Sợ... cưới

Thanh niên VN đang trì hoãn kết hôn Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam công bố tháng 6-2011, tuổi kết hôn trung bình lần đầu ở cả hai giới đều tăng nhẹ (kết hôn muộn hơn) trong 10 năm qua. Theo đó, năm 2009, tuổi kết hôn lần đầu của nam trung bình là 26,2 tuổi và nữ là 23 tuổi. So với năm 2000, độ tuổi này là 25,4 (nam) và 22,8 (nữ). Trong khi đó, tuổi quan hệ tình dục (QHTD) của thanh niên Việt Nam lại bắt đầu sớm hơn. Theo kết quả điều tra về sức khỏe sinh sản/tình dục (SAVY 2 - Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam - công bố năm 2010), QHTD lần đầu ở thanh niên VN đã sớm hơn 1,5 tuổi (trung bình 18,1 tuổi) so với năm năm trước đó (tuổi QHTD lần đầu là 19,6). Thanh niên đô thị QHTD lần đầu trung bình 18 tuổi, sớm hơn so với thanh niên nông thôn (18,4 tuổi). BĐ tổng hợp