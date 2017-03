Sắp cưới, người yêu cũ còn đòi nối lại

Mai là ngày gia đình nhà trai đến bàn chuyện chọn ngày cưới, vậy mà tối nay, Nhiên còn nhận được điện thoại của người yêu cũ: ‘Anh đang đứng ở gần nhà em rồi. Em ra đi, anh có chuyện muốn nói’. Nhiên ngập ngừng thì đầu dây bên kia dứt khoát: ‘Không gặp được em, anh nhất định không về’. Nhiên đành thay đồ, xuống gặp người yêu cũ.



Người yêu cũ nhất mực xin lỗi và đòi quay lại khiến Nhiên lúng túng. Gần một năm trước, Nhiên quyết định chia tay người yêu sau 4 năm gắn bó vì đôi ba lần giục cưới xin nhưng bị người yêu cự tuyệt, nói là cần thời gian phấn đấu, ổn định sự nghiệp thì mới nghĩ tới lập gia đình. Dù còn yêu và rất nuối tiếc song Nhiên và người cũ vẫn đường ai nấy bước. Mất một thời gian vật vã khổ sở và cũng không có thông tin gì của nhau, tưởng chuyện cũ đã thành dĩ vãng nên Nhiên yêu và đồng ý cưới một anh hơn cô 8 tuổi qua họ hàng mai mốt.



“Cho dù biết chuyện mình sắp được gả cho người khác, anh ấy vẫn đòi quay lại và ngỏ ý muốn cưới. Quả thực, mình còn rất nặng lòng với người xưa. Người mới này chỉ là cảm xúc quý mến, kính trọng vì anh ấy chân thành, tốt bụng thôi” – Nhiên tâm sự. Hơn nữa, Nhiên với người yêu cũ từng “vượt rào” nên nếu nối lại, cô cảm thấy an tâm hơn vì sợ người mới biết quá khứ của mình, tỏ thái độ coi thường thì cũng khó. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới sự đau khổ mà người yêu cũ gây ra cho mình, rồi sự chân thành của người mới là Nhiên bối rối.



“Không phải mình tham nên tiếc đâu nhưng không biết đâu mới là con đường hạnh phúc mà mình nên chọn đây” – Nhiên than thở.



Cùng cảnh ngộ với Nhiên, Huệ (25 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cũng rối bời khi người cũ đột nhiên xuất hiện khi ngày ăn hỏi của cô đã cận kề. Huệ kể, 2 năm trước, cô đã từng bị shock tới mức không ăn uống nổi, phải nhập viện truyền nước biển vì người yêu đột ngột nói: “Anh hết tình cảm với em rồi. Anh mong em sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh”. Huệ đã từng nhắn cả trăm cái tin mà không thấy hồi âm, gọi hàng chục cuộc điện thoại mà người yêu chỉ nhấc máy một lần, dửng dưng đáp: “Em càng làm thế, anh càng thấy ghét em thêm mà thôi”... Hụt hẫng, đau khổ, thất vọng cũng qua, Huệ yêu đời trở lại, quyết định thay đổi mình ở kiểu tóc, trang phục, chịu khó đi du lịch, gặp gỡ bạn bè... Và trong một lần cafe với đám bạn, Huệ quen với chồng sắp cưới hiện tại bây giờ.



Một hôm bất ngờ, Huệ nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ, thiết tha muốn gặp mặt để nói chuyện. Thấy người cũ ăn năn: “Anh ngỡ mình không còn yêu em nhưng thực ra là yêu em rất nhiều” rồi đề nghị quay lại, Huệ cũng bị dao động rất nhiều. Trước đây, người cũ của Huệ tính nông nổi, trẻ con thì giờ gặp lại, thấy anh chững chạc, chín chắn, suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều nên khiến Huệ mủi lòng.



“Vừa muốn quay lại với người cũ nhưng vừa sợ chuyện chia tay cũ sẽ lặp lại. Mình bây giờ chẳng biết phải làm sao?” – Huệ cho biết.



Ở trong trường hợp này, người trong cuộc cần phải bình tĩnh và sáng suốt cân nhắc vì chỉ có bạn mới biết chọn người mới hay người cũ là tốt nhất cho bạn. Tất nhiên, khi người cũ đột ngột quay lại thì cần xem xét nguyên nhân cũng như “động cơ” (nếu có) của người cũ, vì biết đâu “người ta” quay lại là để phá đám mình, hoặc vì lòng đố kỵ, ghen tức với hạnh phúc mới của mình... Khi đó, nếu không khéo “xử lý” thì người cũ đã không thể quay lại, mà người mới cũng không thể giữ chân.



Nếu thấy phân vân, khó xử, có thể đề xuất yêu cầu người cũ cho thời gian suy nghĩ, cân nhắc. Nếu là người tử tế, biết suy nghĩ và yêu bạn thật lòng thì anh ấy cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ và quyết định của bạn. Còn nếu “giở trò” thì chắc chắn, anh ta sẽ “lồng lộn” không yên hoặc đe dọa... Với những tình huống cấp bách thế này, nếu không có quyết định nhanh thì một khi người mới phát hiện ra bạn vẫn còn “lừng chừng” với người cũ thì rất dễ hỏng việc. Do đó, trong thời gian cân nhắc, suy nghĩ, tuyệt đối không đi chơi riêng hay thân mật quá mức khiến người mới hiểu nhầm. Một khi đã quyết định thì cần tôn trọng với quyết định của chính mình, không dây dưa, chần chừ giữa hai người đàn ông...





Theo Ngọc Bình (Giadinhnet)