Sếp lao đao vì bồ

Tức thì mặt sếp bỗng chuyển từ đỏ sang màu trắng bạch rồi ông run lên vì giận dữ. Ông giận cô nữ thư ký cũ từng mặn nồng "đầu gối tay ấp" một thời bỗng quay ra trở mặt, dám thuê người tống tiền mình. Rồi sếp ngồi phịch xuống ghế nghĩ ngợi với đủ các tình huống có thể xảy ra.

Và ông lờ mờ hiểu rằng nếu không đáp ứng điều kiện mà bồ cũ đưa ra, không chỉ chiếc ghế tổng giám đốc mà cả gia đình nhỏ bé của ông cũng bị lung lay. Mà tính cách của cô bồ cũ, hơn ai hết ông hiểu. Nếu chiều nàng một lần tức là sẽ có lần hai lần 3 và tần suất đòi hỏi sẽ càng tăng lên. Nhưng ông vẫn chọn cách thứ 2 - im lặng và đáp ứng. Vì so với những vì ông đang có, cái số tiền mà bồ cũ đòi hỏi vẫn là quá nhỏ.

Hai ngày sau đó, sếp đến cơ quan trong trạng thái thấp thỏm lo lắng, hễ thấy nhân viên văn phòng thông báo có thư, tim sếp lại nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Hai chục năm trời bôn ba trên thương trường, chưa khi nào ông có cảm thấy bất an như vậy. Nhà ông đã đã sắm, xe ông cũng tậu cho người tình. Vậy mà, chỉ có 5 tháng "quên" không chu cấp tiền hằng tháng, cô nàng đã nổi loạn.

Ông giấu biệt chuyện mình bị tống tiền vì sợ sóng gió nổi lên. Nhưng để bồ cũ hài lòng, sếp đành thương lượng và hứa sẽ chuyển tiền và tăng mức trợ cấp cho "nàng" hằng tháng. "Phút bồng bột. Dính một lần dây dưa cả đời", vị sếp ngoại ngũ tuần than thở.

Vấn đề mà vị giám đốc kể trên gặp phải vốn vẫn được giới sếp rỉ tai nhau như một bài học đau đớn để cố tránh. Nhưng không phải sếp nào cũng đủ tỉnh táo để thoát qua được "cửa ải mĩ nhân". Lãnh đạo một doanh nghiệp ngành tài chính cho rằng có chút tình riêng, đôi khi cũng mang lại nhiều cảm xúc thăng hoa, tươi mới. Suốt thời gian yêu, ông cũng giận hờn, nhớ nhung như thời trẻ nhưng quả thật không phải lúc nào chuyện "say nắng" cũng mang lại kết quả tốt.

Ông nhớ lại cách đây 4 năm sóng gió gia đình bỗng chốc đùng đùng nổi khiến chiếc ghế của ông cũng suýt bị lung lay. Nguyên nhân cũng xuất phát từ sự cố tình ái - ông trót "ăn vụng nhưng quên không chùi mép". Số là trong một chuyến du hí cùng người tình, ông bỗng nổi hứng muốn lưu lại vài khoảnh khắc cho riêng mình. Để tránh bị lộ, những bức ảnh sau khi chụp được ông copy sang USB trước khi xóa sạch trong máy ảnh và điện thoại di động. Chiếc USB luôn được ông cho vào ví đem trong người nâng niu như vật quý khi người tình theo chồng đi nước ngoài.

Ấy vậy mà chẳng biết thế nào, một lần ông để quên chiếc USB trong ngăn kéo tủ cạnh bàn làm việc ở nhà. Sếp bà vốn chẳng phải dân công nghệ nhưng vẫn đủ cách để mở xem chiếc USB có gì. Sau đó, dù ông có hứa hẹn đủ điều và liên tục thanh minh về những phút bồng bột, nhưng kể từ đó, tình cảm vợ chồng của ông cũng bị phai nhạt ít nhiều. Thậm chí, có lúc to tiếng, bà xã còn dọa sẽ đưa chuyện ông bồ bịch lăng nhăng để đấu tố với cơ quan.

Sếp một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh vận tải chia sẻ: "Doanh nhân cũng là con người với rất nhiều cung bậc tình cảm nên không tránh khỏi có những lúc 'say nắng'". Một người bạn rất thân với ông mới đây cũng bị vợ phát hiện có con riêng. Lý do lãng xẹt là cậu trợ lý trong lúc say rượu đã lỡ miệng "khai" với vợ vừa đi ăn đầy tháng con sếp về. Vợ anh trợ lý lại là chỗ thân tình, thường xuyên qua lại với sếp bà. Thế là một ngày đẹp trời chuyện sếp có con riêng bỗng đến được tai "nội tướng". Hệ quả, sếp nhận cái "án" ly thân ở tuổi 45. Hằng ngày sếp đi về như cái bóng, vợ không nói, con cái thì ở xa, nhưng đến nhà phòng nhì thì không nỡ.

Trường hợp rủi ro khác cũng xảy ra với một sếp tổng thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Ông này cặp kè với cô kế toán trưởng công ty, bất chấp lời đồn ra tiếng vào. Hồi mặn nồng họ cùng nhau ăn chia, làm giàu bằng nhiều cách và cũng giấu tội cho nhau. Thế nhưng, sau hơn chục năm, sếp bỗng đổi món chuyển sang cặp với một em 8X phụ trách truyền thông. Thế là cô kế toán trưởng đã ly dị chồng vốn "chẳng có gì để mất" quyết cho người tình bội bạc "lên đường". Và khoảng 3 tháng sau, ông đã bị cách chức cùng một loạt chứng cứ phanh phui các vấn đề liên quan đến tài chính.

Giám đốc một công ty truyền thông ở Hà Nội nhận xét: Với những doanh nhân trẻ, do áp lực công việc nên chuyện có bóng hồng này nọ có vẻ hạn chế hơn. Nhưng với những sếp già khi tiền tài, địa vị đủ cả thì họ thường khát khao chuyện yêu đương hơn. "Các trường hợp này, sếp đặc biệt yêu như đúng rồi, vì hồi trẻ họ chưa từng trải qua các cảm xúc như vậy. Tất cả những gì sót lại trong đầu thời tuổi trẻ là sự lam lũ, vất vả mới lên được cái ghế", vị giám đốc này nói.

Theo ông, với những sếp này, họ thường có xu hướng yêu gấp và lúc nào cũng ở trạng thái "hớt hơ hớt hải". Các sếp cấp tập sắm điện thoại mới, lập địa chỉ email mới và mua sim di động trả trước. Sếp căn từng giờ họp trống để trốn đi chơi với bạn gái. Có sếp không dám cặp bồ tại "quê nhà" lại phải tìm bạn gái ở thành phố khác cho đỡ lộ.

Với trường hợp này, sếp lại phải căng đầu tìm lý do, nào là đi họp tỉnh nhận huân chương hay đi họp kỷ luật... Chưa hết, sếp còn phải mất rất nhiều thì giờ tính toán thời gian địa điểm gặp. "Cái chính là chẳng anh nào chịu nhận đó là mất thời gian vô ích", ông này nói.

Ông cho rằng có rất nhiều trường hợp sếp mất chức không phải vì bồ mà do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác. Thế nhưng, khi bạn bè chiến hữu có hỏi thì họ lại có thiên hướng đổ lỗi theo kiểu "dính vào gái của là đen", "con bé trông thế mà đúng là sao chổi".

Theo Phan Linh Anh (VNE)