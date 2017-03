Phát hiện mới về sinh viên uống rượu

Mất trí nhớ tạm thời do rượu làm tăng nguy cơ chấn thương

(Ảnh: Times of India)

Theo Thuần Dũng (VNN Tổng hợp)

Các nhà khoa học Mỹ và Canada họ đã chỉ ra, nững sinh viên đại học từng mất trí nhớ tạm thời sẽ có nguy cơ cao bị chấn thương.Những phát hiện này dựa trên dữ liệu thu thập từ khoảng 1.000 sinh viên, trong đó có khoảng 800 sinh viên đại học và 150 học viên sau đại học. Những sinh viên này được theo dõi khoảng 2 năm tại 5 trường đại học ở Bắc Mỹ.Các nhà nghiên cứu nhận thấy, những thức uống nguy hiểm và hậu quả của chúng đang “lan thâm nhập khắp các trường đại học”.Hơn nửa số sinh viên đã bị ít nhất một lần mất trí nhớ tạm thời trước thời gian nghiên cứu và khoảng 7% đã báo cáo là bị ít nhất khoảng 6 lần.Trong số các sinh viên kể trên thì số sinh viên bị nhiều nhất có 3 đối tượng: có độ tuổi từ 18 đến 20, “những người hay tìm cảm giác” và những người uống rượu nhiều nhất trong ngày (khoảng 5 lần trở lên).Kết quả của việc uống quá nhiều gây cho đối tượng không có khả năng nhớ lại các sự kiện hơn là việc mất đi ý thức.Các nhà nghiên cứu cũng đã tiết lộ, khoảng 600,000 sinh viên đại học bị chấn thương là kết quả của việc uống rượu quá mức ở Mỹ. Chỉ trong năm 2005, có khoảng 2,000 sinh viên đã chết do hậu quả của chấn thương vô ý xảy ra sau khi uống rượu.Bình thường khả năng chấn thương do rượu là khoảng 25%, nhưng với một sinh viên đã từng “mất trí” do rượu thì khả năng này lên đến 57%, lớn hơn nguy cơ thương tích ngẫu nhiên. Thậm chí những sinh viên đã từng 6 lần “mất trí” có khả năng chấn thương tăng gấp 3 lần.Các nhà nghiên cứu cho hay: “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng việc kiểm tra về mất trí nhớ tạm thời tại các cơ sở dịch vụ y tế của sinh viên có thể là một công cụ hữu dụng trong việc phòng chống những chấn thương do rượu ở các trường đại học”.