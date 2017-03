Sinh viên và thủ đoạn lừa đảo tháng “củ mật”

Độc chiêu

Đỗ Ngọc Anh (trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng), trọ tại phường Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) kể lại: Sáng 11/12, bạn đang sử dụng laptop ở phòng trọ thì có hai nam thanh niên đến gọi Ngọc Anh ra ngoài có việc cần gặp. “Bữa trước đánh em tao phải không?”, một người bất ngờ hỏi khiến Ngọc Anh bối rối vì không hiểu chuyện gì.

Ngọc Anh nói rằng đã có sự nhầm lẫn thì một người nói bạn hãy ra quán cà phê phía trước cùng ngồi chờ, để người còn lại đi gọi người em bị đánh đến gặp “ba mặt một lời” đối chất. Chờ khoảng 10 phút, Ngọc Anh thấy nóng ruột nên bỏ về, người thanh niên ngồi chờ cùng bạn cũng bỏ đi.

Đến nơi, bạn của Ngọc Anh cho biết một trong hai người thanh niên đến tìm Ngọc Anh lúc nãy đã trở lại phòng trọ, yêu cầu đưa laptop để mang ra quán cà phê cho Ngọc Anh. Lúc này, Ngọc Anh mới hiểu đã trúng kế “điệu hổ ly sơn” của kẻ gian.







Một bạn khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự là P. T. N. K. (năm cuối, trường ĐH Duy Tân). Biết K. ở cùng dãy trọ có điện thoại di động iPhone cùng laptop trị giá gần 30 triệu đồng, Lê Vĩnh Hưng (21 tuổi, quê quán H. Điện Bàn, Quảng Nam) nổi lòng tham nên rắp tâm chiếm đoạt.

Nhân ngày sinh nhật K. hôm 18/12, Hưng ngon ngọt bảo với K. rằng “đây là sinh nhật năm cuối của thời sinh viên” nên chủ động rủ mọi người cùng xóm trọ đi ăn mừng ở quán N. T. 2 (P. An Khê, Q. Thanh Khê).

Tan tiệc, mọi người về dãy trọ thì K. phát hiện điện thoại di động iPhone và laptop đã biến mất. Qua đấu tranh với Hưng, Công an P. Thanh Khê Tây đã xác định chính Hưng là thủ phạm do Hưng giả…say để xin về sớm, phá khóa phòng trọ K. để thực hiện hành vi trộm cắp.

Mua xe thành... trộm xe

Qua chat trên Internet, Nguyễn Thế Anh (23 tuổi, trường CĐ Đông Du) quen Trần Đình Hùng (trường CĐ Công nghệ) và Trương Văn Lâm (trường ĐH Duy Tân).

Biết Thế Anh đang cần mua một xe gắn máy Yamaha Exciter, Hùng bàn với Lâm sẽ dùng xe Exciter BKS 43D1 – 016.94 của nhà Lâm để “bẫy” Thế Anh hòng chiếm đoạt tiền. Hùng, Lâm đưa xe Exciter đi lắp thêm một remote để tắt máy từ xa nhằm chứng minh chiếc xe là tài sản của Lâm, tiện cho việc vu khống. Sau khi Thế Anh đồng ý mua xe với giá 8 triệu đồng, Hùng hẹn Thế Anh giao xe và “chồng” tiền lúc 12h ngày 8/11 ở kiệt 17 đường Nguyễn Văn Linh.

Đến nơi, Thế Anh trả cho Hùng 7.950.000 đồng, xin bớt 50.000 đồng so với giá thỏa thuận để đổ xăng. Hùng đồng ý, bàn giao chìa khóa, giấy tờ xe Exciter cho Thế Anh rồi chỉ Thế Anh chạy thẳng đường kiệt 17 để ra kiệt 63 Nguyễn Văn Linh “cho tiện đường”.

Lúc này, Lâm đã mai phục sẵn ở đầu kiệt 63 Nguyễn Văn Linh, thấy Thế Anh vừa điều khiển xe ra khỏi kiệt, Lâm liền dùng remote tắt máy, tri hô “trộm xe”. Trong lúc Thế Anh đang hốt hoảng vì không hiểu sự việc, lại bị người dân giữ lại, thì Lâm liền phóng xe ra đường Hoàng Diệu, nhận 3.950.000 đồng từ Hùng, còn Hùng giữ 4.000.000 đồng để tiêu xài.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các sinh viên nhẹ dạ, cả tin, Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hải Châu và Công an phường Nam Dương đã phối hợp, nhanh chóng xác minh đối tượng,bắt khẩn cấp Hùng, Lâm, thu hồi xe gắn máy Exciter BKS 43D1 – 016.94 và 7.950.000 đồng tang vật. Hiện Công an Q. Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hùng, Lâm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào tận phòng để cướp giật

Mai Thị Mỹ Tưởng (23 tuổi, quê quán H. Tiên Phước, Quảng Nam) kể lại: Tối 9/11, một nam thanh niên đến quán cà phê ngay trước dãy nhà trọ số 87 đường Huy Cận (P. Hòa Cường Nam,Q. Hải Châu), nơi Tưởng làm thêm ngoài giờ học để mua thuốc lá.

Thanh niên này nói mua nguyên gói thuốc nên Tưởng xuống phòng dưới để lấy thuốc, nhưng Tưởng vừa quay đi, kẻ gian đã giật chiếc laptop trị giá 15 triệu đồng rồi đi ra ngoài, leo lên xe đồng bọn phóng thẳng.

Tối 26-11, Nguyễn Thị Phượng, 18 tuổi, quê quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang làm bài tập trên máy laptop trong phòng trọ ở K634/H53/4 đường Trưng Nữ Vương thì bất ngờ, một thanh niên đẩy cửa xông vào giật lap- top khiến Phượng hoảng sợ không kịp tri hô. Sau đó, tên cướp vọt ra ngoài đầu hẻm, chạy mất cùng đồng bọn.

Theo ghi nhận của Công an Q. Hải Châu, thời gian gần đây, khu vực này thường xuất hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy, chúng tìm đến những xóm trọ có nữ sinh viên trọ học, vờ hỏi thuê phòng nhằm dò la tình hình, tìm sơ hở của sinh viên để cướp giật tài sản. Công an Q. Hải Châu đã thông báo khẩn đến công an các địa bàn trong quận, chủ động họp tổ dân phố, phổ biến rộng rãi đến từng dãy trọ để sinh viên nêu cao cảnh giác.

Theo Nhật Phương ( SVVN)