Số lần quan hệ tình dục của phụ nữ theo độ tuổi

Nhiều chị em băn khoăn không biết số lần quan hệ tình dục của mình một năm là bao nhiêu, so với mọi người thì là nhiều hay ít? Một cuộc khảo sát ở Chicago đã cho bạn câu trả lời chính xác khiến bạn bất ngờ.

Thực tế, nếu như ở tuổi trẻ, bạn quan hệ tình dục là do khao khát, mong muốn có được người mình yêu thì khi trưởng thành và khi bắt đầu có tuổi, việc quan hệ tình dục còn do nhiều lý do khác. Đôi khi, đó là để giảm stress, đáp ứng bạn tình, và cũng vì trách nhiệm.

Có một ví von về việc quan hệ tình dục của con người ở các lứa tuổi là: Trước khi kết hôn, nếu đặt một hạt trong một bình lớn mỗi khi bạn làm tình, rất nhanh chóng chiếc bình đó sẽ đầy. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, bỏ những hạt đó ra khỏi bình mỗi lần quan hệ, bạn sẽ không bao giờ làm rỗng được chiếc bình đó.



Dưới đây là số lần quan hệ tình dục trong một năm mà đại học Chicago đưa ra:

18-29 tuổi: 84 lần mỗi năm

30-39 tuổi: 80 lần mỗi năm

40-49 tuổi: 63,5 lần mỗi năm

50-59 tuổi: 45,8 lần mỗi năm

60-69 tuổi: 27,1 lần mỗi năm

70 tuổi trở lên: 10,4 lần mỗi năm.

