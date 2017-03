Quý bà đam mê sex: Thủ phạm nằm ở mỡ bụng?

Béo phì và sex

Nhiều người lầm tưởng cơ thể càng phương phi như một trái núi sừng sững thì che chở, là chỗ dựa cho phái yếu và chắc là trên giường cũng mạnh. Không phải vậy. Đàn ông béo phì, đặc biệt là béo bụng thì mô mỡ nội tạng sẽ tiết ra estrogen gây ức chế testosterone và làm giảm ham muốn. Béo phì từ độ 3 trở lên thì ham muốn càng giảm đến… tắt ngúm. Không có hoặc ít ham muốn kéo theo phản xạ cương không thực hiện được nên “cậu nhỏ” cứ án binh bất động, chẳng chịu “đứng dậy” mà làm việc.

Theo khảo sát, đánh giá của Viện Dinh dưỡng quốc gia thì tỷ lệ béo bụng ở người trưởng thành nước ta là 7,7% - cao hơn so với tỷ lệ chung về béo bụng của các nước trong khu vực (6,6%). Đây là con số cũng nên báo động cho phái mày râu. Đặc biệt đàn ông nước ta béo bụng song song với các cuộc nhậu với đủ các lý do. Bụng bia không chỉ làm khó khăn trong thực hiện qui trình mà làm “yếu” thực sự. Các anh thấy mình “yếu” thường không chịu chấp nhận mà mượn bia rượu để “quên sự đời”. Rốt cuộc “cậu nhỏ” đang từ chỗ làm việc cầm chừng thì “tịt” hẳn cùng với vòng eo hình trái táo > 90cm. Đủ thứ bệnh trong bụng bia mà nổi bật nhất là đái tháo đường týp 2, cao huyết áp và dễ nhồi máu cơ tim. Khởi đầu là rối loạn chuyển hóa mỡ, xơ vữa động mạch khắp nơi (trong đó có động mạch não, tim và động mạch ở “chỗ đó”). Máu đến cơ quan chủ quản “yêu” mà kém thì testosterone và phản xạ cương cũng cà xì cà đụt.

Các nhà khoa học Mỹ đã tính cụ thể rằng: chỉ cần “châm” 3 lon bia hay 100ml rượu Whisky rồi về “quan hệ” với vợ (với điều kiện còn quan hệ được) thì có thể cho ra đời một đứa trẻ khuyết tật ống tủy sống. Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng, nam giới béo phì chỉ có 20% còn ham muốn sex, 80% thèm ăn và chỉ nghĩ đến động từ “ăn”.

Liệu phụ nữ béo phì “có sao không?”. BS. Bliss Kaneshiro và GS. Marie Harvey đã tìm hiểu hành vi này trên hơn 7.000 phụ nữ. Kết quả là có tới 92% người béo phì thừa nhận mình thích ân ái so với 87% người có cân nặng trung bình. BS. Keneshiro nói: “Tất cả Eva đều có khả năng tận hưởng “chuyện ấy”, bất kể trọng lượng của họ là bao nhiêu”. Tại sao vậy? Bởi một khối mỡ bụng khổng lồ lại làm tăng tiết testosterone mà thủ phạm gây ham muốn chính lại là hắn. Vì thế mới có chuyện nhiều quí ông thắc mắc “bà xã tôi đã 60 mà sao còn đam mê chuyện ấy dữ hơn hồi trẻ”. Khi estrogen của buồng trứng không còn thì tuyến thượng thận tiết testosterone thay thế, một số quí bà chỉ bị “cúp nước” chứ đầu vẫn ở trong tình trạng “núi lửa” hay chí ít cũng là “bốc khói”. Với những chị đang độ tuổi sinh đẻ mà có vòng eo > 80cm thì testosterone tiết ra nhiều sẽ làm mất cân bằng nội tiết, làm kinh nguyệt không đều, béo nặng sẽ mất kinh và không rụng trứng. Lại vẫn có người thắc mắc “trông cô ấy khỏe mạnh, béo tốt như thế mà sao lại vô sinh?”. Trong quá trình điều trị, tác giả đã gặp 24 người vô sinh vì không rụng trứng, sau khi giảm chừng 8 - 10kg họ có thai tự nhiên. Khối mỡ ảnh hưởng đến nội tiết sinh dục mạnh như vậy, xin chớ coi thường.

Mỏng cơm và sex

Đọc xong phần trên, mấy anh thuộc hàng “mỏng cơm” hẳn sẽ nở mũi, sung sướng vì mình có lẽ là “mạnh” hơn những chàng bự con. Đúng vậy, đa số đàn ông không béo phì đều có đời sống tình dục mạnh. Tuy nhiên, với những anh hom hem do nghiện thuốc lá lại khác. Nicotin và hàng nghìn chất độc hại trong thuốc lá đã gây xơ hóa, lão hóa động mạch thể hang khiến việc “tiếp phẩm” đến nơi này khó khăn. Vì thế xuất tinh sớm, “cậu nhỏ” bị chứng run rẩy hay không “đứng lên” được thường gặp ở mấy anh nghiện thuốc có thâm niên từ 20 năm trở lên. Những anh mỏng cơm do bệnh mãn tính thường là yếu toàn thân, dù ham muốn có nhưng không thể gọi là “mạnh”. Chỉ quí anh có trọng lượng trung bình lại không nghiện ngập gì thường là mạnh. Còn phụ nữ? Phụ nữ mảnh mai được xem là hấp dẫn, nếu hệ mao phát triển “xum xuê’ thì chứng tỏ testosterone nhiều hơn người thường và đam mê tình dục nhiều hơn. Nếu chị đó được ưu đãi thêm cặp nhũ hoa thuộc hàng “trái bưởi” thì được xếp vào diện top (nhiều ham muốn và đa cực khoái). Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng 100% nhưng cho bạn một cái nhìn tương đối bởi mạnh, yếu về tình dục còn do di truyền quyết định.

Vậy nên như thế nào?

Không chỉ tốt cho sức khỏe toàn thân mà giữ trọng lượng cơ thể ở mức trung bình còn có lợi cho hoạt động chăn gối. Chính sex giống như món muối trong nhà bếp giúp cho tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Thiếu muối, món ăn sẽ lạt đến mức bạn không muốn nuốt. Quí ông lỡ béo nên thực hiện chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện để lấy lại phong độ. Còn các chị? Vẻ đẹp vóc dáng rất quan trọng đối với phái đẹp. Vòng 2 dường như là nơi “chấm điểm” của phụ nữ. Tập luyện thường xuyên và hiểu biết về dinh dưỡng sẽ giúp các chị làm chủ nhà bếp, giữ được vóc dáng con gái và hướng dẫn chồng con phòng tránh béo phì. Sex nên coi là “một phần tất yếu của cuộc sống”, cần phải “giữ lửa” suốt cuộc đời.

Hormone tuổi thọ DHEA (dihydroepiandrosteron) đạt hàm lượng cao nhất khi con người ở tuổi 21 - 23, sau đó giảm dần. Có thể làm chậm quá trình này bằng cách duy trì thường xuyên sự gần gũi tình dục vì trong những giây phút gần gũi, lượng DHEA tăng lên đáng kể. Quan hệ tình dục làm tăng sức đề kháng của cơ thể vì mỗi lần làm “chuyện ấy” cơ thể tăng tiết cortisol, làm tăng khả năng miễn dịch. Phụ nữ gần ngày hành kinh thường bị chứng đau nửa đầu. Bạn đừng vì thế mà từ chối quan hệ tình dục. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi quan hệ lượng máu đến não tăng 10% cùng với sự giải phóng oxytoxin sẽ làm tan biến cơn đau đầu. Một thứ thuốc giảm đau do cơ thể tự chế. Quan hệ tình dục làm lưu lượng máu đến tim nhiều hơn, cung cấp oxy nhiều cho tim hoạt động. Quan hệ tình dục làm cân bằng hormone, làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Quan hệ tình dục làm tăng tiết serotonin khiến nam giới và phụ nữ tươi tắn, yêu đời hơn, có tác dụng chống trầm cảm.

Theo Sức khỏe và Đời sống