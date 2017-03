Quảng Nam: 110 bé trai/100 bé gái

Thống kê trong năm tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh có hơn 7.000 trẻ em được sinh ra thì trong đó có 3.360 nữ. Tình trạng mất cân bằng giới tính diễn ra đều ở các địa phương như huyện Bắc Trà My có tỉ lệ 132 trai/100 gái; huyện Thăng Bình 119 trai/100 gái; huyện Nam Trà My 112 trai/100 gái…

Ngoài ra, ở hầu hết các huyện, tỉ lệ gia đình sinh con thứ ba trở lên tăng ở mức cao như huyện Nam Trà My, Phước Sơn: 28%-29%; huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Phú Ninh, Hiệp Đức, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My: 18%-20%. Nguyên nhân mất cân bằng giới tính và tỉ lệ gia đình sinh con thứ ba tăng là do người dân có tâm lý muốn sinh con trai năm Nhâm Thìn.

LÊ PHI