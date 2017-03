Săn con trai tuổi rồng

Con trai hay con gái đều đáng trân trọng - Ảnh: Quân Nam



Canh trai ra gái

"Mẹ tròn con vuông, đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh là quan trọng, trai hay gái đều được"



Chị Huỳnh Thiện Thảo

“Đuối quá”!

Tương lai con trẻ không chỉ dựa vào năm sinh Điều cần là đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, lớn lên có thành người hữu dụng hay không. Đừng nghe lời thầy bói rồi tiền mất tật mang. Quan niệm trọng nam cũng góp phần khiến số bé trai tăng nhanh hơn bé gái những năm gần đây. Sự chênh lệch giới tính này sẽ dẫn đến 20-30 năm sau phát sinh những hậu quả về xã hội bởi tình trạng trai thừa gái thiếu. Tương lai một đứa trẻ phụ thuộc rất nhiều yếu tố: cá tính, trí thông minh, hoài bão, điều kiện môi trường... chứ không phải phụ thuộc tuổi Thìn hoặc năm Nhâm. Thực tế có nhiều người được sinh năm Thìn chưa chắc giỏi bằng những người sinh ra ở 11 con giáp khác. Hoặc những người con trai được sinh vào năm Nhâm chưa chắc giỏi hơn những người sinh vào những năm khác. Ngay cả những người cùng tuổi cũng không có cuộc sống giống nhau: có người giàu, có người nghèo; có người thành công, có người thất bại; có người học thành tài, có người dở dang việc học...

Thạc sĩ tâm lý PHAN THỊ MAI

Xung quanh việc lựa “năm đẹp” rước “rồng đực” về lắm chuyện bi hài...Vợ chồng chị D.N.N. (Q.1, TP.HCM) đã có một con gái nên rất muốn thêm một con trai. Vả lại con trai mà sinh nhằm năm Nhâm Thìn, số tử vi sẽ đỏ từ đầu đến chân. Xủ quẻ, thầy phán rồng thích ngọc minh châu, mặt trăng nên muốn rồng lộ hình, vợ chồng chị phải gần nhau vào đêm rằm. Và phải “rước rồng” vào khoảng 3-5g sáng, nhằm giờ Thân, bởi khỉ vừa thông minh lại nằm trong nhóm tam hợp Thân-Tí - Thìn. Đồng thời chồng phải chủ động trong chuyện chăn gối thì “rồng đực” mới tựu hình.Xem bói xong, hai vợ chồng còn lên mạng thấy các “thầy bói” bảo rằng phải “hành sự” ở trên cao bởi ở cao dương khí mới mạnh. Hai vợ chồng răm rắp làm theo.Họ làm thêm cái gác, cẩn thận hơn mua thêm giường hộp bởi càng cao càng tốt. Có lẽ nghĩ kế hoạch săn rồng rất chi li nên tinh thần cả hai rất sảng khoái, chỉ mới 1g sáng đêm rằm thì rơi vào giấc điệp, ngủ một giấc thẳng đến 6g sáng. Không sao! Rằm tháng sau làm lại. Lần này, kỹ hơn họ vặn đồng hồ báo thức. Chuông reng, vợ lồm cồm thức trước lay chồng dậy... Kết quả siêu âm: XX (giới tính nữ). Hai vợ chồng xịu mặt. Họ bàn qua tính lại, mình đã làm từ A-Z, sao kết quả lại trật chìa?Quyết tâm có một hoàng tử nên cả hai vợ chồng chị T.Q.H. (Q.3, TP.HCM) đi xem bói, hỏi kinh nghiệm những người sinh con trai. Một "chiến dịch” được giăng ra: vợ chồng phải ăn mặn, ăn cay. Bởi theo lời thầy thì thức ăn loại trên sẽ hòa vào cơ thể chuyển thành dương khí. Điều nguy hiểm ở đây, vợ vốn bệnh dạ dày, chồng bệnh huyết áp, phải hạn chế ăn đồ cay, đồ mặn...Suốt tháng ròng, họ làm theo lời thầy bảo bất chấp nguy hiểm. Hậu quả chồng thường uống thuốc hạ áp. Vợ bào bọt bao tử, bệnh nặng thêm... Kết quả siêu âm vẫn là một công chúa...Với suy nghĩ người mang tuổi Thìn là có phước lớn mạng sang, cộng thêm quan niệm “nam Nhâm, nữ Quý” nên không ít gia đình đi cầu tự, lên mạng Internet, phổ biến nhất là xem bói để biết cách sinh con trai. Mặc dù hiện nay việc tiết lộ giới tính thai nhi bị cấm, nhưng ở một số phòng khám tư nhân nhiều bác sĩ vẫn phạm luật.Nhiều thai phụ muốn biết trước để tiện sắm sửa, giáo dưỡng thai nhi cho phù hợp với giới tính. Tuy nhiên, không ít trường hợp khi biết được thai nhi là gái, cha mẹ đã vội vàng từ bỏ một sinh linh để hi vọng còn kịp thời gian tạo ra con trai, như trường hợp vợ chồng chị L.T.K.H. ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.Riêng vợ chồng chị T.T.T.L. ở Mộc Hóa, Long An đang vui vẻ khoe với người xung quanh về cậu quý tử mới tượng hình. Mặc dù đã có ba “vịt trời” và kinh tế gia đình hơi khó khăn, nhưng vợ chồng chị vẫn quyết định tăng dân số để có thêm một con trai bởi thầy bói phán “rồng đực” sẽ giúp cải vận số gia đình. Không biết tương lai có đúng như lời thầy bói phán, chỉ biết hiện giờ đứa con gái lớn học lớp 5 phải nghỉ học phụ cha mẹ kiếm tiền...Hay với vợ chồng chị V.M.C. (Q.Tân Bình, TP.HCM) bé gái đầu lòng mới 14 tháng tuổi nhưng vẫn quyết có thêm một cu tí cầm tinh con rồng. Đủ thứ tiền chồng chéo giăng lấy họ, từ việc thuê người giữ con đầu lòng, tiền chăm sóc dưỡng thai nhi... Rồi bé gái suy dinh dưỡng. Tiền bạc thiếu hụt làm vợ chồng chị thường cáu gắt, cự cãi. Bản thân chị ăn uống không đầy đủ nên cơ thể gầy gò, biết rằng lo buồn ảnh hưởng đến thai nhi nhưng không thể không lo. Chị C. thổ lộ: “Đứa lớn mới 18 tháng tuổi, còn thai nhi 16 tuần tuổi. Đuối quá! Phải chi tôi đừng mang thai gần quá như vậy. Lo đứa nào chu toàn đứa đó...”.Tuy nhiên, số đông thuận theo tự nhiên bởi đối với họ thai nhi phát triển tốt, lớn lên khỏe mạnh mới quan trọng. Chị Huỳnh Thiện Thảo (Q.1, TP.HCM) tâm sự: “Con trai hay gái đều quý như nhau. Còn chuyện chăm sóc phụng dưỡng, nối dõi, con gái cũng làm tốt mà...”.