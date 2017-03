Quan niệm sai lầm về vùng nhạy cảm của phụ nữ

Từ khi sinh ra, vùng tam giác của Hân đã có màu hơi sẫm chứ không được hồng nhưng cô không mấy để tâm. Gần đây sắp lấy chồng, cô nghe chị em cùng cơ quan kháo nhau đàn ông chỉ cần nhìn qua "đóa hoa" là biết ngay người phụ nữ đã quan hệ chưa. Cô gái trẻ phát hoảng.



"Tôi đang lo lắm, không biết có đúng vậy không? Mọi người bảo chỉ những ai đã quan hệ tình dục nhiều lần thì vùng kín mới có màu tối nhưng tôi đã bao giờ thử đâu mà nó vẫn bị sẫm màu. Nhỡ người yêu nghi ngờ thì tôi biết giải thích thế nào", Hân buồn bã nói.



Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động (Hà Nội), vùng kín bị thâm đen là nỗi băn khoăn của rất nhiều bạn gái dù lấy chồng hay chưa. Song, đây là một quan niệm sai lầm.



"Màu sắc ở vùng nhạy cảm này là do di truyền, bẩm sinh, sắc tố da của mỗi người. Có người đỏ hồng, quan hệ tình dục nhiều, sinh nhiều con vẫn đỏ hồng. Nhưng có người dù chưa quan hệ lần nào cũng thâm đen như trường hợp của Hân chứ không phải do quan hệ nhiều lần. Không loại trừ những trường hợp chà xát mạnh quá khiến vùng này trông xác xơ, thâm đen lại", bác sĩ Dung chia sẻ.



Ngoài ra cũng theo bác sĩ, một số chị em sau sinh nở vùng kín có thể đậm màu hơn so với thời con gái như trường hợp của Mai, 28 tuổi (Đông Anh, Hà Nội).



Có bầu được 5 tháng, gần đây để ý Mai mới thấy vùng tam giác thâm đen quá, trong khi trước kia rất hồng hào. Cô rất băn khoăn, thậm chí còn tưởng mình mắc bệnh lạ và trở nên ngại gần gũi, lảng tránh chồng.



"Bác sĩ bảo không có gì phải lo lắng, chỉ vì tôi đang có bầu nên mới bị thâm. Nhưng tôi vẫn lo, không hiểu sinh xong em bé thì nó có thể trở lại như thời con gái được không", Mai tâm sự.



Theo bác sĩ Dung, vùng nhạy cảm này của cơ thể cũng thay đổi khi các hoóc môn trong cơ thể chị em thay đổi. Thời gian người phụ nữ mang bầu, nội tiết tố trong cơ thể có nhiều thay đổi khiến không chỉ nhũ hoa, vùng kín mà cả một số vùng trên cơ thể như cổ, nách, lưng... cũng sẽ sậm màu hơn.



"Nhiều chị em đến khám đều băn khoăn không hiểu có loại thuốc bôi hoặc cách thẩm mỹ nào để làm giảm thâm đen ở vùng kín. Một số người chọn cách đi phun màu, nhưng theo tôi là không nên vì nhiều rủi ro màu loang lổ khiến khu vực này không đẹp hơn mà xấu đi, rất khó để sửa chữa", bác sĩ Dung cho biết.



Theo bác sĩ, điều quan trọng là chị em giữ vệ sinh vùng này được sạch sẽ, không viêm nhiễm, ngứa, căng đầy, chứ không nên quan tâm quá nhiều đến màu sắc.



* Tên nhân vật đã được thay đổi.







Theo Phương Trang ( VNE)