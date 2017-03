“Sao ngủ muộn thế con ơi!”



Nghe lời các cụ kiêng cho lành, hai vợ chồng cố gắng không gần gũi nhau trong vòng hai tháng sau khi vợ sinh. Hết thời gian kiêng khem, Tuấn khấp khởi mừng thầm vì được gần vợ cho thỏa nỗi nhớ. Nào ngờ, thằng bé dạo này hay thức khuya, thường xuyên đến 11h, thậm chí có hôm gần 12h mới ngủ. Cu cậu lại rất hiếu động cứ lật lẫy, lách khắp giường ê..a, không để mắt là rơi xuống đất như chơi, đặt nằm võng cậu cũng lẫy được, vào cũi thì chỉ được một lúc là kêu ầm lên vì va đầu vào thành.



Tối đến bố mẹ thay nhau chơi với cậu, lúc thì mẹ bế cậu lên giường, lúc thì bố cho cậu xuống võng ru ngủ nhưng cũng chẳng ăn thua. Cứ đúng tầm gần 11h thì cậu mới dụi mắt và gắt gỏng. Thêm bình sữa và 15 phút nữa thì cu cậu mới thật sự say giấc.



Cho con đi ngủ xong, hai vợ chồng mới có thời gian cho nhau nhưng nhìn vợ mệt mỏi, chồng lại đành “nhịn”. Còn nếu không cũng phải nhanh nếu không muốn chuẩn bị lên đến “đỉnh” thì con lại ọ ẹ dậy đòi ăn. Và dù chủ động không cho thằng con ngủ hiệp phụ, để “dìm” cho ngủ sớm, vậy mà vẫn có hôm thất bại như thường, thậm chí bà nội còn chạy xuống hỏi sao thằng bé khóc to thế. Đến khi con ngủ lại bố mẹ cũng chẳng còn hứng vì quá mệt.



Còn hôm nào “đi tới đầu tới đũa” được thì ngày hôm sau lại mệt lử vì chồng phải dậy sớm đi làm. Thành ra lúc nào cả hai đều trong tình trạng thòm thèm.



Có lẽ thời gian thoải mái nhất cho hai vợ chồng gần nhau là các buổi trưa cuối tuần khi không phải trực chờ cho thằng bé ngủ, cũng không phải lo quá khuya sẽ ảnh hưởng đến công việc hôm sau. Trong không gian mờ mờ, lãng mạn của màn đêm tự tạo, họ mới được tận hưởng cảm giác yêu thương trọn vẹn.



Hai vợ chồng tự an ủi nhau thôi trẻ con nó thay đổi theo giai đoạn mà, như thằng lớn cũng thức khuya đến tận 7 tháng ấy thôi. Cố khắc phục giai đoạn thoái trào này để sau bù dần…





Theo N.H (DT)