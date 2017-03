Phát hiện và ngăn chặn chàng ngoại tình

Theo Hạnh Phúc ( Dân trí/ Poco)

1. Nếu trăng hoa là bản tính của chàng thì chuyện chàng không mặn mà lắm với việc đưa bạn về nhà là dễ hiểu.Cách giải quyết: Hãy gọi điện cho bảo bạn đang đứng dưới nhà chàng, viện lí do như tiện đường ghé thăm. Nếu chàng có thái độ ngập ngừng, nói năng thiếu kiểm soát chứng tỏ chàng đang giấu bạn điều gì đó.2. Chàng tỏ ra thân mật khi hai người ở riêng với nhau, thậm chí vượt quá giới hạn nhưng ở nơi công cộng, đông người hay trước mặt bạn bè, chàng làm ra vẻ như rất lịch lãm và duy trì khoảng cách với bạn, không giới thiệu bạn là bạn gái của chàng.Cách giải quyết: Khi hai người đang đi chơi và tình cờ gặp bạn của chàng, bạn có thể tìm cơ hội thể hiện một số hành động thân thiết. Nếu bạn bè chàng thấy được tình cảm của hai người, chàng sẽ mất cơ hội tán tỉnh người khác.3. Để có thời gian hẹn hò với người khác, chàng thường xuyên than phiền công việc bận rộn, cần tăng ca, ngoại giao.Cách giải quyết: Hãy gọi điện đến văn phòng chàng đang làm việc kiểm tra xem chàng có thực sự bận không.4. Những chàng trai đào hoa đa tình thường cố gắng sắp xếp chiến thuật đa bên để có cơ hội hẹn hò với nhiều đối tượng. Vì vậy, chàng sẽ hẹn bạn vào thời gian cố định và số lượng có hạn trong tuần, có như vậy mới không sai sót, nhầm lẫn.Cách giải quyết: Lựa chọn khoảng thời gian mà hai người chưa từng thử trước đó để bất ngờ xuất hiện trước mắt chàng. Nếu chàng vui vẻ ra mặt vì ngạc nhiên cho thấy chàng đang rất yêu bạn. Ngược lại, thái độ ngượng ngập, hoang mang thì bạn chắc đã hiểu ra vấn đề!5. Nếu tìm đến bạn sau khi hẹn hò với người khác, chàng sẽ có cảm giác hối hận và giúp bạn làm chuyện mà mình vốn chẳng ưa như giặt quần áo, làm việc nhà hay tặng quà cho bạn.Cách giải quyết: Khi gần gũi thân mật với chàng, hỏi chàng một cách nhẹ nhàng: “ Hôm qua một người bạn của em nhìn thấy anh…”. Có tật thì giật mình, chàng sẽ gấp gáp hỏi lại bạn “ Nhìn thấy anh ở đâu? với ai?...”.6. Thực tế làm chàng trai trăng hoa cũng không dễ dàng, bởi họ cần một khoản chi tiêu không nhỏ, cho dù thu nhập của chàng khá cao nhưng cũng đến lúc hạn hẹp khó khăn.Cách giải quyết: Nếu gần đây hai người không cần đến một khoản chi tiêu lớn mà ví tiền của chàng vẫn không cánh mà bay thì bạn nên xem lại. Có thể trong ví của chàng vẫn giữ hóa đơn thanh toán, nếu chàng đang hẹn hò với người khác, sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày.7. Đàn ông dễ bị người phụ nữ bên cạnh chi phối, từ đó có sự lựa chọn khác nhau về trang phục, hàng hiệu, thuốc lá hay rượu. Nếu chàng đột ngột thay đổi thói quen, rất có khả năng chàng đang có người khác.Cách giải quyết: Tặng chàng một sợi dây chuyền để chàng nhớ rằng bạn luôn bên cạnh chàng dù bất cứ hoàn cảnh nào. Khi hẹn hò với người con gái khắc, chắc chắn chàng cần tháo bỏ chúng. Nếu mang theo vật trang sức mà phụ nữ tặng khi thân mật với người con gái khác sẽ rất dễ bị lộ, bạn cứ âm thầm theo dõi sẽ hiểu được chàng.8. Khi đang hẹn hò với bạn bỗng có điện thoại của người phụ nữ khác tìm, chàng chuyển điện thoại sang chế độ rung hoặc tắt máy.Cách giải quyết: Khi chàng hẹn hò với bạn mà không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào nhưng lại tìm cách trốn ra ban công để gọi điện thoại thì rất đáng ngờ. Hãy tìm cơ hội kiểm tra.9. Phụ nữ đều có loại nước hoa yêu thích riêng, vì vậy nếu có ngày bạn phát hiện mùi hương lạ lưu lại trên người chàng, có khả năng chàng đang hẹn hò với một cô nàng nào đó.Cách giải quyết: Hãy gọi điện cho chàng lúc chàng đang say khướt hay ngái ngủ, bảo chàng đoán bạn là ai!10. Chàng đang hẹn hò với chính cô gái mà bạn quen: Nữ giới đều có tính sở hữu, vì vậy bạn sẽ thấy họ dịu dàng và chiều chuộng người đàn ông của bạn thế nào nhưng luôn trốn tránh tiếp xúc hay trò chuyện cùng bạn.