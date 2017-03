Quan tâm nhau như…người yêu đích thực

Không yêu nhưng muốn…có động lực



Mọi người trong lớp đều nghĩ rằng M.X (lớp 12 trường THPT B) có “tình ý” với anh chàng lớp trưởng. Khi thì M.X viết một mảnh giấy dễ thương với những lời động viên khi chàng mệt mỏi trong học tập, lúc lại bỏ vào hộc bàn chàng một cây kẹo, bữa khác lại cố tình…chạy xe đạp thật chậm sau lưng anh chàng chỉ để…quan sát từ xa.



Nhưng khi hỏi M.X rằng: “Tại sao thích cậu ấy mà không bao giờ nói chuyện” thì cô bạn thản nhiên: “Mình chỉ thích quan tâm như thế thôi, chứ mình có để ý đến cậu ấy đâu”.



Hóa ra, M.X cảm thấy buồn chán trong cuộc sống khi không có động lực học tập, chuyện gia đình khiến cô bạn buồn, bạn bè đều gặp nhiều áp lực nên cũng không có thời gian chia sẻ, M.X quyết định…tự tìm kiếm một nguồn cảm hứng gì đó để tự động viên mình. Và cô nàng quyết định quan tâm một ai đó để cảm thấy mình có ích.



“Mình cảm thấy lớp trưởng có tính tình tốt. Mình thích cách bạn ấy cư xử với mọi người xung quanh. Nếu cậu ấy có thích ai hay ai thích cậu ấy, mình cũng không bận lòng. Chỉ cần cậu ấy đón nhận sự quan tâm của mình là đủ”.







Quan tâm tới người khác cũng có thể khiến bạn thấy hạnh phúc hơn đấy (ảnh minh họa, nguồn internet)

Quan tâm tới người khác cũng có thể khiến bạn thấy hạnh phúc hơn đấy (ảnh minh họa, nguồn internet)

Sự quan tâm có làm nên tình yêu?

Quan tâm người khác cũng có thể khiến bạn hạnh phúc

Theo DT/ Mực Tím



Lớp trưởng lớp M.X cũng không có phản ứng gì trước sự quan tâm của cô nàng. Bởi vì theo chàng: “Quan trọng là phải hiểu ý nhau và đừng khiến mọi chuyện căng thẳng. Mình hay nhắn tin chúc X ngủ ngon vào mỗi tối và kêu cô nàng dậy đi học vào mỗi sáng.Ngoài ra, bọn mình gần như chẳng trò chuyện gì nhiều. Chỉ quan tâm nhau vậy thôi. Mình cũng thấy vui khi được một người quan tâm như vậy. Hơn nữa, cả hai chẳng muốn tiến xa hơn, vì có yêu nhau đâu. Sự không ràng buộc này khiến mình cảm thấy thú vị”.Câu trả lời là không. Bởi vì có những bạn chỉ cảm thấy cần nhau vì được đối phương quan tâm. Nếu không quan tâm, họ sẽ mất đi thói quen, mất đi chút gì đó thú vị.Ít ra thì nếu bạn còn độc thân và bạn có một người để quan tâm và người đó lo lắng cho bạn ngược lại, thì bạn chẳng bao giờ tủi thân khi đem mình ra so sánh với những bạn có người yêu. Bởi vì họ được yêu nhưng họ bị trói buộc, còn bạn cũng được quan tâm nhưng bạn thoải mái vô cùng.“Mình có một cô bạn trên facebook, hai đứa ngày nào cũng viết lên “tường” của nhau, nhưng chẳng một lần nói chuyện và không có thông tin gì về nhau hết. Thế liệu bọn mình sẽ yêu nhau chứ? Không thể.Bởi vì bọn mình chỉ thích được quan tâm chút ít như vậy thôi. Được một người lạ mặt lo lắng và thăm hỏi sẽ tạo nên sự khác biệt rất nhiều so với người mà bạn đã thân từ lâu. Sự quan tâm tuy ít ỏi nhưng đều đặn sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình có giá trị, và bạn yêu đời hơn, có động lực hơn”, Anh Khôi (sinh viên năm 1 ĐH Y Dược) chia sẻ.Được quan tâm, bạn cảm thấy vui. Nhưng có một điều bạn ít chú ý đến, đó là bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng và hạnh phúc khi quan tâm người khác. Vì vậy, M.X mới chủ động quan tâm anh chàng lớp trưởng, thay vì chờ đợi người khác quan tâm mình.“Muốn người khác làm điều gì cho mình, thì trước tiên, mình phải làm điều đó với họ. Mình hay quan tâm đến thằng bạn thân khi nó vừa chia tay người yêu, mình sẵn sàng lắng nghe nó hàng giờ, tạo niềm vui cho nó mỗi ngày.Bọn mình cứ như một cặp đôi thật sự, nhưng thực ra, mình chỉ là một chỗ dựa tinh thần cho nó khi cần. Mình cảm thấy vui khi nhờ mình mà nó đã vượt qua được sự đau khổ trong tình cảm. Một chút gì đó mơ hồ, một chút gì đó hi vọng cũng tích cực đấy chứ!”, Bích Trâm (lớp 12 trường THPT L) cho biết.