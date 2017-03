Sai lầm của vợ khiến chồng mất hứng 'yêu'

1. Trang điểm quá đậm



Các đấng mày râu thực sự rất thích những người phụ nữ thanh lịch. Chính vì thế, với đôi môi trang điểm theo phong cách Marilyn Monroe, đôi mắt kẻ vẽ cầu kỳ, và tầng tầng lớp lớp phấn nền trên mặt, bạn sẽ khiến chàng phải thốt lên câu hỏi: “Em đang ở đâu trong lớp phấn son này?”. “Đàn ông thích sự tự nhiên”, tiến sĩ Cammi Balleck, tác giả cuốn Happy, the New Sexy đến từ Mỹ chia sẻ. “Khiếu thẩm mỹ tinh tế sẽ hấp dẫn nam giới và sự cường điệu quá mức sẽ khiến họ ‘cao chạy xa bay’”. Vì vậy, điều chị em cần là làm đẹp bản thân nhưng theo những biện pháp tự nhiên, hạn chế son phấn.

Theo Thanh Mai (VNE/ womansday)



Những tin nhắn đầy ẩn ý khêu gợi sẽ khiến trái tim chàng loạn nhịp. Tuy nhiên, nếu bạn ám chỉ đến một thời điểm nhất định cho “chuyện ấy” trong tin nhắn của mình thì điều đó có thể khiến chàng cảm thấy bị áp lực. Những tin nhắn như “Em chờ anh tối nay”, hay “Em sẽ hoàn toàn là của anh sau bài tập yoga tối nay” sẽ biến chuyện ái ân thành điều có thể dự đoán được và ‘hô biến’ mọi phấn khích của chàng, tiến sĩ Jane Greer, chuyên gia về tình cảm (Mỹ) chia sẻ. Mặc dù việc lên kế hoạch chuyện ái ân sẽ tăng cơ hội “yêu” của bạn và chàng nhưng bạn nên âm thầm làm điều đó trong suy nghĩ của mình. Và hãy nhắn cho anh ấy những tin nhắn càng ít cụ thể càng tốt, ví dụ như “Hẹn sớm được ở bên anh”, hay “Có lẽ chúng mình sẽ gửi con sang ông bà ngoại anh nhé”.Bạn có biết vì sao các đấng mày râu thích xem bóng đá với màn hình có độ nét cao? Đó là vì họ là những người rất ưa trực quan, tiến sĩ Greer chia sẻ. Chính vì vậy, trong quá trình “yêu”, họ cũng muốn được nhìn thấy bạn tình càng nhiều càng tốt. Và việc bạn cứ một mực đòi ân ái trong bóng tối sẽ khiến họ có cảm giác bạn quan tâm đến hình thức của mình nhiều hơn là cảm giác mà họ mang lại cho bạn. Và chính sự bất an của bạn sẽ làm mọi cảm hứng của họ tan biến hết. Chính vì thế, nếu bạn cảm thấy không thoải mái và tự tin trong ánh đèn rực rỡ thì hãy lựa chọn đèn ngủ mờ ảo hoặc thắp vài cây nến.Theo giáo sư Pepper Schwartz, chuyên gia về xã hội học tại ĐH Washington (Mỹ) thì những điều trông có vẻ đam mê và nồng nàn trong phim có thể lại rất đau đớn ở ngoài đời thực. Phút cao trào nóng bỏng có thế khiến bạn cào cấu anh ấy, tuy nhiên cũng cần cẩn thận vì hành vi đó của bạn có thể làm rách da “một nửa” của bạn. Do đó, để thể hiện cảm xúc cao độ trong thời điểm nhạy cảm này, hãy ấn mạnh ngón tay và bàn tay của bạn lên cơ thể anh ấy thay vì cào cấu. Làm thế đúng lúc và đúng chỗ cũng đủ để giúp anh ấy tiếp tục hoàn thành tốt “công việc” của mình.Đạt được cực khoái không phải là điều dễ dàng với mọi phụ nữ. Trên thực tế, một người phụ nữ cần tới 20 phút “yêu” để có thể “lên đỉnh”. Nhiều chị em nghĩ rằng họ phải “đến đích” để bạn đời tin tưởng rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, rất tiếc là “các đấng mày râu lại coi điều đó như sự giả dối”, tiến sĩ Greer chia sẻ. Nếu một người đàn ông cảm thấy bạn đang lừa dối anh ấy trong khoảnh khắc thân mật đó thì anh ta sẽ cảm thấy nghi ngờ tầm quan trọng của bản thân đối với “một nửa” của mình. Chính vì thế, hãy cho anh ấy biết khi nào thì anh ấy khiến bạn thăng hoa và đừng giả vờ “lên đỉnh” nếu bạn thực sự không như thế.Không mặc nội y khi hẹn hò và chuẩn bị “yêu” có thể mang lại cho bạn vẻ khêu gợi và quyến rũ. Tuy nhiên, một số chị em lại có sở thích “thoáng mát” ngay cả khi sinh hoạt bình thường hàng ngày, khi tập thể dục thể thao, và thậm chí cả khi đi khám bệnh. Phần lớn các ông chồng đều cảm thấy không thoải mái và dễ chịu gì trước cảnh vợ họ “thả rông” như thế. Và theo tiến si Greer thì hành động đó khiến bạn có vẻ “quá dễ dãi và sẵn sàng”. Chính vì thế, chỉ nên hạn chế sử dụng tuyệt chiêu này mỗi khi bạn muốn tạo hứng thú cho chàng khi hai người riêng tư bên nhau. Tuyệt đối tránh “thả rông” trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.Theo tiến sĩ Balleck thì các nhà quảng cáo thường gắn liền hình ảnh của rượu với một người phụ nữ đẹp như một thông điệp rằng uống rượu sẽ khiến bạn trông gợi cảm hơn. Mặc dù rượu có thể khiến cơ thể bạn thả lỏng hơn nhưng hãy cẩn thận tránh lạm dụng sức mạnh của nó. “Khi một người phụ nữ mất kiểm soát thì cô ấy sẽ trở nên kém hấp dẫn và đáng xấu hổ”. Sẽ chẳng có gì gợi cảm khi anh ấy phải kéo lê bạn trên sàn nhà hoặc năn nỉ bạn đừng gửi thư thoại chửi rủa sếp bạn vào lúc 2 giờ sáng. Chính vì thế, nếu bạn đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, hãy cố gắng giữ giới hạn cần thiết và dừng lại sau vài ngụm để đảm bảo an toàn.Một số chị em vẫn nghĩ rằng vẻ ngơ ngác của họ sẽ khiến nam giới cảm thấy họ yếu đuối và cần giúp đỡ. Tuy nhiên, bạn có biết rằng điều đó lại khiến các đấng mày râu cho rằng bạn là người phụ thuộc hoặc kém thông mình? Và điều đó sẽ làm cho các chàng “cao chạy xa bay” vì chẳng người đàn ông nào lại muốn mình trở thành vú em cho chính bạn đời của họ. “Đàn ông cảm thấy những người phụ nữ thông minh gợi cảm hơn”, tiến sĩ Balleck chia sẻ. Và theo bà thì hãy để họ giúp đỡ khi bạn thực sự cần họ, ví dụ như tìm giải pháp cho một tình huống khó khăn hoặc sửa chữa bồn rửa mặt bởi vì họ thích giải quyết vấn đề. Còn nếu bạn có thể tự mình sửa chữa hoặc làm điều gì đó thì hãy chủ động làm.Có sự khác biệt khá lớn giữa sự quyết đoán và kiểm soát trong phòng ngủ. “Hãy gợi ý cho anh ấy biết về điểm sẽ khiến bạn thỏa mãn”, tiến sĩ Schwartz chia sẻ, “nhưng đừng làm anh ấy cảm thấy lạc lõng hoặc bị kiểm soát bởi những chỉ đạo và hướng dẫn không ngừng nghỉ”. Ham muốn thống trị không được đánh giá cao trong “chuyện ấy”. Chính vì thế, thay vì chỉ đạo từng cử động của bạn đời, bạn hãy cho anh ấy biết khi anh ấy chạm vào điểm G của bạn và nhắc anh ấy rằng bạn cảm thấy tuyệt vời đến thế nào khi anh ấy khám phá một phần cơ thể bạn.Không gì thể hiện sự bừa bãi và dễ dãi của bạn bằng việc bạn nhanh chóng và sẵn sàng “lên giường” khi bạn và anh ấy mới quen biết chưa lâu. Điều đó sẽ khiến nam giới nghĩ rằng bạn thích kiểu “tình một đêm” và bạn chẳng có gì thú vị, tiến sĩ Greer chia sẻ. Chính vì thế, ở thời điểm khai màn này, chỉ nên tặng cho chàng một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào và đam mê trước khi chia tay nếu bạn thấy tình cảm của hai người sẽ tiến triển tốt. Điều đó không chỉ mang lại cho bạn màn tạm biệt hoàn hảo mà còn làm anh ấy khát khao bạn nhiều hơn nữa.