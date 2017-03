Phong thủy trong chuyện phòng the

Xét trên khía cạnh môi trường thì phong thủy là quan hệ tự nhiên vốn có giữa từ trường trái đất, địa tầng với sức khỏe, sinh lý con người. Chính vì thế mà thuật phong thủy được vận dụng có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và tình dục. Một phòng ngủ có phong thủy tốt giúp chuyện chăn gối trở nên tuyệt vời hơn nhờ phát huy dòng chảy hài hoà của nguồn năng lượng tình dục và yêu thương.



Thế nào là phòng ngủ tốt theo phong thủy?

Một phòng ngủ tốt thì vị trí kê giường và màu sắc trang trí trong phòng phải hợp lý" và Mohan Deep còn nói "Hãy cho tôi quan sát phòng ngủ một cặp bạn tình, tôi sẽ nói tình trạng hôn nhân của cặp đôi ấy". Một phòng ngủ có phong thủy tốt cũng là nơi mà giác quan - hệ thống những cơ quan có vai trò quan trọng đến hứng khởi và cảm xúc tình dục được vận dụng đến tối đa. Về điểm này thì có sự gặp gỡ giữa nhà phong thủy và chuyên gia tình dục.



Giường ngủ luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong phòng ngủ vì có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như vận khí của con người. Dùng giường gỗ hơn là giường kim loại (có thể tích điện, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe) hoặc bất kỳ chất liệu nào khác.



Cố gắng đừng đặt bất kỳ vật gì có khả năng tích điện gần giường ngủ, không nên dùng chăn điện mà dùng lò sưởi với ánh lửa bập bùng sẽ còn hiệu quả hơn nhiều. Nên thực hiện những hướng dẫn cơ bản sau đối với giường ngủ: Kê giường sao cho cả hai bên thành giường đều dễ tiếp cận - Đặt hai bàn nhỏ ở hai bên đầu giường - Tránh kê giường đối diện với cửa phòng ngủ.



Không khí trong lành: Không khí trong phòng ngủ cần luôn sạch và thoáng. Phòng ngủ sẽ không được gọi là có phong thủy tốt nếu không khí bạn hít vào bị ô nhiễm. Lưu ý rằng trồng cây trong phòng ngủ không phải là điều tốt theo phong thuỷ trừ khi phòng ngủ đủ lớn và cây trồng được đặt cách xa giường ngủ. Mùi khó chịu là yếu tố ức chế ham muốn tình dục, vì thế cần sự hỗ trợ của nước hoa và cả thuốc khử mùi. Nhiều phụ nữ có nghệ thuật tạo ra một thứ pheromon riêng bằng cách dùng phối hợp nước hoa vì mùi vẫn có vai trò trong sự hấp dẫn đối tượng khác giới.



Ánh sáng dịu nhẹ: Là yếu tố số một trong việc nuôi dưỡng tình yêu và là một trong những biểu hiện mạnh nhất của nguồn năng lượng. Theo phong thủy, nến là ánh sáng tốt nhất trong phòng ngủ, nhưng phải là loại nến không chứa chất độc hại. Thiết kế ánh sáng hợp lý trong phòng ngủ góp phần khơi gợi những xúc cảm thầm kín, tạo không gian lãng mạn.



Màu sắc: Màu tường và màu nội thất có tác dụng cải thiện tâm trạng sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi và có ảnh hưởng đến cảm xúc tình dục. Màu đỏ và màu xanh được sử dụng nhiều nhất vì có ảnh hưởng đến tâm lý và sinh lý con người. Màu sắc có khả năng gây hưng phấn hay giảm ham muốn, hăng hái trong hoạt động tình dục. Màu xanh có tác dụng đem lại hiệu quả thanh thản, mát mẻ, nhẹ nhàng cho tâm hồn nhưng cũng khêu gợi. Màu đỏ gây kích thích mạnh, vừa tạo sự ấm áp vừa làm tăng sự mạnh dạn, nồng nhiệt.



Các nhà tình dục học khuyên các cặp vợ chồng hay "lơ đễnh", "quên chuyện ân ái vì công việc bận rộn" nên dùng màu đỏ để tạo hưng phấn tình dục. Màu đen làm nổi bật màu da cơ thể, có khách sạn ở Hồng Kông dùng "sa tanh đen" làm ga trải giường, kết quả là 70% cặp bạn tình thừa nhận thấy tăng mức độ hấp dẫn với nhau và tăng khoái cảm.



Âm thanh: Từ bước chân, giọng nói còn có khả năng gợi lại những kỷ niệm, đánh thức cảm xúc thì một giai điệu quen thuộc cũng có tác dụng tương tự. Âm thanh là một phần của thuật phong thủy vì có tác động không thể chối cãi đến giác quan.

Các chuyên gia phong thuỷ còn khuyên nên khép chặt phòng ngủ với bên ngoài: Đóng tất cả cánh cửa có trong phòng ngủ vào buổi tối (cửa tủ, cửa phòng tắm hoặc cửa phòng ngủ...). Điều này sẽ giúp nguồn năng lượng được lưu thông tốt nhất, giúp tăng cường sức khoẻ cũng như sự bền vững của mối quan hệ.



Các đôi bạn tình/vợ chồng muốn có hiệu quả trong toàn bộ đáp ứng tình dục từ sự khơi gợi ham muốn đến hưng phấn và khoái cảm đỉnh điểm thì không gì hơn là nên có căn phòng màu hồng, dùng ga giường sẫm màu, dùng đèn ngủ có chao đèn màu đỏ và khi "hành sự" không nên tắt đèn tối om.



Nhịp sinh học tình dục có cơ sở của lý thuyết phong thủy



Ở phương Tây, những lời khuyên về hoạt động tình dục theo mùa đã có từ thế kỷ 17 trong tác phẩm có tựa đề Bức tranh về tình yêu vợ chồng của bác sĩ Nicola Venette, xuất bản từ năm 1696. Phần II của sách có những phác thảo về bản chất của dục năng và tình yêu, những bàn luận về tính tương hợp và tần suất của quan hệ tình dục, những khuyến cáo về chế độ ăn, thời điểm và mùa tốt nhất cho hoạt động tình dục.



Ngay từ thời đó, hoạt động tình dục đúng đắn và hợp lý đã được coi là suối nguồn của khoái cảm và sự an sinh. Dục năng được coi là phong vũ biểu của sức khoẻ thể chất và tâm trí và hoạt động tình dục bản thân nó có ý nghĩa trị liệu, và điều này đã thể hiện sự gặp gỡ của quan niệm Đông Tây về thực hành tình dục.



Mùa xuân có tác động gì đến nhịp sinh học tình dục? chắc chắn có vai trò nhưng nam nữ không chịu tác động giống nhau trước sự đăng quang của mùa xuân với sự bừng dậy huy hoàng của tự nhiên. Với nữ, mùa xuân thể hiện ở cơ thể nữ bằng sự tăng estrogen tới đỉnh điểm; dục năng được hoạt hóa nên thích được âu yếm, vuốt ve. Còn nam, chậm hơn và phải đợi đến mùa hè thì ham muốn mới tăng lên gấp 10 lần.



Từ tháng 8 thì ham muốn bắt đầu được hâm nóng; không phải chỉ do hormon chi phối mà cả ánh sáng cũng có vai trò. Mặt trời làm giãn mạch ở các vùng phát sinh cảm giác thứ phát và thế là nổi hứng... Tuy nhiên con người vẫn có thể can thiệp vào nhịp sinh học tình dục và vẫn có thể yêu nhau dù là đêm hay ngày, mùa xuân hay mùa hè.