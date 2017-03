Phụ nữ thường mất ngủ vì tiền nhiều hơn đàn ông

Trang web Manilla.com đã tiến hành một cuộc điều tra này về giấc ngủ của 1000 đàn ông và phụ nữ có thu nhập trung bình. Nguyên nhân thứ hai khiến phụ nữ mất ngủ đó là áp lực công việc và nghĩ ngợi họ sẽ làm gì.



Linda Descano của công ty Women & Co nói trên trang web Manilla.com, trong cuộc sống ồn ào hiện nay, hàng ngày chúng ta đều phải đối mặt với những nhu cầu cuộc sống bởi vậy vấn đề tài chính luôn khiến chúng ta đau đầu.



Cũng theo một cuộc điều tra của công ty Women & Co, 66% phụ nữ là người quản lý tiền bạc cho chồng bởi vậy họ luôn luôn gặp chuyện phiền muộn và mất ngủ.



Tạp chí Times vừa mới công bố một nghiên cứu, những thói quen trong gia đình đang theo hướng có lợi cho phụ nữ. Ngoài ra, một cuộc điều tra trên Huffington Post cho thấy, công việc nhà có quan hệ mật thiết với chứng cao huyết áp.



Phụ nữ thông thường sống lâu hơn nam giới từ 5 đến 7 năm, nhưng phụ nữ kiếm tiền chỉ bằng 77% số tiền mà nam giới kiếm được. Ngoài ra, do phải nuôi người già và trẻ nhỏ, phụ nữ sẽ làm việc ít hơn nam giới 11,5 năm. Điều này đều làm tăng áp lực về tài chính cho phụ nữ.





Theo Lan Phương (Vietnam+)