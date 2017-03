Săn hoa hồng dát vàng tặng Valentine

Năm nay, ngày lễ tình nhân rơi vào mùng 5 tết nên trước tết ngoài việc chuẩn bị sắm sửa năm mới, nhiều người đã có kế hoạch chọn quà cho một nửa của mình. Ngày lễ tình nhân trùng với dịp tết nên đa phần các món quà valentine đều được các bạn trẻ ráo riết chuẩn bị từ trước tết.

Có những bạn ưa thích những món quà truyền thống như hoa và sô cô la, có người thích những món quà xa xỉ thể hiện đẳng cấp, nhiều bạn khác lại thích những món quà độc đáo, người thì lại muốn đích thân làm tặng người mình yêu một món quà…

Quà tặng xa xỉ

Một người kinh doanh hoa hồng dát vàng 24k quảng cáo: “Ngày lễ Valentine sắp đến, các chàng trai lại đau đầu đi tìm một món quà ý nghĩa dành tặng cho “một nửa” của mình. Hiện nay, giới trẻ đang rộ lên phong trào tặng bông hồng bằng vàng cho người mình yêu. Món quà này đảm bảo hai yếu tố cơ bản là lạ và độc vào loại nhất của trong các loại quà tặng ngày lễ tình nhân, chắc chắn sẽ khiến các nàng xúc động đến … rơi lệ.”

Thông số sản phẩm của sản phẩm đắt tiền này như sau: Kích thước bông hoa: 8 cm (dài) x 9 cm (rộng) x 5.5 cm (cao), kích thước thực tế: dài 25 cm bao gồm cả thân cành, trọng lượng: 7.25 gram, vàng 24K.

Tiếp tục lời quảng cáo cho sản phẩm này, người bán hàng quảng cáo về công đoạn chế tác cầu kì: “Công đoạn chế tác hoa hồng dát vàng: trong môi trường làm việc chân không, vàng miếng nguyên chất thông qua khí hóa gia công điện khí, thông qua kết cấu tĩnh điện, điện ly, sử dụng kỹ thuật cao, làm cho những hạt bột vàng phủ lên miếng keo hình thành nên một bề mặt vàng mỏng, mang lại tính đặc sắc cho sản phẩm. Do bề mặt vàng có độ trong như kính nên còn được gọi là vàng lá mặt kính, thông qua gia công có thể đem lại các loại đường vân mà hàm lượng vàng vẫn đạt 99,99%.”

Và cuối cùng giá của bông hoa dát vàng này là 600.000 đồng/ bông.

Quà tặng độc đáo

Không cầu kì, phô trương, nhiều bạn trẻ có xu hướng chọn những món quà độc đáo ý nghĩa mà không quá tốn kém.

Trên một diễn đàn mua bán trực tuyến có một topic mang tên : “Móc khoá biển số xe, sim đôi sành điệu quà tặng valentine thật ấn tượng đây” với lời giới thiệu :

Chỉ với 25.000 – 30.000 đồng bạn đã có thể có được một món quà thật độc đáo, thật ý nghĩa tặng cho ‘người ấy’. Có một số sản phẩm cho khách hàng lựa chọn như : móc khóa hình biển số xe (màu sắc: biển trắng chữ đen,biển đen chữ trắng ,biển xanh (công an) ,biển đỏ (bộ đội ) kích thước.43x33x3mm ; móc khóa hình sim (có in số điện thoại, logo mạng ,tên hoặc các thông tin bạn yêu cầu) ; móc khóa hình con dấu (chứng nhận không sợ vợ, độc thân, đẹp trai có gì sai, chỉ yêu mình H..); móc khóa ảnh của bạn (ảnh màu hoặc ảnh den trắng chiếu bằng laze). Đặc biệt hơn các bạn có thể tự thiết kế cho mình 1 chiếc móc khóa theo ý thích và in những biểu tượng của riêng bạn và người ấy.

Bên cạnh đó, những món quà như vỏ điện thoại đôi, sim đôi, áo đôi, mũ đôi... rất được các bạn trẻ ưa thích với giá dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn.

Đáng chú ý là những ngày này, trên các trang mua bán online, từ khoá valentine tràn ngập trên đủ các loại mặt hàng, không chỉ những quà tặng được cho là lý tưởng hay cho ngày lễ tình nhân mà những món hàng có vẻ như không mấy thi vị và lãng mạn cũng được gắn mác valentine “cho dễ tiêu thụ” như tóc giả đi chơi valentine hay bao cao su cho một Valentine an toàn…

Dịch vụ dạy làm quà Valentine

Nhiều bạn trẻ quan niệm rằng quà do chính tay mình làm tặng người yêu sẽ ý nghĩa hơn. Các bạn nữ khéo tay thì tự gói hoa, làm thiệp, đan khăn, thêu tranh chữ thập tặng người yêu, các bạn nam thì có bạn làm nhà diêm, có bạn vẽ tranh tặng bạn gái...

Nhận thấy nhu cầu tự tay làm quà tặng cho ‘nửa kia’ là rất lớn và nhiều bạn thì không được khéo tay hoặc muốn làm một cái gì đó khác hẳn mọi năm, thành viên kienoi đăng tin ‘Bán và hướng dẫn làm thuyền bằng tre độc tặng valentine’ với nội dụng :

“Tình hình là đã có 2 chiếc nhổ neo em còn 2 chiếc nữa đẹp hơn 2 chiếc trước nhiều bác nào có nhu cầu hàng độc tặng người yêu dịp valentine thì liên hệ em nha. Thuyền được làm rất kỳ công và hoàn toàn tất cả bằng tăm tre tự nhiên thuyền để trong hộp xong trải hoa hồng hoặc trái tim bằng giấy, người yêu mở ra không ngất ngây mới là lạ Giá mỗi chiếc thuyền là 200.000 đồng ».

Thậm chí, chủ nhân còn có ý dạy cho ai muốn tự tay làm tặng người yêu bằng cách hướng dẫn trực tiếp kèm theo video và hình ảnh. Chi phí cho 1 lần hướng dẫn là 80.000 đồng bao gồm tăm để các bác làm thuyền. 2 lọ 502 để gắn, cánh buồm để làm buồm.

Theo Nhị Anh (Vietnamnet)