Quan hệ vụng trộm dễ khiến đàn ông gãy ‘kiếm’

Theo CBS, cuộc nghiên cứu do tiến sĩ Andrew Kramer, một bác sĩ chuyên khoa tiết niệu tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học Maryland (Mỹ) đã cho thấy những anh chàng có thói trăng hoa thường dễ bị gãy dương vật hơn. Điều này nghe có vẻ giống luật nhân quả, khiến chị em hả lòng hả dạ khi cho là: ngoại tình thì sẽ phải chịu báo ứng.



Trong nghiên cứu được tăng tải trên tạp chí về sức khỏe giới tính, tiến sĩ Kramer và đồng nghiệp đã kiểm tra lý do khiến những bệnh nhân nam bị tổn thương dương vật nghiêm trọng và cần phẫu thuật. Hóa ra một nửa thương tích đó là kết quả của một vụ ngoại tình. Thực tế, các cuộc “yêu” vụng trộm thường diễn ra tại các địa điểm hay vị trí không được thuận lợi lắm như trong ô tô, phòng tắm, văn phòng... và thường mãnh liệt hơn sinh hoạt tình dục bình thường với bạn đời.



Trả lời phỏng vấn trên tờ Washington Post, tiến sĩ Kramer cho biết, hầu hết nam giới trong nghiên cứu của ông đều rất bối rối, sợ hãi khi rơi vào tình huống oái oăm này. Và ông cho rằng, họ đều trung thực vì khi ấy, điều họ mong mỏi duy nhất là cứu được “của quý” của mình.



Ông khuyến cáo, dù trong bất kỳ tình huống nào, hãy đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu bởi “các tư thế lạ hay những vị trị ‘hiểm’ có thể mang lại cảm giác mới mẻ, thăng hoa nhưng cũng mang đến nhiều khả năng khi bạn bị đau, gãy”.





Theo Vương Linh ( VNE)