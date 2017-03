Rắc rối từ "đồ chơi người lớn"

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai?



"Năm nay cháu 26 tuổi, mới kết hôn được 3 tháng, chồng cháu phải đi du học ở rất xa. Sự lẻ loi đơn chiếc hàng ngày không tránh khỏi có nhiều cám dỗ. Nhiều đêm trằn trọc không sao ngủ được, cháu quyết tâm không để bị sa ngã trước mọi thử thách. Chuyện này nói ra cháu thấy xấu hổ vô cùng! Cháu đã thường xuyên dùng cái gọi là "đồ chơi người lớn" trong suốt hơn 1 năm xa chồng.



Khi chồng cháu hoàn thành khoá học trở về. Chúng cháu vui mừng không kể xiết. Sự khao khát yêu thương được bù đắp. Nhưng cháu hoàn toàn thất vọng khi gần gũi nhau, không cảm nhận được gì. Cháu đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, có thể cháu bị lãnh cảm do dùng thứ đó? Chuyện này không thể dễ dàng nói ra với nhau được. Có thuốc gì chữa khỏi tình trạng này, để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhỏ bé của cháu?”.



Trên đây là những tâm sự đầy tâm trạng của một độc giả nữ "trót" chơi "đồ chơi người lớn", "Món đồ nho nhỏ" này có thực sự đáng bị kết tội không? Hãy để các nhà tình dục học lý giải.



Xung năng tình dục mạnh mẽ ở phụ nữ trẻ xa chồng là diễn biến sinh lý bình thường; quyết tâm để không bị cám dỗ là sự xác định của người có bản lĩnh. Và tìm cách giải tỏa những thôi thúc bản năng bằng cách tự kích dục (thủ dâm) hay bằng dụng cụ cũng không có hại xét về mặt y học và không có gì đáng xấu hổ hay chê trách về phương diện đạo đức.



Sự lựa chọn này còn an toàn hơn rất nhiều so với cách sống buông thả hay bị lôi cuốn vào cuộc phiêu lưu tình ái nhiều nguy cơ cho bản thân và cho sự toàn vẹn của gia đình. Nhận thức như vậy sẽ giúp thoát khỏi mặc cảm tội lỗi hay tự cho rằng mình không còn giá trị gì - chính tâm trạng sâu kín đó đã huỷ diệt cảm xúc tình dục khi người phụ nữ này gặp lại chồng. Đời sống tình dục chỉ có thể thuận lợi khi có tình yêu, sự tự tin và thanh thản (không có stress) - Thời gian sẽ giúp bạn tìm lại được sự nồng nhiệt với chồng khi đã hội đủ 3 điều kiện đó.



Đúng - sai?!



Và tìm cách giải toả những thôi thúc bản năng bằng cách tự kích dục (thủ dâm) hay bằng dụng cụ cũng không có hại xét về mặt y học và không có gì đáng xấu hổ hay chê trách về phương diện đạo đức. Miễn là việc này không vi phạm thuần phong mỹ tục, không làm tổn hại đến ai...



Cũng cần nói thêm về ảnh hưởng tốt và không tốt của ''dụng cụ tình dục". Gọi là dụng cụ tình dục để chỉ những vật dùng để tạo ra khoái cảm. Những phương pháp tránh thai, sách và tranh ảnh kích dục hay bao cao su không được coi là dụng cụ tình dục. Theo nghĩa rộng thì thuật ngữ này bao hàm cả những thuốc để tăng ham muốn và khả năng tình dục (nguồn thảo mộc, động vật, hải sản) và thuốc bôi trơn.



Các nước phương Tây có rất nhiều loại dụng cụ tình dục khác nhau dành cho cả nam và nữ. Nhưng hiện nay, tại Việt Nam, những sản phẩm này chủ yếu là do nhập lậu hoặc là hàng xách tay. Là một nước Á đông, chúng ta ít nhiều vẫn có những quan niệm khá khắt khe, chuẩn mực về chuyện ấy.



Nhiều người có thể hỏi: Tại sao phải cần đến những thứ đó? Vì trong sự đa dạng của xã hội thì những nhu cầu của con người cũng đa dạng không kém, cả trong đời sống tình dục và quyền được hưởng trọn vẹn niềm vui và tăng thêm khoái cảm là chính đáng của mỗi người, của đôi bạn tình, miễn là không phương hại đến người thứ ba.

Tuy nhiên, sử dụng dụng cụ tình dục một thời gian dài cũng có thể dẫn đến 2 hậu quả sau:



- Nếu quá lạm dụng "đồ chơi" sẽ có hậu quả là thích "tự xử" hơn là quan hệ tình dục.



- Lạm dụng "dụng cụ" trong thời gian dài có thể khiến cảm xúc bị "trơ". Khi trở lại quan hệ với bạn tình sẽ trở nên kém nồng nhiệt.



Như trường hợp bạn gái trong bài viết - bạn gái này thất vọng khi gặp lại chồng vì không có cảm xúc có thể chỉ là do rối nhiễu tâm lý tạm thời do không vượt qua được những mặc cảm và thói quen. Cảm xúc tình dục với chồng sẽ hồi phục dần theo thời gian. Nếu kéo dài, bạn cần tìm sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý để phá bỏ những ám ảnh.





Theo BS. Xuân Đào (Giadinhnet)