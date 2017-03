Sợ mang tiếng, vợ chồng chửi nhau bằng... tiếng Anh

Vợ chồng chửi nhau bằng tiếng Anh



Không chỉ “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” mà nhiều người trí thức còn nghĩ ra đủ “chiêu” không giống ai để bạo hành vợ.

Bà Lê Thị Minh Nga, Giám đốc trung tâm tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình 224A Hồ Văn Huê nhớ như in câu chuyện hai vợ chồng cùng là giảng viên ĐH của một trường khá nổi tiếng tại TP.HCM.

Những tưởng trình độ học cao sẽ không vũ phu nhưng người chồng ngoài đánh vợ còn khiến tinh thần của người vợ bị khủng hoảng trầm trọng.

Bà Nga cho biết. “Thay vì đánh vợ trước bàn dân thiên hạ, sợ mang tiếng với hàng xóm, mỗi lần bạo hành, người chồng bắt vợ đóng cửa lại rồi chửi nhau bằng tiếng… Anh (để hàng xóm khỏi nghe, hiểu - PV). Và sau một hồi cãi vã bằng ngôn ngữ nước ngoài là những màn tra tấn, đánh đập của người chồng”.

Người phụ nữ cần lên tiếng khi bị bạo hành. (Một cảnh trong phim về đề tài bạo hành gia đình. Ảnh minh hoạ: VNN)

Ấy vậy, trong mắt hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp, họ luôn là một cặp vợ chồng giỏi giang, hạnh phúc. Ngay cả trước mặt con cái họ cũng luôn tỏ ra mẫu mực, yêu thương. Chỉ khi đến Trung tâm tư vấn (TTTV) Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình, người phụ nữ ấy mới dám thổ lộ nỗi khổ thật sự mà mình phải chịu đựng gần chục năm qua…

Đáng nói, trong các trường hợp bị bạo hành, người học cao, có chức tước, địa vị trong xã hội… đều có thể đánh vợ tàn nhẫn. Chính tâm lý “xấu chàng hổ ai" sợ chồng mất chức, mất việc thậm chí xấu mặt với hàng xóm, cơ quan khiến người vợ phải âm thầm chịu đựng thay vì lên tiếng.

Cách đây không lâu, một người phụ nữ đến trung tâm tư vấn 224A Hồ Văn Huê chia sẻ: Bà bị chồng đánh bất cứ lúc nào và bằng bất cứ vật gì trong nhà vớ được. Có lần, bà bị chồng cầm cả cây gậy to đánh vào đập ngất xỉu phải đi viện cấp cứu.

“Đến lần ông đánh bà khủng khiếp quá, phường vào can thiệp mời người chồng công an làm bản cam kết. Vậy mà vừa ra cửa, ông ta xé ngay tờ cam kết rồi quay lại hăm doạ vợ “dám báo công an tao… chém chết”- chuyên viên của trung tâm tư vấn kể lại.

"Lòi mặt chuột"

Cô gái tên H. quyết định cưới M. sau một thời gian yêu nhau. Trong mắt H., người yêu cô luôn chiều chuộng, không khi nào lớn tiếng la mắng hay quát nạt bạn gái trước mặt bạn bè, gia đình.

Vụ án chồng bạo hành, vợ tự tử bằng bả chó xảy ra ở Hà Nội khiến dư luận xôn xao. Ảnh minh hoạ: VNN

“Sát ngày cưới, hai đứa đều mệt mỏi vì chuẩn bị đám cưới nên có gây nhau. Không ngờ, anh ấy đùng đùng nổi giận rồi tát cháu một cái như trời giáng. Đau vì bị đánh ít mà đau về tinh thần khi người chồng tương lai lộ mặt vũ phu mới thật khủng khiếp” - H. tâm sự.

Vậy là cô quyết định chia tay khi đám cưới gần kề mặc cho hai họ ngỡ ngàng. Thậm chí anh chồng tương lai còn khóc lóc xin tha thứ, hứa sẽ sửa đổi nhưng H. nhất quyết: “Thà mang tiếng còn hơn sau này về bị chồng đánh”.

Nhiều đàn ông khi yêu chỉ “phô” toàn điểm tốt như cư xử đúng mực, nhường nhịn…“Chỉ khi lấy về, nghĩ người phụ nữ đã là của mình theo kiểu “ván đã đóng thuyền” nên bản chất vũ phu của người chồng cũng bắt đầu bộc lộ” - bà Trần Thị Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm tư vấn (TTTV) Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình 145 Pastuer, Q.3, TP.HCM cảnh báo.

Bà Hà cho biết thêm, trước những tình huống “nuốt nước mắt”, phụ nữ mạnh mẽ nhận ra vũ phu là bản tính của chồng thì họ sẽ ly hôn sớm. Tuy nhiên, theo quan niệm của người Á Đông, phần lớn phụ nữ đều chịu đựng vì con cái, sợ mang tiếng với gia đình, hàng xóm.

Ngoài ra, một số người phụ nữ cho rằng người mình yêu sẽ thay đổi nên chấp nhận. Tuy nhiên, chỉ một biểu hiện nhỏ từ lúc yêu như thô lỗ với vợ, cư xử với anh chị em trong nhà cọc cằn, nóng tính… cũng là biểu hiện của bạo hành.