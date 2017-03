Phụ nữ trăm công nghìn việc

Theo HL (DT/ MSN )



Vừa chăm con, vừa đi làm, bạn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vô cùng quen thuộc: Khóc bên bàn làm việc vì thương con khát sữa ở nhà, hay tủi thân vì nghĩ nó yêu cô giúp việc hơn cả mẹ; mỗi sáng gạt nước mắt đi làm, cảm giác thật kinh khủng khi nghe con la khóc gọi mẹ sau cánh cửa trường mẫu giáo.Cũng trong buổi sáng bận rộn ấy, khi kim đồng hồ đang nhích từng chút một đến giờ điểm danh mà đứa con vẫn chưa hoàn thành bữa sáng hoặc tự nhiên nhã hứng “bĩnh” ra, mẹ sẽ phải cuống cuồng lau chùi. Cuối cùng với bộ dạng hớt hải, bạn vừa lao ra cửa vừa quăng vèo chiếc bỉm vào thùng rác, tuyệt vọng đầy mình: “Lại một ngày đi làm muộn”.Dẫu vậy, vào một ngày đẹp trời, bạn lại thấy rằng đến công sở làm việc giống như… đi nghỉ vậy, một chuyến du lịch ngắn giúp bạn thoát khỏi những hỗn độn của việc chăm con.Với một số bà mẹ, “phải về với con” có thể là lý do rất tốt họ trông chờ được viện đến khi muốn tránh những cuộc tụ tập với đồng nghiệp sau giờ làm. Tuy nhiên, nếu bạn là người thích cà kê (chưa kể những lợi ích trong công việc do thắt chặt đoàn kết với đồng nghiệp mang lại), thì bạn rõ ràng là không may. Bởi ở nhà luôn cần bạn, bất kể thế nào. Điều này đồng nghĩa với, không là cà sau giờ làm việc.Một số trải nghiệm khác bao gồm:Nếu văn hóa công ty bạn là đi sớm về muộn thì bạn sẽ có cảm giác bị nhiều ánh mắt đồng nghiệp “săm soi” khi đứng lên “về sớm” vào lúc 5 giờ chiều (thực tế là không có ai để ý bạn đâu, và nếu có thì họ thật xấu tính bất kể lý do gì).Nghịch lý ở chỗ: Điều không ai nhận ra (cũng là điều bạn sẽ rất sớm nhận ra) là bản thân bạn vẫn phải làm việc muộn ở nhà, sau khi đã dỗ cho đứa con đi ngủ.Và đừng quên cuối tuần, hãy cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, bạn thực sự cần đấy. Nếu bạn cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, hãy dành cả ngày cho bản thân, trốn vào đâu đó và nhất định không làm gì.Đôi lúc bạn còn cảm thấy mình yếu kém hơn họ. Bởi vì bạn không thoải mái khi ngồi buôn chuyện “luyện cho con ngồi bô hay ăn ngủ đúng giờ” với những đồng nghiệp chưa có gia đình, nên bạn sẽ kiếm những bà mẹ khác trong công ty để cùng trò chuyện. Thật thú vị, chính những bà mẹ quan tâm đến chủ đề chăm con của bạn đôi khi sẽ mang lại cho bạn cảm giác hoài nghi chính mình. Họ tỏ ra thật chuyên nghiệp. Họ đẹp mảnh mai. Họ trình diện ở cơ quan với những kế hoạch, chiến lược tuyệt vời trong khi bạn lúc nào cũng chỉ trong một tình trạng duy nhất - thiếu ngủ.Nhìn vào thực tế đi nhé, các bạn như nhau cả thôi. Những bà mẹ kia có thể cũng đang nhìn bạn với ánh mắt tương tự. Hãy nhớ nằm lòng: Không có bà mẹ nào giỏi như siêu nhân cả.Vì họ đưa bạn quay trở lại quãng thời gian đơn giản, không có tiếng thở dài, không có băn khoăn làm thế nào kiếm ra tiền cho con đi học đại học hay du học…Song thành thực mà nói, bạn không có nhiều thời gian chat chit với họ, còn nhiều công việc đang chờ đợi, 5 giờ bạn đã phải đứng lên đi về rồi đấy.Rời nhà đi, bạn tin rằng mình sẽ nhớ con lắm. Nhưng từ thời điểm check cái mail đầu tiên trong ngày cho đến 8 tiếng trôi qua với khối lượng công việc phải “nuốt”, bạn thấy thời gian như biết “bay”.Ngoại lệ duy nhất là ngày công việc không suôn sẻ, khi ấy bạn sẽ nhớ con nhất. Đó cũng là lý do tại sao bạn có nhiều hình của bé trong điện thoại, trong máy tính, trên tường, bàn làm việc. Để ngắm, ngắm thêm chút nữa, những tấm hình nhắc nhở bạn điều gì mới thực sự là vấn đề để bạn cảm thấy khá hơn.Người ở nhà thường bị ngầm hiểu là người phải giữ cho nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn tươm tất, tắm giặt cho con, đưa chúng xuống sân chơi, thậm chí phải biết giấy cuộn trong toilet khi nào còn, khi nào hết.Khi cả vợ lẫn chồng cùng đi làm, các bạn đã trên cùng một chiếc thuyền (cùng thiếu thời gian nhàn rỗi), việc nhà sẽ dễ chia sẻ hơn và hai người cảm giác như đang cùng một đội.Thực tế, với bà mẹ nào cũng vậy, cuối tuần đồng nghĩa với “dọn nhà”. Không giống viễn cảnh lý tưởng là được ngủ vùi hay nằm lười đọc sách, xem TV, đến phòng tập, bạn phải nhanh tay làm những công việc lau dọn, giặt giũ mà cả tuần đã chẳng động đến do bận việc công ty.Thời gian dành cho bản thân cũng có, nhưng không phải hoàn toàn yên tĩnh đọc sách mà là vừa đọc vừa bị con quấn chân. Phải lúc đứa nhỏ lên cơn bám mẹ thì đến bố nó cũng chẳng làm được gì cho dù bạn đã hoàn toàn kiệt sức.