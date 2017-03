Phái nữ ngày càng “xuống giá”?

Thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thuý



CÁCH THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐANG CÓ VẤN ĐỀ



Khi người phụ nữ và cả xã hội phấn đấu để có bình đẳng giới, vẫn có người hiểu sai từ bình đẳng nên chăm chăm khẳng định giá trị người phụ nữ bằng cách nam giới làm được gì, phụ nữ cố làm được việc đó. Họ quên mất rằng mỗi giới có vai trò riêng, vai trò quan trọng nhất của người phụ nữ là sinh đẻ, nuôi dạy, chăm sóc thế hệ tương lai cho gia đình, cho xã hội... Đáng lẽ cần đấu tranh để đàn ông hiểu tầm quan trọng của phụ nữ, hiểu rõ vai trò của phụ nữ đối với gia đình và xã hội, những việc nên làm, được làm, phải làm của phụ nữ trong tương quan bình đẳng với đàn ông thì nhiều phụ nữ lại chia đôi công việc gia đình cho chồng, xông pha giành lấy việc ngoài xã hội. Ai cũng chỉ có sức lực giới hạn, quỹ thời gian giới hạn. Phụ nữ ra xã hội sẽ hạn chế việc chăm lo con cái, gia đình. Từ đó phụ nữ dễ gặp những đổ vỡ trong hôn nhân, thất bại trong giáo dục con cái, vất vả trong cuộc sống... Lỗi do ai? Tôi cho rằng do cách thực hiện bình đẳng giới hiện nay có vấn đề, và do chính người phụ nữ tự chuốc lấy quá nhiều áp lực khi thực hiện sai vai trò của vị thế nữ giới.Do vậy, khẳng định giá trị bản thân là việc chính phụ nữ phải làm để từ việc thay đổi nhận thức về vai trò và vị thế của mình, xã hội ngày càng nhận rõ giá trị thật của người nữ hơn.



Nguyễn Quỳnh Anh, 29 tuổi, nghiên cứu sinh GIÁ CÓ THỂ XUỐNG, NHƯNG GIÁ TRỊ VẪN TRƯỜNG TỒN Ở đây tôi nghĩ rằng chúng ta nên phân biệt giữa “giá” và “giá trị”. Như nhan sắc của người phụ nữ, có thể thời gian, quá trình chăm chồng, dạy bảo con cái đã làm dung nhan họ hư hao, nhưng những gì họ đã làm cho gia đình thì mãi là những giá trị trường tồn. Đàn ông chúng tôi được gọi là phái mạnh nhưng những lúc chán sống mà có một bờ vai, một bàn tay, một lời khuyên nhẹ nhàng, quyết đoán từ chính người phụ nữ bên cạnh đời mình, thì cuộc sống sẽ tốt đẹp bội phần. Người phụ nữ có giá trị ở chỗ làm cho cuộc sống của người bạn đời họ luôn có ý nghĩa. Sắc đẹp hay những hào nhoáng vật chất bên ngoài có thể bị lãng quên, bị đánh bại, nhưng nếu có tâm hồn đẹp, thì có nghĩa bạn đã biết cách tạo lập giá trị cho mình.



Diễn viên Lan Phương CHẠY THEO GIÁ, DỄ ĐÁNH MẤT GIÁ TRỊ

Không ít các cô gái chạy theo vật chất phù phiếm, cố gắng chứng tỏ mình sành điệu hơn người, nhưng bên trong lại là một tâm hồn trống rỗng. Chạy theo giá thì dễ đánh mất giá trị, vì mải lo chăm chút sắc đẹp mà quên trau chuốt tâm hồn. Nhưng bên cạnh những cô gái mê cái đẹp bên ngoài, vẫn còn rất nhiều cô gái luôn cố gắng giữ đẹp cho tâm hồn. Tôi nghĩ đấy mới là số đông trong xã hội thời nay. Tuy nhiên, giá hay giá trị đều do tự bản thân ta tạo nên, chỉ mong xã hội đừng quá đặt gánh nặng vào đôi vai người phụ nữ. Nguyên Cao (ghi)