tại hai nước Trung Mỹ. Ông mong tôi giúp hai em vị thành niên của Việt Nam đang bị nước sở tại bắt giữ, có khả năng bị tù 6 năm với lý do đã tụt quần của hai vị thành niên nước sở tại, động chạm vào bộ phận sinh dục của họ và cười đùa.Tôi đã viết một bức thư dài 3 trang gửi cho toà án nước này để giải thích, hành vi của hai em không hề có ý nghĩa tình dục mà chỉ là một cách đùa giỡn. Trong thư, tôi đã lấy ví dụ về một nghi lễ trưởng thành của nam giới trong tộc người Sambia ở Papua Guinea. Với họ, hút tinh dịch bằng miệng giữa một cậu bé và cha mình không bao giờ có thể bị coi là hành động tình dục, cũng không phải tình dục đồng giới như vẫn được nhìn nhận trong văn hóa phương Tây.Cuối tháng 10 vừa rồi, tòa án đã tuyên bố hai em vô tội vì hành vi đó không bị coi là lạm dụng tình dục".Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển xã hội bắt đầu buổi hội thảo bằng câu chuyện trên. Theo TS Hồng, câu chuyện này đã vượt ra khỏi không gian trẻ con của một làng quê Việt, nó đã di chuyển tới một không gian bên kia đại dương. Ở đó có những lĩnh vực, những điều hoàn toàn mới so với những giá trị tưởng như đã tồn tại hàng thế kỷ với chúng ta, và để tồn tại chúng ta phải thương thuyết.Hiện nay dòng người di chuyển từ nông thôn ra thành thị, người di dân qua biên giới học tập, làm việc, kiếm sống rất lớn. Bà Bùi Thị Thanh Thủy, chuyên gia Sáng kiến tiếp cận y tế (quỹ Clinton) cho biết từ cuối năm 2005, nhóm chuyên gia đã tiến hành 28 cuộc phỏng vấn sâu với hai nhóm công nhân xây dựng di cư từ tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc.Theo kết quả điều tra, hầu hết công nhân xây dựng có quan hệ tình dục (QHTD) ngoài hôn nhân khi làm việc ở thành phố. Tỷ lệ QHTD ngoài hôn nhân của lái xe tải, xe ôm cũng ở mức xấp xỉ 30%. Theo họ, đàn ông có QHTD ngoài hôn nhân không bị phán xét nếu anh ta vẫn kiếm đủ tiền để làm cho vợ vui, đó cũng là biểu tượng của tình yêu, sự chu cấp, trách nhiệm (?). Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, do sự thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản nên có đến 14% đàn ông nói rằng vợ họ phải đi khám, điều trị vết thương bị gây ra do QHTD không mong muốn, gần 12% nghỉ làm việc một ngày và 5% phải đi nằm bệnh viện điều trị ít nhất một ngày do QHTD không mong muốn.Theo TS Khuất Thu Hồng, tình dục đang tự thương thuyết để tìm chỗ đứng, ở thời điểm hiện tại, mỗi người có không gian học tập, sống riêng chưa đủ mà còn phải tiếp xúc với không gian thế giới đa dạng. Cũng như nhiều lĩnh vực khác, tình dục cũng nằm trong dòng chuyển động của xã hội. Những giá trị cũ và mới, những điều đã tồn tại hàng thế kỷ đang bị nghi ngờ tính vĩnh cửu, có những điều dường như rất vô lý, mới xuất hiện lại đang được chấp nhận. Những điều mới và những điều đã tồn tại hàng thế kỷ đang thương thuyết với nhau để tìm chỗ đứng trong cuộc sống.Câu hỏi nhắc đi nhắc lại của Nguyễn Tường Vy (đại diện website bangaivn.net) rằng: “Không biết đến bao giờ sự kỳ thị mới hết? Bao giờ chúng em mới có được hạnh phúc là sống thật?” đã khiến nhiều người nghe xúc động. Vy chia sẻ, bạn rất tủi thân mỗi khi đi mua hàng mà người ta quay lưng không bán, thậm chí bị xa lánh như “hủi”. Quyết tâm gầy dựng cộng đồng, để tạo một hình ảnh tích cực của những người đồng tính đã thôi thúc Vy. Có nhiều em mới sinh năm 1996, 1997 đã vào website hỏi Vy rằng, em thấy bạn gái thân đẹp quá, em rất thích bạn ấy vậy là em Les rồi phải không?Các thành viên của cộng đồng đã tư vấn, giúp các em nhỏ hiểu xa hơn về giới tính, để sống đúng với mình, đó là niềm vui của mỗi ngày, Vy nói.Cũng giống như Tường Vy, Huỳnh Minh Thảo phụ trách các website: taoxanh, thegioithu3, tinhyeutraiviet, vuontinhnhan cho biết, thay vì tự ti, che giấu bản thân như trước kia, hiện cộng đồng những người đồng tính tại website đã chủ động liện hệ với truyền thông, đối diện với “dư luận” và tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện để tạo nên một hình ảnh tích cực, gần gũi với mọi người.