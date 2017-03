Rắc rối những cô nàng "lửng lơ" chuyện tình cảm

Nhận diện những cô nàng không dứt khoát



Đó có thể là những cô nàng rụt rè, không có chính kiến, nhưng cũng có thể là những người quá thực dụng. Sau khi nhận được lời tỏ tình, họ bắt người ta chờ đợi, trong khi họ còn lưỡng lự, tìm kiếm xem liệu có anh chàng nào hơn anh ta không.



M.Anh (18t) là một cô nàng khá xinh xắn, học hành ổn, gia đình khá giả, chính vì vậy, cô luôn đặt cho mình những mục tiêu cao hơn những người bạn cùng trang lứa, nhất là trong việc chọn bạn trai.



Việc M.Anh có nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ, vây quanh tán tỉnh, thậm chí tỏ tình với nàng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng cô nàng này không bao giờ trả lời dứt khoát mà lại ỡm ờ, nửa có nửa không làm cho đối tượng cực kì hoang mang. "Lúc này em chưa thể trả lời anh được", "Em cũng không biết nữa", "Có thể cho em thời gian không?"... là những câu nói quen thuộc của cô gái này.



Kiểu xin thêm thời gian của M.Anh là vô thời hạn, để đối phương chờ đợi mòn mỏi. Kể cả với những người không hề thích cũng không từ chối thẳng thừng. Theo lời M.Anh thì "Phải cho người ta biết rằng mình không phải là kiểu con gái chỉ mới tỏ tình là nhận lời ngay. Phải luôn luôn giữ cho mình thật nhiều mối quan hệ, "sơ cua" vài ba anh, phải biết so sánh thiệt hơn giữa các chàng trai. Đã yêu thì phải biết chờ đợi chứ", cô nàng tỏ ra hiểu biết.



Không quá thực dụng như M.Anh, nhưng Diệu Hoàng (20t) cũng lưỡng lự khi nhận được lời tỏ tình. Cô không thích anh chàng này, tuy vậy lại rụt rè, không nỡ từ chối thẳng vì sợ anh ta đau lòng. "Không hiểu sao mình thấy anh ấy cứ... tội tội thế nào ấy. Mình không thể nào nói ra lời từ chối ngay nên đành xin có thêm thời gian để suy nghĩ".



Rắc rối nảy sinh



Vô tư hoãn binh mà không lường trước được những bất lợi kéo theo khi không dứt khoát trước những lời tỏ tình của đối tượng, những cô nàng không biết rằng mình đã thực sự gặp rắc rối. Không thẳng thừng từ chối đồng nghĩa với việc gieo vào lòng anh ta hi vọng để chờ đợi.



Như với M.Anh, một lúc trì hoãn cả chục lời tỏ tình, vẫn tiếp tục tìm kiếm cho mình một anh chàng hoàn hảo hơn tất thảy. Hành động này của cô nàng cũng có thể coi là đang coi thường, sâu xa hơn là chà đạp lên tình cảm của người khác. Còn đối với Diệu Hoàng, cô không có ý xấu, nhưng cách làm của cô cũng gián tiếp gây ra hiểu nhầm cho chàng trai kia.



Quả thật vậy, khi được hỏi: "Bạn nghĩ gì khi người bạn vừa tỏ tình không đồng ý nhưng cũng không từ chối mà xin thời gian để suy nghĩ", các chàng trai đã có những suy nghĩ khá giống nhau.



Đình Nhu (ĐHKTQD) chia sẻ: "Tớ đoán cô ấy chắc chắn có tình cảm với mình, có thể chưa nhiều để đồng ý ngay, nên phải suy nghĩ thêm. Nếu không hề thích thì đã từ chối ngay rồi". Còn T.Trung (ĐH Điện Lực) thì nghĩ: "Con gái mà, chắc ngại nên nói vậy thôi. Tất nhiên chờ đợi lời hồi đáp trong một giới hạn nào đó thì con trai bọn tớ có thể chấp nhận được." Vậy là vô tình, thái độ không dứt khoát của các cô gái đã làm cho đối phương hiểu nhầm và tiếp tục nuôi hi vọng.



Hậu quả từ sự lấp lửng, không quyết đoán



Trì hoãn câu trả lời vô thời hạn của M.Anh với nhiều anh chàng khiến cho bạn bè cô đều không hài lòng và các anh chàng đâm ra nhụt chí. V.Bảo, một trong số những người có tình cảm với cô nàng, sau khi chờ đợi quá lâu mà không nhận được hồi đáp, trong khi M.Anh thì vẫn rất hồn nhiên đi chơi với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu quyết định tỏ tình lại một lần nữa.



Nhưng thứ Bảo nhận được vẫn là câu trả lời quen thuộc: "Anh không thể cho em thời gian được sao. Em vẫn đang suy nghĩ". Chán nản, V.Bảo tâm sự với một người bạn, thì phát hiện ra một sự thật động trời: M.Anh đang "treo" câu trả lời với không chỉ cậu mà còn với nhiều chàng khác. Vậy là các anh chàng động loạt delete cô nàng thực dụng này ra khỏi trái tim. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu cũng đồn xa, M.Anh trở thành B-Girl trong mắt những chàng trai.



Sự nhút nhát của Diệu Hoàng khiến cho cô gặp không ít rắc rối, khi mà đối phương vẫn đối xử với cô rất chân thành, chiều chuộng hết mực, khiến cô vô cùng khó xử và liên tục tránh mặt. Sự việc chỉ dừng lại khi anh chàng kia vô tình biết sự thật về tình cảm thực sự của Hoàng qua lời cô bạn thân. Vẫn không tránh khỏi đau khổ, nhưng lần này, cả Hoàng cũng đau khổ và anh chàng ấy thì mất niềm tin, cũng chính vì sự lưỡng lự của cô.





Theo DT/ PLXH