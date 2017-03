Phụ nữ cũng “háo sắc”

Đa số các cô háo sắc đều phảng phất cái “xấu” Đó chính là bản năng thích quyến rũ người khác. Đa số họ đều là những tay thả diều cao thủ, biết lúc nào nên giữ dây thật chắc, lúc nào nên nới lỏng tay để con diều có thể bay cao, bay xa. Có người lại ví họ như những đại sư của môn thái cực quyền, bề ngoài mềm dẻo nhưng nội lực rất thâm hậu. Họ giỏi hơn những phụ nữ thông thường trong việc hóa giải sức mạnh của đàn ông bằng sự yếu đuối của mình. Vậy nên mới có câu rằng: “Phụ nữ không “xấu” thì đàn ông không yêu”. Phụ nữ háo sắc đều rất tự tin Một phụ nữ không có tự tin không bao giờ được liệt vào mẫu này. Tự tin chính là động lực để bộc lộ những tiềm năng còn ẩn giấu của con người, giúp họ theo đuổi đến cùng những khát vọng. Thường thì những cô nàng háo sắc không hẳn đã phải là những cô gái đẹp nhưng họ biết điểm mạnh của mình và biến nó thành vũ khí tấn công mũi nhọn để hạ gục đối tượng trong tầm ngắm. Bài học rút ra ở đây là: “Tôi tự tin nên tôi đẹp”. Phụ nữ háo sắc đều quý trọng bản thân Thông thường phụ nữ sau khi kết hôn đều tự quá khắt khe với bản thân, trong mắt họ chỉ có chồng con nên không hề chú ý chăm sóc làm đẹp cho mình. Họ hy sinh cả xuân sắc vất vả lo cho chồng con nhưng nhiều khi không được một lời khen ngợi mà có khi lại đẩy chồng mình rơi vào vòng tay kẻ khác. Những phụ nữ háo sắc không như vậy. Họ hiểu hơn ai hết ý nghĩa của câu nói “người đẹp vì lụa”, họ biết nhan sắc của phụ nữ chỉ có ba phần do trời sinh còn đến bảy phần nhờ vào trang điểm. Chỉ có chăm sóc bản thân thật tốt, luôn xinh đẹp và tười tắn mới có thể trói chặt người đàn ông của mình. Phụ nữ háo sắc thường biết cách gây cười Ngày nay không còn nhiều đàn ông thích mẫu phụ nữ không biết cười đùa, cả ngày mang “quả mướp đắng” trên khuôn mặt. Họ không chỉ thích người phụ nữ biết cười trước sự hài hước của họ mà còn phải biết cách làm sao khiến họ cười. Điều đó lý giải tại sao những phụ nữ háo sắc lại hài hước và biết cách khiến đàn ông vui vẻ khi ở bên mình. Phụ nữ háo sắc là “cao thủ” chốn phòng the Khi làm bất cứ việc gì, chỉ cần chú tâm, nghiên cứu và vận dụng tất sẽ có hiệu quả như mong muốn. Nghệ thuật phòng the cũng vậy. Những phụ nữ háo sắc hiểu hơn ai hết giá trị của nó nên luôn chủ động tìm hiểu và nghiên cứu những bí quyết, sẵn sàng đầu tư thời gian để tìm ra những chiêu thức lạ khiến đối phương bị hạ gục ngay từ màn dạo đầu. Chính điểm này làm nên sức hấp dẫn khó cưỡng lại của họ. Theo Hồng Vân ( DT/ Sina)