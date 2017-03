Rỉ tai nhau chuyện trả thù tình “made in sinh viên”

“Không ăn được thì đạp đổ”







Hậu tình yêu: Tiền bạc sòng phẳng

Liên kết với …vợ của người yêu để trả thù!

Chia tay cũng thể hiện văn hóa

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Theo Nguyễn Hường ( VNN)



Tâm lý níu kéo sau khi chia tay vẫn thường diễn ra và khi tình yêu kiên quyết không trở lại, nhiều người đã hành xử khiến cho một chút tình bạn hậu “yêu” cũng không còn.Bạn gái của Hải, sinh viên ĐH Thuỷ lợi nói lời chia tay sau hai năm yêu nhau vì không chịu nổi sự quản lý đến nghẹt thở của người yêu.Điều này khiến Hải tìm mọi cách để người yêu quay lại với mình.“Cậu ấy chờ đợi hàng giờ trước cửa nhà bạn gái, mặc dù không được cô ấy mời vào nhà và mọi cố gắng của Hải đều không mang lại kết quả gì cho mối quan hệ của hai người" - một người bạn của Hải kể lại.Tuy nhiên, sau đó lại là khoảng thời gian Hải phá nốt tình bạn còn lại của hai người.Hải tìm mọi cách “phong toả” và kiểm soát các mối quan hệ của bạn gái. “Những người bạn trai đến chơi nhà bạn gái cũ của Hải đều bị cậu ấy theo dõi và làm mọi cách để họ phải khó chịu và rời bỏ ý định tấn công cô ấy. Thậm chí, những mối quan hệ bình thường của cô ấy cũng bị Hải can thiệp qua nickchat mà khi còn yêu nhau, hai người đã cho nhau mật khẩu. Kết cục, bây giờ hai người thậm chí không thể có một tình bạn bình thường.”Mai, một nữ sinh Ngoại thương có người yêu rất “thích” vay tiền của cô. Những khoản vay của bạn trai ngày càng nhiều khiến Mai thấy nặng nề, mất dần lòng tin vào tình yêu mà mình đang có.Cô gái chia tay và cáinhận được từ người yêu là sự đồn thổi, nói xấu không tiếc lời. Những câu chuyện bịa đặt và xúc phạm đến danh dự của mình khiến Mai không tin nổi cô từng yêu và hết lòng vì người con trai như vậy.Linh được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Biết thế mạnh ngoại hình của mình và không muốn “bỏ phí”,cô ngọt ngào với tất cả những chàng trai muốn gần cô. Cô gái từng tuyên bố với bạn bè, người yêu hiện tại chỉ để “cung cấp” chomình những bộ quần áo đẹp, mỹ phẩm đắt tiền. Kế hoạch của cô là bỏ anh ta sau khi nhu cầu đã đủ.Những lời của Linh bay được đến tai bạn trai cô và cái gì đến đã phải đến. Cô gái bị bẽ mặt trước bạn bè cùng khu ký túc khi người cô coi như “nhân viên cung cấp” kia tuyên bố đòi lại tất cả những món quà mà anh đã tặng.Trước mặt bạn bè cùng phòng, anh nói thẳng thừng với Linh : “Tôi sẽ đốt tất cả những gì đã tặng em thành tro tàn. Em không xứng đáng với tất cả những thứ đó.” Và ngày hôm đó, ngay cả bộ quần áo Linh đang mặc trên người- một món quà anh tặng cũng không được ngoại lệ.Một câu chuyện hiếm hoi về tiền bạc trong tình yêu đã khiến Trang- một sinh viên đang học kinh tế phải gom tiền để trả lại “tình phí” cho người yêu sau khi nói lời chia tay.Bạn trai cô thản nhiên phát biểu: Hết yêu, tình phân minh thì tiền cũng phải sòng phẳng. Tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền ăn uống của mỗi lần đi chơi, tiền mua những món quà cho Trang... được anh ta tính không thiếu một món nào.Anh ta gọi đó là một cách giáng trả vì Trang đã ra đi. Quá đỗi bực mình trước việc làm nhỏ mọn của người yêu, Trang quyết định trả không thiếu một xu nào trong bài toán kinh tế đầu tiên mà tình yêu bắt cô phải giải.Câu chuyện hi hữu này xảy ra với một nữ sinh viên đang học chuyên ngành kế toán của một trường đại học ở Hà Nội.L. Nhung xinh đẹp, thông minh lại đang học kế toán ở một trường đại học có tiếng ở Hà Nội nên được khá nhiều chàng trai săn đón, theo đuổi. Vậy nhưng từ chối họ, cô toàn tâm toàn ý trao gửi tình cảm cho Hưng, một người đàn ông khá điển trai, làm chủ một cửa hàng thời trang ở quê nhà.Mặc dù Hưng ở quê, L.Nhung học trên Hà Nội nhưng ngày lễ hay rảnh rỗi, Hưng đều dành thời gian thăm cô và luôn mang đến cho cô những bất ngờ khiến bạn bè phải ghen và ao ước.Khi L.Nhung tưởng chừng đã tìm được một nửa của mình thì một ngày, cô nhận được tin nhắn từ một số máy lạvới chỉ một câu đe doạ: “Không được tiếp tục qua lại với Hưng chồng tao.” L.Nhung hoảng sợ nhờ người thân xác minh lại thì mới té ngửa ra: Hưng đã có vợ và con ở quê!Đau khổ, dằn vặt nhưng chính L.Nhung lại được “phu nhân” của gã Sở Khanh mời “hợp tác” để vạch mặt Hưng.Cô nhận lời và quyết cùng vợ Hưng dạy cho anh ta một bài học. Cuộc gặp gỡ sắp xếp và khi xuất hiện, anh ta không thể chối cãi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chồng xưng “anh, em” ngọt ngào và xin lỗi L.Nhung còn với mình vẫn “mày, tao”, vợ Hưng lên cơn ghen tức và con dao mang theo sẵn trong người có chất xúc tác để sử dụng. Kết quả, Hưng đỡ cho L.Nhung hai nhát dao vào mặt. Thật may mắn cho L.Nhung khi vợ Hưng thấy chồng máu chảy túa ra trên mặt, chị ta đã kịp tỉnh lại để đưa chồng đến bệnh viện.Kể từ sau vụ hợp tác trả thù hãi hùng và suýt mất mạng đó đến nay, L.Nhung như con chim phải đạn sợ cành cây cong. Cô mất đi niềm tin vào tình yêu, vào những chàng trai đến với cô. Và cho đến bây giờ, sắp bước ra khỏi trường đại học, dư âm của mối tình đầu kinh hoàng đó vẫn ám ảnh cô gái.Khi “bị” nói lời chia tay, việc mất đi người mà mình yêu thương luôn khiến cho hầu hết bạn trẻ phải đối diện với nỗi đau tinh thần khó kiểm soát. Tuy vậy, những hành động như của Hải hoàn toàn không được bạn bè cho rằng Hải đang thể hiện một tình yêu sâu sắc.Trung, bạn Hải đánh giá, tình yêu chỉ là nguỵ biện cho hành động đó của cậu. Đó chỉ là cảm giác khao khát chiếm hữu thứ mà mình muốn một cách rất ích kỷ. Mối quan hệ sau tình yêu nào cũng dễ tổn thương, và cách yêu của Hải đã khiến những gì còn lại sau một tình yêu tan vỡ hoàn toàn.Còn bạn trai của Trang và Mai trở thành một vệt đen trong những người từng biết đến câu chuyện này. Tình yêu đã bị họ làm cho biến dạng, méo mó và trở nên thực dụng hơn bao giờ hết. Đọng lại từ mối quan hệ đó, chỉ có nỗi thất vọng và khinh bỉ của đối phương dành cho nhau.Sự trả giá khi mang tình yêu ra đùa cợt, kéo tình yêu vào sự tham lam vật chất và lừa dối cũng dễ đưa chủ nhân của nó vào những tình huống bẽ bàng như Linh và những gã đàn ông họ Sở như Hưng.