Phút nông nổi dìm đời chàng SV kiến trúc

Quyết tâm vượt lên lầm lỡ

Theo Minh Châu (Đời sống & Pháp luật)

Nếu nói đẹp trai thì Hoan không thuộc tuýp người ấy nhưng cậu có gương mặt của một người giàu nghị lực, dám làm dám chịu.Hoan là con nhà nghèo, bố chạy xe ôm còn mẹ là công nhân với đồng ương khiêm tốn. Ngay từ nhỏ Hoan đã “lơ mơ” như nghệ sĩ, cậu mải mê với giấy viết với ước mơ trở thành họa sĩ.“Nhà em nghèo lắm. Mãi tới lúc lớn mới biết nhà mình nghèo bởi ngày nhỏ rất nhiều lần bố hỏi sao không lấy mẫu nhà mình để vẽ, tôi vẫn nói nhà mình xấu nhất khu, bố xây nhà mới đi để con vẽ. Vậy mà tới giờ căn nhà tôi vẫn chưa được sửa lại”.Hoan có trí nhớ rất tốt, mỗi khi theo bạn đến thư viện đọc truyện tranh, cậu nhớ được tất cả hình ảnh của nhân vật, sau đó về nhà vẽ lại lên tường bằng phấn trắng hoặc than củi, hoặc chỉ dùng cành cây khô vẽ trên nền đất.Hè năm 2007, Hoan đang học năm thứ 4 trường Kiến trúc. Em trai Hoan là Nguyễn Quang Huy cũng vừa đỗ một trường đại học. Nghe kể biển ở Cát Bà, Hải Phòng rất đẹp nên hai anh em hăm hở đi du lịch cùng nhóm bạn.Chuyến đi ấy sẽ mang nhiều ý nghĩa nếu như không có sự cố xảy ra. Trước hôm ra về, một người bạn của Hoan tổ chức tiệc chia tay với rất nhiều người mà Hoan không biết. Sau bữa cơm tối rôm rả, cả nhóm đèo nhau sang Cẩm Phả (Quảng Ninh) chơi, đến gần nửa dêm mới bắt phà về Cát Bà.Lúc đó thấy một đôi trai gái ngồi sát vào nhau tình tự, cả nhóm buông lời trêu chọc rồi chẳng hiểu sao một chiếc xe trong nhóm tách ra lao tới chỗ đôi trai gái. Mấy xe còn lại cũng lao theo. Hoan và cậu em trai ngồi sau, nhìn rõ cảnh đám thanh niên bắt đôi bạn trẻ kia đưa điện thoại ra. Hoan chỉ im lặng vì nghĩ nếu mình không làm thì không sợ.Sau khi lấy điện thoại, cả nhóm cao hứng lạng lách trên đường và va chạm với hai xe máy ngược chiều. Không kiểm soát được hành vi của mình, cả nhóm lao vào đánh hai người kia.Hoan và em trai cũng cầm gậy xông vào khiến người bị hại thương tật 35%. Sai lầm không chỉ khiến hai anh em bàng hoàng mà còn giáng cú sốc lớn cho bố mẹ khi hai anh em Hoan mỗi người nhận mức án 7 năm tù.Biết tính em trai ủy mị, sau cú sốc này sẽ khó vượt qua nen những khi hiếm hoi gặp nhau, Hoan lại tranh thủ động viên em. Chưa hết, cậu còn viết thư khuyên em không được nản chí.Có nghề vẽ nên mặc dù ở trong trại giam nhưng Hoan không để nghiệp của mình mai một. Những pa nô, khẩu hiệu, tranh cổ động, thậm chí cả phông chữ, tranh treo trong một số hội nghị, buổi họp của trại giam đều do Hoan vẽ.Ban giám thị trại đã giao cho cho Hoan làm ở bộ phận căng tin nên Hoan có nhiều thời gian sáng tác, vẽ vời hơn. Nhiều tác phẩm do Hoan sáng tác tặng trại được treo nhiều ở các phân trại, với nhiều chủ đề hướng tới việc chấp hành tốt nội quy, tránh xa các tệ nạn xã hội…“Những bức tranh biếm họa, tranh cổ động nói được nhiều điều hơn khẩu hiệu mà phạm nhân Hoan lại rất giỏi trong việc thể hiện những nội dung ấy”, thiếu tá Phan Tiến Dũng, phó giám thị trại giam phân trại 1 trại giam Quảng Ninh cho biết.Hoan rất thương em, bao nhiêu tiền ký quỹ bố mẹ gửi, Hoan đều nhường cho em. Mặc dù hơn 4 năm ăn cơm trại nhưng nỗi ân hận vì để em trai dính vào vòng lao lý vẫn giày vò Hoan. Dẫu sao Hoan cũng từng biết thế nào là đời sinh viên, còn Huy mới hết tuổi học sinh, cầm giấy báo đỗ mà chưa một lần đặt chân tới nơi mơ ước. Nghĩ như vậy khiến Hoan đau đớn hơn.Hoan tâm sự, sau lần va vấp này chắc chắn cậu sẽ đứng lên và đi tiếp con đường mình mơ ước. “Dẫu không có được tấm bằng cử nhân hội họa song với kiến thức và niềm say nghề, em sẽ mở văn phòng kẻ vẽ biển quảng cáo và sẽ sống được, chỉ lo cho em trai”, Hoan bộc bạch.Dịp đặc xá 2/9 vừa qua,cả hai anh em Hoan đều có tên trong danh sách. Tuy nhiên Hoan vẫn lo về em trai bởi Huy vốn tính tình yếu mềm, phải làm gì để cả hai anh em không lạc điệu khi quay về với cộng đồng, đó là điều khiến Hoan trăn trở nhất.