Quảng cáo “vá trinh”vì tưởng như ở Trung Quốc

Phóng viên đã liên hệ với bà Huỳnh Huệ Khuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phòng khám Đa khoa Trung Nam, để làm rõ những nội dung đã đăng trong tạp chí Hữu Nghị Trung Nam.

Bà Khuần cho biết sau khi báo đăng, phòng khám đã thấy rõ những sai phạm trong việc phát hành tạp chí cũng như những thông tin quảng cáo không đúng sự thật như đã nêu. Hiện phòng khám đã ngưng việc phát hành ấn phẩm và đang xin phép Sở Y tế đăng ký nội dung quảng cáo mới. Bà giải thích: “Chúng tôi đã gửi hồ sơ đến Sở Y tế TP.HCM từ tháng 2 với nội dung quảng cáo trên phát thanh, truyền hình, báo chí và sở đã có văn bản tiếp nhận. Nội dung xin phép quảng cáo là “thực hiện thủ thuật kế hoạch hóa gia đình cho các sản phụ có thai ngoài ý muốn”, bao gồm cả việc phá thai, vá màng trinh, thắt âm đạo... Chúng tôi quảng cáo rõ như vậy là vì sợ người dân không hiểu. Các thủ thuật này nếu bệnh nhân có nhu cầu chúng tôi sẽ thực hiện”.

Quyết định xuất bản của NXB Thanh niên cho ấn phẩm Hữu Nghị Trung Nam và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân của phòng khám Trung Nam. Ảnh: H.VI

Tuy nhiên, trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư nhân mà chúng tôi có được thì Sở Y tế chỉ cấp phép cho phòng khám này “hành nghề theo danh mục của các phòng khám chuyên khoa: nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, tai mũi họng, sản phụ khoa + KHHGĐ, siêu âm tổng quát…” chứ không có các thủ thuật vá màng trinh, thắt âm đạo… Khi được hỏi về việc cơ quan chức năng có cho phép thực hiện các thủ thuật này cũng như mức độ an toàn của nó, bà Khuần giải thích: “Chúng tôi có đủ điều kiện hành nghề và máy móc hiện đại nhập từ TQ nên có thể làm được, còn mức độ an toàn của nó thì tùy thuộc vào từng bệnh nhân và trường hợp bệnh cụ thể”. (Trong khi đó, các mẩu quảng cáo phòng khám này lại đưa ra tỉ lệ thành công là 98% - PV)

Liên quan đến vấn đề thổi phồng phòng khám thành BV, bà Khuần giải thích: “Chúng tôi đã có quyết định xuất bản của NXB Thanh niên, với nội dung là sách Hữu Nghị Trung Nam (hai tập) và được phép in 10.000 tập. Các bài viết đều do các bác sĩ Trung Quốc tại đây dịch từ tài liệu nước ngoài nhưng có thiếu sót không ghi tên tác giả, người dịch và NXB. Ngoài ra, trong số thứ hai của ấn phẩm, NXB in sai tên phòng khám thành BV. Do chúng tôi mới tham gia vào lĩnh vực khám, chữa bệnh cứ tưởng như ở Trung Quốc nên phát hành theo kiểu tờ rơi quảng cáo và phát cho người dân mà không xin phép cơ quan chức năng trong việc in ấn và phát hành. Đây là sai sót mà chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm. Còn các bác sĩ Trung Quốc đang làm việc tại đây là do bạn bè giới thiệu, tôi không có chuyên môn nên không kiểm chứng được chất lượng. Trong quảng cáo có nêu chức danh là tiến sĩ, thạc sĩ thì có khả năng là do chúng tôi dịch chưa đúng hoặc chưa rõ so với cách gọi của bên Trung Quốc”.

Theo Luật Xuất bản, nếu xuất bản phẩm không phải là sách thì phải ghi các thông tin sau trên ấn phẩm khi lưu hành: Tên xuất bản phẩm, tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được phép xuất bản; tên tổ chức, cá nhân liên kết xuất bản (nếu có). Ngoài ra, xuất bản phẩm cũng phải ghi rõ số đăng ký kế hoạch xuất bản, số quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; số lượng in, tên cơ sở in. Đối với xuất bản phẩm kinh doanh thì phải ghi giá bán lẻ; không kinh doanh phải ghi rõ là “không bán”. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trên thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo hoặc phạt tiền và có thể bị áp dụng biện pháp tạm đình chỉ việc xuất bản phẩm có vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động xuất bản hoặc tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động xuất bản. Theo thông tin báo chí, tạp chí Hữu Nghị Trung Nam của phòng khám Trung Nam đã được xuất bản và lưu hành nhưng trên ấn phẩm không có những thông tin mà pháp luật đã quy định. NXB Thanh niên tuy đã có quyết định xuất bản nhưng lại không ghi các thông tin cần thiết trên ấn phẩm thì chính NXB này cũng phải chịu trách nhiệm. Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM

H.VI